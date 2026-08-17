Kolikrát jste viděli film Vesničko má středisková, než jste ocenili všechny drobné fórky a špíčky nebo pochytili všechny hlášky? Tato ikonická veselohra z roku 1985 režiséra Jiřího Menzela podle scénáře Zdeňka Svěráka se zkrátka neokouká.
Zahráli si v ní ti nejlepší a nejoblíbenější herci, Jiří Menzel obsadil i zmíněného Zdeňka Svěráka nebo svého staršího kolegu Františka Vláčila a Otíka si vybral v Maďarsku – angažoval herce Jánose Bána.
|
Pepo, já se spletla! Kultovní Vesničko má středisková vznikla díky omylu
Na svou dobu byl film hodně odvážný, tepal i do tehdejšího zřízení, vybavte si například, jak si chce ředitel z Dřevoplechu v podání Josefa Somra opatřit chalupu na víkendy a klidně vysídlí z domova ubohého Otíka. Jenže psal se rok 1985, v Moskvě začínala Gorbačovova perestrojka, a tak ani zdejší soudruzi nemohli už dělat moc velké bububu.
Místo pro natáčení prý nebylo snadné najít, kvůli rozpočtu na film se nemělo cestovat moc daleko od Prahy a režisér Menzel si stěžoval, že kolem hlavního města jsou ty vesnice dost zdevastované a zanedbané. Nakonec zvolil středočeskou obec Křečovice a blízké okolí.
Tentokrát nebudete muset nikde příliš popojíždět, tedy pokud byste se nechtěli podívat na pražské barrandovské sídliště, které se v té době stavělo a kde měl Otík najít nový domov. Anebo na Háje, kde řidič Pávek čekal s náklaďákem, aby svého závozníka odvezl zpátky domů.