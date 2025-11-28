Vánoční trhy v Praze 2025
- Datum: 20. listopadu 2025 až 6. ledna 2026
- Otevírací doba: 10-20 (na Staroměstském a Václavském náměstí do 22 hodin)
- Rozsvěcení vánočního stromu: 29. listopadu
Vánoční trhy v Praze probíhají na několika místech. První se otevřely stánky na náměstí Míru v Praze 2. Následovaly je trhy na náměstí Republiky, Tylově náměstí a Andělu. Největší trhy na Staroměstském a Václavském náměstí se otevřou v sobotu 29. listopadu.
Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou
Trhy lákají především na prodej českých řemeslných výrobků a českých pochutin. Zavírat se rovněž budou postupně. První stánky zavřou trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad už 23. prosince, o den později na náměstí Míru. Veselí na Andělu skončí na Silvestra. Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí ovšem zůstanou otevřené až do Tří králů.
Vánoční trhy ve středních Čechách 2025
Praha není zdaleka jediným místem, kde si mohou lidé ze středních Čech užít sváteční atmosféru. Vánoční trhy se odehrávají ve většině měst ve středních Čechách. Na většině míst se stánky otevřou o prvním adventním víkendu. Výjimkou je Kutná Hora, kde trhy začnou až o druhém adventním víkendu.
Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo
O víkendech můžete vyrazit například na historické vánoční trhy na Karlštejně, které můžete spojit i s prohlídkou hradu, který svou výzdobou připomene vánoční tradice našich předků. Za kulturním programem pak bude možné vyrazit například do Kladna, Kutné Hory či Mladé Boleslavi.
Vánoční trhy v Brně 2025
- Datum: 14. listopadu až 31. prosince 2025
- Otevírací doba: 10-22
- Rozsvěcení vánočního stromu: 21. listopadu 2025
Letošním rekordmanem se staly vánoční trhy v Brně, kde první stánky na Zelném trhu otevřely 14. listopadu. Na tomto místě budou až do Silvestra. V dalších brněnských lokalitách trhy otevřely o týden později. Město nezahálelo ani se slavnostním rozsvícením vánočního stromku, který na náměstí Svobody svítí od 21. listopadu.
Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025
Trhy mimo jiné lákají na vyhlídkové kolo, vánoční expres i veřejné kluziště na Moravském náměstí, které se otevře v pátek 28. listopadu. Připravené je i zimní kino nebo světelná stezka, která více než 60 objekty připomene Tři oříšky pro Popelku. Ke svařáku a pochutinám zároveň během adventu zahrají kapely Jelen, Monkey Business, Sebastian, Slza či No Name.
Vánoční trhy v Ostravě 2025
- Datum: 22. listopadu až 23. prosince 2025
- Otevírací doba: 10-20, občerstvení do 21 hodin
- Rozsvěcení vánočního stromu: 29. listopadu 2025
Vánoční trhy v Ostravě odstartovaly už víkend před první adventní nedělí. Největší se konají na Masarykově náměstí, stánky ovšem najdete i na Jiráskově náměstí, náměstí Dr. Edvarda Beneše, náměstí Ostrava-jih v Hrabůvce či Alšově náměstí v Porubě.
Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí
Trhy nabízejí bohatý program, který se odehrává každý den s výjimkou pondělků. Mezi vystupujícími najdeme Lenny, Janu Kirschner, Anetu Langerovou, Martina Chodúra či Tomáše Savku. Na své si přijdou i dětští posluchači, kterým zahraje Kašpárek v rohlíku. Trhy se uzavřou den před Štědrým dnem.
Vánoční trhy v Plzni 2025
- Datum: 22. listopadu 2025 až 23. prosince 2025 (občerstvení až do 1. ledna 2026)
- Otevírací doba: 10-20
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu 2025
V Plzni vánoční trhy odstartovaly v sobotu 22. listopadu a jejich otevření doprovodil i ohňostroj. Stánky se zbožím se zavřou už den před Štědrým dnem, ty s občerstvením ale zůstanou v provozu až do 1. ledna.
Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému
Trhy zároveň doplní bohatý kulturní program. Mezi hlavními hvězdami najdete zpěváky Petra Koláře, Bohuše Matuše či Zbyňka Drdu. Na začátku prosince se připravuje velká mikulášská show pro děti, 17. prosinec se pak ponese ve znaku charity, kdy nejdřív plzeňský biskup Tomáš Holub uloží Ježíška do jesliček a následně se bude rozdávat polévka sociálně slabým. Trhy definitivně skončí stejně, jako začaly, tedy slavnostním ohňostrojem, tentokrát tím novoročním.
Vánoční trhy v Olomouci 2025
- Datum: 27. listopadu až 31. prosince 2025
- Otevírací doba: 10-20 (stánky s občerstvením do 22 hodin)
- Rozsvěcení vánočního stromu: 23. listopadu
Vánoční trhy v Olomouci odstartovaly těsně před prvním adventním víkendem. Na Dolním náměstí se stánky zavřou už 23. prosince. Na Horním náměstí ve stejný den skončí hlavní část trhů, ale část stánků bude pokračovat až do Silvestra.
Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště
Návštěvníci se mohou těšit například na veřejné kluziště, které navíc zůstane v provozu až do 5. ledna, nebo vyhlídkové kolo v Tržnici. Obě tyto atrakce jsou navíc v pátky a soboty otevřené až do 22 hodin, v neděli pak zavírají o hodinu dříve.
Vánoční trhy v Českých Budějovicích 2025
- Datum: 18. listopadu 2025 až 6. ledna 2026
- Otevírací doba: 10-20 (občerstvení až do 22 hodin)
- Rozsvěcení vánočního stromu: 29. listopadu 2025
Vánoční trhy v Českých Budějovicích mají podobu adventního městečka na náměstí Přemysla Otakara II. a své dveře otevřely už 18. listopadu. Potrvají do Tří králů. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu proběhne v sobotu 29. listopadu.
Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích
Trhy lákají především na největší punčové království v Evropě, kde návštěvníci mohou ochutnat přes 60 druhů punčů. Nechybí ani vyhlídkové kolo a věž, dětský kolotoč nebo kluziště kolem Samsonovy kašny.
Vánoční trhy ve Zlíně 2025
- Datum: 28. listopadu 2025 až 4. ledna 2026
- Otevírací doba: občerstvení 10-20, stánky s dárkovým zbožím 9-18, během kulturních programů mohou být všechny stánky otevřené až do 21:45
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu 2025
Zlínské vánoční trhy začaly v pátek 28. listopadu a potrvají do první lednové neděle. Na místě nebudou chybět dílny pro děti i dospělé, 5. prosince se návštěvníci mohou těšit na mikulášský program. V sobotu 13. prosince pak své umění předvedou ledoví sochaři, kteří zde budou vytvářet sochu anděla.
Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc
Samozřejmostí je i bohatý kulturní program. O adventních nedělích se mohou lidé těšit postupně na vystoupení Adama Ďurici, Petra Bendeho, Skupin O5 a Radeček a Mňága & Žďorp. Speciální program je pak připravený na Nový rok, kdy je v plánu novoroční ohňostroj a diskotéka s afterparty.
Vánoční trhy v Jihlavě 2025
- Datum: 30. listopadu až 31. prosince 2025
- Otevírací doba: 10-18 (stánky s občerstvením mohou zůstat otevřeny do konce kulturního programu)
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu 2025
Vánoční trhy v Jihlavě mají být v roce 2025 největší v historii města. Krajské město chce na své Vypečené Vánoce nalákat návštěvníky nejen z okolí, ale z celé republiky. Společně s vánočním stromem se tak v celém městě rozsvítí vánoční výzdoba. Chybět nebude ani tradiční kluziště kolem morového sloupu nebo obří adventní svícen.
Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii
Trhy nabídnou i bohatý kulturní program. Vystoupí kapely jako Monkey Business, Mňága & Žďorp, Ready Kirken či Vypsaná Fixa. V sobotu 6. prosince pak do města dorazí i průvod krampusů. Zájemci o historii města se mohou vydat na scénické komentované prohlídky po hlavních památkách Jihlavy.
Vánoční trhy ve Znojmě 2025
- Datum: 28. listopadu až 31. prosince 2025
- Otevírací doba stánků: 10-21, 31. prosince do 20 hodin
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu 2025
Hlavní program vánočních trhů ve Znojmě se bude odehrávat na Masarykově náměstí. Další trhy ovšem lidé najdou i na Komenského náměstí, Václavském a Horním náměstí, v Hradní ulici a u rotundy svaté Kateřiny.
Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy
Návštěvníci se mohou těšit na zimní kino, které bude promítat vánoční a rodinné filmy, betlém a ohradu s ovečkami či hernu Sládkovna. Zážitek z trhů pak ozvláštní i vyhlídkové kolo nebo vánoční jízdy koňským povozem, které nabídnou pohled na adventní Znojmo z jiné perspektivy.
Vánoční trhy v Uherském Hradišti 2025
- Datum: 28. listopadu 2025 až 6. ledna 2026
- Otevírací doba: občerstvení 10-22, dárkové zboží 9-18
- Rozsvěcení vánočního stromu: 28. listopadu 2025
Uherské Hradiště pořádá největší vánoční trhy ve Zlínském kraji. Ty odstartují 28. listopadu se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Společně s ním se otevře Malý jarmark, tedy stánky s občerstvením. 13. prosince se pak na Masarykově náměstí otevře i Velký jarmark, který nabídne především dárkové zboží.
Vánoční trhy v Uherském Hradišti nabídnou 150 stánků, jsou největší v kraji
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program. Ten odstartuje hned 28. listopadu vystoupením Michala Horáka. Součástí slavnostního rozsvěcení pak bude i videomapping. Chybět nebude ani Mikulášský rej 5. prosince, nebo veřejné kluziště vedle sportovní haly.
Vánoční trhy v zahraničí 2025
Oblíbeným cílem adventních výletů jsou i adventní trhy za hranicemi. Tradičním lákadlem jsou trhy v Drážďanech, které se mohou chlubit několikasetletou historií. Letos začaly 26. listopadu a skončí po obědě na Štědrý den.
Vánoční trhy v Drážďanech 2025: Termín a program tradičního Striezelmarktu
Nemenším lákadlem jsou i vánoční trhy ve Vídni, kde každoročně ovládnou takřka každé otevřené prostranství. Největší jsou jako každý rok před budovou vídeňské radnice se jménem Christkindlmarkt. To, že Vídeňané vánoční atmosféru milují, dokládá i fakt, že se zdejší trhy otevřely už 14. listopadu.
Vánoční trhy ve Vídni 2025: Ceny, termíny i mapa. Vše, co potřebujete vědět