VIDEA ROKU: Orlík „bez vody“ odhalil tajemství, vyhlídka na Kleti slavila 200 let

Autor:
Vodní nádrž Orlík je prostě turisticky vyhledávané místo, ať je tam voda, nebo ne. A právě kvůli suchu je tam čas od času až o deset metrů méně vody. Kvůli poklesu hladiny Vltavy stojí třeba i plavební komora v Kořensku, lodě mají smůlu. Sucho také odhalilo na Orlíku řadu zajímavých staveb, které po stavbě přehrady voda zaplavila, a právě to tak přitahuje turisty z celého Česka.

Lidé stále častěji hledají lokality, kde mohou uniknout před dnešním komplikovaným světem. Návod na jejich nalézání dává historik Michal Bařinka, autor knihy Poutní místa Česka I., průvodce nejen pro poutníky, který popularizuje mnohdy pozapomenuté lokality se slavnou minulostí.

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově Brodě zcela nové Muzeum hotovosti. V Dolní ulici, hned vedle jedné z bank, se otevřelo před týdnem.

Kultovní česká kamenná rozhledna má narozeniny. Vyhlídce na Kleti je 200 let. Na vrcholu nejvyšší hory Blanského lesa ji nechal před dvěma staletími vystavět kníže a vévoda krumlovský Josef II. ze Schwarzenbergu. Kamenná rozhledna nedaleko Českého Krumlova je tak nejstarší vyhlídkou v Česku.

Osvěžovna u pramene Řezné pod vrcholem Pancíř na Šumavě rozjela svoji třetí sezonu. Žízniví turisté a cyklisté si mohou z ledové vody vylovit buď nealkoholické pivo nebo malinovku či grepovou limonádu. Aby nabídka byla během sezony ještě pestřejší, na ochutnání bude i nápoj s příchutí bezinkovou a okurkovou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

Vesnice Hirta nechce zmizet. Po 95 letech od vysídlení se šeptá o návratu

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy,...

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy, které jsou prý nejvyššími ve Spojeném království. Návštěva vybydlené vesnice Hirta na skotském souostroví St. Kilda...

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

Drogy a města plná bezdomovců. Češka odhaluje stinné stránky Nového Zélandu

Premium
Terezie Karlovská žila přes rok na Novém Zélandu. Místní jsou přátelští, ale...

Pandemie ji donutila přehodnotit plány, sbalit kufr a odletět na druhý konec světa. Jednadvacetiletá Terezie Karlovská z Klatovska se na Novém Zélandu setkala s maorskou kulturou a poprvé zažila,...

O zapadlém českém městě píše i BBC. Tady se zrodil předchůdce amerického dolaru

První předchůdce amerického dolaru se zrodil v České republice, v Jáchymově na...

Pod Krušnými horami stojí město, které by většina cizinců na mapě nenašla. A přesto na něj teď upozorňují světová média jako BBC. Sankt Joachimsthal byl kdysi nejbohatším místem Evropy a právě tady...

Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa

Mürren, švýcarská horská vesnice zavěšená na okraji skalní terasy, je přístupná...

Silnice tu končí. Motor utichne, klíčky zůstanou dole v údolí a dál už se pokračuje jinak – nejstrmější lanovkou na světě, vlakem a vlastně i trochu zpátky v čase. Mürren, švýcarská horská vesnice...

27. prosince 2025

VIDEA ROKU: Orlík „bez vody“ odhalil tajemství, vyhlídka na Kleti slavila 200 let

Nízká hladina odhalila i pozůstatky zatopených obcí. Toto jsou záběry bývalé...

Vodní nádrž Orlík je prostě turisticky vyhledávané místo, ať je tam voda, nebo ne. A právě kvůli suchu je tam čas od času až o deset metrů méně vody. Kvůli poklesu hladiny Vltavy stojí třeba i...

27. prosince 2025

Český výletník: Nejbožtější stavba stojí na Zelené hoře. Stvořil ji chromý ďábel

Poutní kostel Zelená hora je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy, ambity na...

V Česku se najde jen málo tak harmonických staveb, u kterých mám pocit, že je v nich cosi nadpozemského. Elektrárna Dlouhé stráně, Chrám svatého Víta, plzeňský pivovar... a pak samozřejmě poutní...

26. prosince 2025

Malebný zámek v zapadlém koutu Čech. Tady se točila Záhada strašidelného zámku

Zámek Chyše

V reportáži iDNES.tv vás majitel zámku Chyše nechá nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých...

26. prosince 2025

Temná historie Santovy vesničky. Němci ji srovnali se zemí, život jí vdechla až Eleanor

Premium
Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause. Tato vesnička...

Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause – místo na polárním kruhu, kam každoročně míří statisíce turistů za soby a pohádkovou zimou. Jen málokdo si však při návštěvě zářící...

25. prosince 2025

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

24. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 12. 16:50

Místo ozdob červení krabi. Jediný skutečný Vánoční ostrov na Vánoce nehraje

Vánoční ostrov

Zapomeňte na sníh, cukroví i kapra ve vaně. Na jediném skutečném Vánočním ostrově na světě se místo ozdob třpytí červení krabi a místo rolniček šumí oceán. Zde, v zámořském území Austrálie, místní...

24. prosince 2025

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

vydáno 23. prosince 2025

Mnozí volili dobrovolný odchod ze světa... Nejen historií okouzlí kráska Svatá Lucie

Premium
Svatá Lucie, ostrovní stát v Karibiku

Nejprve několik informací na seznámení. Svatá Lucie leží v souostroví Malých Antil. Hlavou tohoto maličkého státu je britský král Karel III., zastoupený zdejším guvernérem. Žije tu asi sto sedmdesát...

22. prosince 2025

VIDEA ROKU: Zaniklé tratě jsme objevili za Prahou, v centru Brna i na Valašsku

Rosnička T334.0087 v čele osobního vlaku v zastávce Dobronín zastávka. GPS:...

Je už tradicí, že koncem roku přinášíme souhrn nejsledovanějších dílů seriálu Zaniklé tratě. Nejoblíbenější letošní díl nás zavedl do východních Čech na ne tak docela zaniklou trať. Na dráze je totiž...

22. prosince 2025

Vesnice Hirta nechce zmizet. Po 95 letech od vysídlení se šeptá o návratu

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy,...

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy, které jsou prý nejvyššími ve Spojeném království. Návštěva vybydlené vesnice Hirta na skotském souostroví St. Kilda...

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.