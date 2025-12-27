Lidé stále častěji hledají lokality, kde mohou uniknout před dnešním komplikovaným světem. Návod na jejich nalézání dává historik Michal Bařinka, autor knihy Poutní místa Česka I., průvodce nejen pro poutníky, který popularizuje mnohdy pozapomenuté lokality se slavnou minulostí.
Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově Brodě zcela nové Muzeum hotovosti. V Dolní ulici, hned vedle jedné z bank, se otevřelo před týdnem.
Kultovní česká kamenná rozhledna má narozeniny. Vyhlídce na Kleti je 200 let. Na vrcholu nejvyšší hory Blanského lesa ji nechal před dvěma staletími vystavět kníže a vévoda krumlovský Josef II. ze Schwarzenbergu. Kamenná rozhledna nedaleko Českého Krumlova je tak nejstarší vyhlídkou v Česku.
Osvěžovna u pramene Řezné pod vrcholem Pancíř na Šumavě rozjela svoji třetí sezonu. Žízniví turisté a cyklisté si mohou z ledové vody vylovit buď nealkoholické pivo nebo malinovku či grepovou limonádu. Aby nabídka byla během sezony ještě pestřejší, na ochutnání bude i nápoj s příchutí bezinkovou a okurkovou.