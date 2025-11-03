Vinařství Marcinčák: Příběh vína, který voní Pálavou a respektem k přírodě

Na svazích Pálavy se už více než 30 let rodí víno, které má duši. Rodinné bio vinařství Marcinčák dnes hospodaří na 100 hektarech vinic a od roku 2006 se naplno věnuje ekologickému zemědělství. Péče o půdu, révu a krajinu je tu základním principem – od výroby vlastního vermikompostu, přes podporu biodiverzity, až po přístup, který nechává přírodu volně dýchat.
Vinařství však nabízí víc než víno. Nově se pustili do chovu nosnic a produkují bio vajíčka, pečují o 150 hus, které se pasou přímo ve vinici, a tak vzniká svatomartinská tradice, která propojuje víno, lokální suroviny a respekt k přírodě.

Podívejte se na reportáž a nechte se vtáhnout do místa, kde se spojuje poctivá práce, rodinné hodnoty a láska k přírodě.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

