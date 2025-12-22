Dobronín – Polná
Velký úspěch slavil i následující díl, kdy jsme se vypravili na Vysočinu. Opět jsme se podívali na lokálku, která zatím není definitivně zrušená, nicméně v dlouhodobé výluce je už od roku 2010. Na polovině trati se letos začalo opět jezdit, koncový úsek ale zřejmě čeká konzervace. Prošli jsme dráhu Dobronín – Polná.
Brno dolní nádraží – Brno hl. n.
Zaniklá trať nemusí být jen doménou opuštěného kraje, což dokládá 89. díl, který nás zavedl do centra Brna. Zaměřili jsme se na dvoukolejnou spojovací dráhu, která propojila dvě nejstarší tamní nádraží. Po zrušení tratě byl násep využíván jako pěší promenáda, která je dnes už taky snesená. Natočili jsme medailonek dráhy mezi brněnským Dolním a Horním, dnes hlavním nádražím.
Strousbergova železnice v Brdech
Velmi poutavý byl i 97. díl našeho seriálu. Zajeli jsme do Brd, kde jsme se podívali na zoubek impozantnímu plánu krále železnic Henryho Strousberga, který měl z kraje mezi Rokycany, Zbirohem a Mirošovem udělat český Manchester. Doly na železnou rudu a uhlí tam měla s hutěmi spojovat právě železnice. Jenže krach přišel dřív, než se vlaky rozjely na celé trase.
Vlečka vsetínské zbrojovky
Ve 94. dílu seriálu Zaniklé tratě jsme se vydali na Valašsko, do Vsetína. Zaměřili jsme se na jeden z tuzemských fenoménů, tovární vlečku, na které fungovala silná osobní doprava. Závodní dráha zbrojovky v údolí Jasenice se využívala nejen pro nákladní dopravu, ale také pro přepravu tisíců zaměstnanců.