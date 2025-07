První krok, pak druhý, třetí, pátý, desátý, stý, tisící… Chůze nám připadá tak samozřejmá, že ji většinou nevnímáme. Fotografa Jana Hocka ovšem právě díky chůzi nepřestává překvapovat, v jak pestré a zajímavé zemi žije.

„Česko někdy považujeme za monolit, kde je to všude stejné nebo podobné,“ říká. „Jenže ono je to všude jiné! Projevuje se to na tak zdánlivých detailech, jako je třeba pivo. Jdete krajinou a všímáte si, jak se mění značky čepované v hospodách.“

Typická krkonošská túra

Naše země je podle Hocka velmi pestrá, třeba i pokud jde o církevní památky v krajině. Na Moravě je spousta božích muk a kapliček, v západních Čechách převažují smírčí kříže. I díky takovým věcem u cesty si člověk uvědomí pestrost naší vlasti.

Přesyceni exotikou?

Hocek coby zakladatel sítě dálkových tras Via Czechia velmi dobře ví, o čem mluví. Na podzim 2019 si na slavné trekové trase Snowman v bhútánském Himálaji uvědomil, že v Česku vlastně nic podobného nemáme. „Vymyslet putování napříč vlastí mne napadlo při chůzi na druhém konci planety,“ směje se.

Výsledkem „osvícení“ je dnes šest pěších tras o celkové délce přes 5 000 kilometrů. Vedou nejen našimi pohraničními horami, ale i vnitrozemím, kde spojují nejzajímavější body a nejmalebnější kraje. Kdybyste ušli dvacet kilometrů denně, kompletní splnění Via Czechia by vám zabralo asi 250 dnů.

Před šesti lety by ovšem Jana Hocka nenapadlo, že strhne lavinu. Přesná čísla nezná, ale z prodeje jeho knižních průvodců se dá celkem snadno odhadnout, že vyznačení tras inspirovalo desítky tisíc lidí. Trasy Via Czechia jsou dnes zaneseny v interaktivní mapě a mobilní aplikaci, kolem kterých vnikla rozsáhlá komunita „stezkařů“.

Pod Bechyní vstupuje Stezka středozemím do jednoho z nejdivočejších úseků údolí Lužnice. Vysoké skály svírají řeku z obou stran a vytvářejí tak romantický kaňon.

K zájmu Čechů o dálkové pěší putování zřejmě přispěl i covid, který přechodně zavřel hranice. A možná i jisté přesycení exotikou. Uvědomili jsme si, že na cestě za nádhernými sceneriemi a úžasnými zážitky nemusíme nutně sedat do letadla.

Stačí otevřít oči a všimnout si, že zázraky máme doma. A pomohla i nabídka outdoorového vybavení, díky kterému může na vandr vyrazit skutečně každý.

Lék na duši i tělo

Trasy Via Czechia jsou sice nejdelší a nejpropracovanější, ale chodeckých tras na našem území existují desítky. Co třeba Posázavská stezka – trampská klasika z Pikovic do Kamenného Přívozu? Nebo stodvacetikilometrová Brdská hřebenovka z Jíloviště do Spáleného Poříčí? Pěší putování nabízí hluboký ponor do krajiny, ve které můžete číst jako v knize.

Pro kterou dálkovou trasu se rozhodnout? Nádhera pěšího putování spočívá i v tom, že může mít nejrůznější z motivaci, a tedy i různé cíle. Někdo vyrazí proto, aby si vyčistil hlavu od stresu a duši od bolesti. Na chvíli se zbavit tíhy povinností, zapomenout na partnerské problémy nebo maléry v práci, zanechat u cesty smutek z úmrtí blízkých… Jiný chce něco udělat pro své fyzické zdraví, třeba snížit krevní tlak, posílit svaly nebo zlepšit dech.

Takovým dálkoplazům bude nejspíš skoro jedno, kudy kráčí. Sledují kilometry a užívají si léčivou moc chůze. Stejně na tom budou ti, kdo si od putování slibují nové vize a občerstvení vjemů. Krok za krokem rytmizuje myšlení a vytahuje z lenivého mozku myšlenky, které by nás v pohodlí domova nikdy nenapadly. Pro takovou introspekci je okolní krajina jen kulisou, trasa vlastně nehraje roli.

Nebo si chcete na nádherných vyhlídkách vyfotit selfíčka a pochlubit se na sociálních sítích? Nekritizujme to – i toto je jedna z motivací, proč zavázat boty a hodit na záda batoh. Ve facebookových skupinách Via Czechia nebo Stezka Českem se stanete členy pomyslných bratrstev.

Kudy jít? Kde je to nejhezčí? Jaký spacák či vařič si pořídit? „Spiklenci“ si navzájem sdělují dojmy, rady a informace, což jim dává hřejivý pocit sounáležitosti.

Po stopách klasiků

Miroslava Hřebena potkáte za pultem obchodu Nalehko, kde všechny ty zázraky poutnické výbavy nabízejí. Vystudovaného historika na chození po Česku lákají už samotné dějiny tras.

Věděli jste třeba, že začátkem minulého století vyznačily turistické spolky českých Němců asi 800 kilometrů dlouhou „Modrou hřebenovku“ přes Krušné hory a Krkonoše na Praděd? „Čeští turisté se jim snažili vyrovnat, takže se zrodila Jiráskova cesta nebo Zlatá stezka Českého ráje,“ vysvětluje Hřeben.

Na toto národnostní „pošťuchování“ mimochodem později navázala třeba poutní cesta z Blaníku na Říp. Na 180 kilometrů dlouhé trase se s mottem „Poznej českou zemi i sám sebe“ můžete zamyslet nad zákrutami a mytologií našich dějin.

I na dalších stezkách se lze napojit na cosi vyššího, aspoň pomyslně. Naprostou klasikou je Cesta svatého Jakuba, končící u apoštolova hrobu ve španělském Santiagu de Compostela. Historická síť dvanácti poutních tras napříč Evropou je od roku 1993 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na českém území sem patří šest úseků, nemusíte dojít až do vzdálené Galicie.

Riegrova stezka u Jizery. K zájmu Čechů o dálkové pěší putování zřejmě přispěl i covid, který přechodně zavřel hranice. A možná i jisté přesycení exotikou. Uvědomili jsme si, že na cestě za nádhernými sceneriemi a úžasnými zážitky nemusíme nutně sedat do letadla.

Svatojakubské putování se v posledních letech stalo masovou módní záležitostí. Tak trochu v jeho stínu zůstává další duchovní trasa, připomínající křesťanské kořeny evropské civilizace. Síť Cyrilometodějských stezek spojuje střední Evropu přes Balkán s Tureckem, na českém území pak s několika odbočkami Velehrad s Prahou.

Zájemce o dějiny českého příspěvku Evropě se může vydat Husovou stezkou od pražské Betlémské kaple do německé Kostnice. Po stopách mistra Jana projdete 800 kilometrů.

Nebo vás lákají literární klasici? Volte Máchovu cestu z Mělníka přes Kokořínsko k zámku Zahrádky, Cestu bratří Čapků z krkonošských Pomezních bud do Úpice nebo Jiráskovu cestu z Broumova přes hřeben Orlických hor do Litomyšle.

Popelčiny oříšky

Možná se to všechno krásně propojí. Kráčíte krajinou, zdravě si unavíte tělo, občerstvíte duši okoralou všednodenností a kromě přírody a výhledů se dozvíte i něco o literatuře, historii, památkách.

Osobně si k tomu dopřávám i koupačky v lesních rybnících a zatopených lomech, pivo z lokálních minipivovarů, venkovské kostelíky nebo místa slavných bitev. Ať už si vyberete kteroukoli tematickou dálkovou trasu Českem, můžete si ji doplnit vlastním obsahem.

Toto plánování miluju skoro stejně jako samotnou chůzi. U čaje si otevřu mapu a pár hodin studuju, co všechno budu mít na cestě. Zajímavosti na mne vyskakují jako pohádkové šaty z pomyslného Popelčina oříšku.