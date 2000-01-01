náhledy
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí národního dědictví. Období letních prázdnin je ten správný čas, je-li voda.
Autor: ČTK
Každoročně navštíví tisíce milovníků vodní turistiky jihočeskou řeku Lužnici. Přenášení lodí na rozvodí Staré řeky (Lužnice) a Nové řeky (1. srpna 1988)
Autor: ČTK
Kromě velkého množství romantických zákoutí na Staré a Nové řece jim poskytne i příležitost k aktivní relaxaci. Snímek z Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. (1. srpna 1988)
Autor: ČTK
Dovolená se dá prožít nejrůznějšími způsoby, ale určitě mezi nejkrásnější patří putování po vodních tocích. Snímek z okolí Vyššího Brodu (1. srpna 1985)
Autor: ČTK
Každoročně tráví svou dovolenou tisíce vodáků na Vltavě od Lenory až do Českých Budějovic ať už jednotlivě či v rámci putovních táborů. Snímek z okolí Rožmberka nad Vltavou (1. srpna 1985)
Autor: ČTK
Při cestě po hladinách řek si člověk nejen dokonale odpočine, ale také se potěší z pozorování okolních přírodních krás. Sjezd jezu na Vltavě u Vyššího Brodu patří k nezapomenutelným zážitkům. (1. srpna 1985)
Autor: ČTK
Na jezu u Vyššího Brodu je možné si také zajezdit na improvizovaném vodním prknu. (1. srpna 1985)
Autor: ČTK
K putování po vodních tocích patří noci v kempech pod stanem. Hliníkový ešus je nutnou výbavou každého vodáka. Snímek z tábořiště v Českém Krumlově (1. srpna 1985)
Autor: ČTK
Závody vodáků Československa a Sovětského svazu v přístavišti u Jiráskova mostu v Praze (1955)
Autor: ČTK
V malebném údolí blízko Soběšínské louky byl vybudován rekreační tábor, který nese jméno nacisty umučeného Slávy Horníka. Prázdniny zde tráví pionýři nejen z ČSR, ale i děti ze zahraničí. Na snímku vyjížďka pionýrů na lodičkách po Sázavě (14. července 1953)
Autor: ČTK