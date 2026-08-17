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Kde se točila Vesničko má středisková? Vydejte se do skutečné filmové vesnice

Marcela Kašpárková
  8:30
Dá-li se o nějaké komedii říct, že je geniální, je to ta o osudech Otíka Rákosníka, řidičů Pávka a Turka a jejich rodin, doktora Skružného, malíře Ryby a dalších zajímavých lidí, kteří se potkali v jedné obci. Vydejte se s námi na místa, kde se tato ikonická veselohra natáčela.
Část 1/4
Marek Mičke je filmovým badatelem. Objíždí lokace, kde vznikaly známé i méně známé české filmy. V jeho seznamu samozřejmě nesmí chybět ani legendární komedie Vesničko má středisková.
Marek Mičke je filmovým badatelem. Objíždí lokace, kde vznikaly známé i méně známé české filmy. V jeho seznamu samozřejmě nesmí chybět ani legendární komedie Vesničko má středisková.
Marek Mičke je filmovým badatelem. Objíždí lokace, kde vznikaly známé i méně známé české filmy. V jeho seznamu samozřejmě nesmí chybět ani legendární komedie Vesničko má středisková.
Marek Mičke je filmovým badatelem. Objíždí lokace, kde vznikaly známé i méně známé české filmy. V jeho seznamu samozřejmě nesmí chybět ani legendární komedie Vesničko má středisková.
Marek Mičke je filmovým badatelem. Objíždí lokace, kde vznikaly známé i méně známé české filmy. V jeho seznamu samozřejmě nesmí chybět ani legendární komedie Vesničko má středisková.
25 fotografií

Kolikrát jste viděli film Vesničko má středisková, než jste ocenili všechny drobné fórky a špíčky nebo pochytili všechny hlášky? Tato ikonická veselohra z roku 1985 režiséra Jiřího Menzela podle scénáře Zdeňka Svěráka se zkrátka neokouká.

Zahráli si v ní ti nejlepší a nejoblíbenější herci, Jiří Menzel obsadil i zmíněného Zdeňka Svěráka nebo svého staršího kolegu Františka Vláčila a Otíka si vybral v Maďarsku – angažoval herce Jánose Bána.

Pepo, já se spletla! Kultovní Vesničko má středisková vznikla díky omylu

Na svou dobu byl film hodně odvážný, tepal i do tehdejšího zřízení, vybavte si například, jak si chce ředitel z Dřevoplechu v podání Josefa Somra opatřit chalupu na víkendy a klidně vysídlí z domova ubohého Otíka. Jenže psal se rok 1985, v Moskvě začínala Gorbačovova perestrojka, a tak ani zdejší soudruzi nemohli už dělat moc velké bububu.

Místo pro natáčení prý nebylo snadné najít, kvůli rozpočtu na film se nemělo cestovat moc daleko od Prahy a režisér Menzel si stěžoval, že kolem hlavního města jsou ty vesnice dost zdevastované a zanedbané. Nakonec zvolil středočeskou obec Křečovice a blízké okolí.

Tentokrát nebudete muset nikde příliš popojíždět, tedy pokud byste se nechtěli podívat na pražské barrandovské sídliště, které se v té době stavělo a kde měl Otík najít nový domov. Anebo na Háje, kde řidič Pávek čekal s náklaďákem, aby svého závozníka odvezl zpátky domů.



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