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Těžké spacáky, vrzající kola. Turistické vybavení v roce 1989 nebyl žádný med
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Těžké spacáky, vrzající kola. Turistické vybavení v roce 1989 nebyl žádný med
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Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...
Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...
Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od...
Levského, Praha 4 - Modřany
17 000 Kč/měsíc
Cestování obytnými auty prochází v posledních letech fascinující proměnou. Zatímco dříve tvořily vrchol kempingové výbavy skládací stůl, plátěná markýza a dvouplotýnkový plynový vařič, dnešní trend...
Svět není zlé místo. Lidé mi pomáhali všude, kam jsem přijel, říká cestovatel Michal Provazník. Během šesti let projel na koloběžce 44 zemí na šesti kontinentech, absolvoval devět navazujících...