Máte rádi umění, historii nebo techniku? Přinášíme 10 tipů, kam v Praze vyrazit do galerií a muzeí. Kromě známých míst jako je Národní galerie nebo Národní muzeum jsme pro vás vybrali i několik dalších, která stojí za návštěvu. Mnohé z nich mají otevřeno i o Velikonocích.

1. Veletržní palác

Kde ho najdete: v ulici Dukelských hrdinů v Holešovicích

Základní vstupné: 250 korun

Kdy mají otevřeno: každý den kromě pondělí

Kdo se chystá za uměním v Praze, nesmí vynechat Veletržní palác. Funkcionalistická budova v Praze 7 je od roku 1976 sídlem Národní galerie. Obdivovat tu můžete umění od dob Rakouska-Uherska až do současnosti.

Mezi největší lákadla patří obrazy Josefa Mánesa, Pabla Picassa nebo Bohumila Kubišty. Expozice věnovaná 20. století se nevyhýbá ani dílům spojeným s historickými milníky československých dějin, jako byla Mnichovská dohoda. Z českých umělců jsou zastoupeni Josef Šíma, Toyen, Jan Zrzavý nebo Kamil Lhoták.

Národní galerie Praha, ilustrační snímek

Jaké aktuální výstavy jsou ve Veletržním paláci?

Ve Veletržním paláci se koná i mnoho časově omezených výstav. Většinu z těch, které uvádíme, si můžete prohlédnout v rámci vstupenky do sbírkových expozic.

Expozice Mlčící jaro představuje přes 100 děl ze sbírek Národní galerie a další díla zapůjčená z galerií okolních zemí. Jde hlavně o sochy a obrazy od surrealismu až po konec 60. let minulého století. Tematicky umělecká díla spojuje otázka vztahu člověka k přírodě a k životnímu prostředí. Výstavu můžete navštívit až do konce srpna a vstupné na ni stojí 200 korun.

Doteky přítomnosti je název výstavy, která představuje díla členek skupiny UB 12 ze 60. let. Bylo to volné umělecké uskupení, které později komunistický režim zakázal. Expozice je k vidění do 26. června.

Pod provokativním názvem Srdce žirafy v zajetí je o 12 kilo lehčí se skrývá výstava Evy Koťátkové v Malé dvoraně Veletržního paláce. Je inspirovaná příběhem žirafy Lenky, která byla v 50. letech minulého století odchycena v Keni a přivezena do pražské zoo. Přežila jen dva roky. Výstava reprezentovala Česko na Benátském bienále v roce 2024 a ve Veletržním paláci bude instalovaná do 27. července. Vstup na tuto výstavu je zdarma.

Díla českého krajináře Antonína Chittusiho mohou návštěvníci obdivovat ve 4. patře Veletržního paláce až do 27. dubna.

Proměny Prahy 7 v 19. a 20. století představí obrazy, kresby, grafiky, plastiky i architektonické plány v samostatné výstavě, která trvá až do 25. května.

Výstava děl českoněmeckého umělce židovského původu Eugena von Kahlera představí grafiky s prvky karikatury, přijít na ni můžete až do 27. dubna.

2. Kunsthalle Praha

Kde ji najdete: Na Klárově na Malé Straně





Základní vstupné: 320 korun





Otevřeno: denně kromě úterý, otevřeno i o státních svátcích

Nestátní galerii Kunsthalle Praha založila nadace The Pudil Family Foundation k propojování české a mezinárodní umělecké scény. Najdete ji v historickém centru Prahy a zaměřuje se na umění 20. a 21. století. Název Kunsthalle odkazuje na tradici míst, která od 18. století vytvářela zázemí pro krátkodobé výstavy. Před její návštěvou je dobré si zjistit, co je k vidění právě teď.

Jedinou trvalou expozicí v Kunsthalle je Kabinet elektrických kuriozit amerického umělce Marka Diona. Tvoří ji industriální artefakty i běžné předměty z bývalé Zengerovy trafostanice.

Až do 28. dubna mohou zájemci zhlédnout výstavu japonské umělkyně Chiharu Shioty. V expozici Neklidná duše jsou uspořádaná její monumentální díla z vlněné příze, která představuje metaforu vazeb a vztahů. Inspirací této umělkyně je i řeka Vltava.

Na japonskou umělkyni naváže výstava česko-amerického dua Kristýny a Marka Milde s názvem Volání lesa. Jejich sochy, instalace, animace a koláže ukazují propojení i rozdílnost přírody a kultury. K vidění budou do konce srpna.

3. Galerie současného umění DOX

Kde ji najdete: v Poupětově ulici v Praze 7





Základní vstupné: 330 korun





Otevřeno: denně kromě pondělí

Milovníci současného umění by si neměli nechat ujít návštěvu galerie současného umění DOX, která sídlí v areálu bývalé továrny v pražských Holešovicích. Její součástí je i prostor vzducholodi Gulliver, do kterého se dá dostat po schodech z terasy. V DOXu se kromě výstav konají také autorská čtení, diskuze nebo workshopy.

V současné době tu jsou k vidění akvarely a sochy Marka Škubala. Výstava nese název podle ústřední sochy, Prometheus. Navštívit ji můžete do 27. dubna.

Zajít si sem můžete také na dvě výstavy, které měly vernisáž už loni. Do 11. května vystavuje v DOXu sochař Stefan Milkov, spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví, kam v 80. letech patřili třeba Jaroslav Róna, Václav Marhoul nebo Petr Nikl. Do stejného data pokračuje i výstava Útěcha věcí, nabízející pohled na výtvarné dílo tureckého spisovatele a nositele Nobelovy ceny Orhana Pamuka.

Zajímavé je také propojení výstavy a workshopu pro děti od 2 do 4 let, které přináší umělec Hynek Martinec. Jeho expozice s názvem Cyberlemon reflektuje střet technologií, umění a společenských změn. Výstavu můžete navštívit do 24. srpna. Workshopy pro děti a jejich rodiče jsou k dispozici v několika termínech, je ale nutné se na ně předem přihlásit.

4. Galerie Zvon

Kde ji najdete: v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

Základní vstupné: 200 korun

Otevřeno: denně kromě pondělí

Galerie Zvon patří pod Galerii hlavního města Prahy a najdete ji v domě u Kamenného zvonu v srdci Prahy. Budova stojí za návštěvu už kvůli své historii, která začíná ve 13. století. Gotický vzhled z ní dělá jednu z nepřehlédnutelných dominant Staroměstského náměstí.

V současné době je v ní instalovaná výstava Enter the Room o tom, jak herní prostředí ovlivňuje mladou generaci a umělce. Navštívit ji můžete až do 14. září.

Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

5. Zámek Troja

Kde ho najdete: v ulici U Trojského zámku v Praze 7

Základní vstupné: 200 korun

Otevřeno: do konce října, všechny dny kromě pondělí

Zámek Troja je nádherná barokní stavba inspirovaná římskými vilami. Obklopují ho zahrady, které také stojí za vidění. Na návštěvu si proto vyhraďte dost času. Galerie v Trojském zámku patří pod Galerii hlavního města Prahy a po celou letošní sezonu v něm můžete zhlédnout výstavu Palác (volného) času. Podle kurátorů má ukázat současné možnosti trávení času v kontrastu s kulisami barokního letohrádku a jeho zahrad.

6. MeetFactory

Kde ji najdete: v ulici Ke Sklárně na Smíchově

Základní vstupné: 100 korun

Otevřeno: denně

Budovu bývalé továrny na pražském Smíchově nepřehlédnete díky zavěšeným autům na fasádě od umělce Davida Černého. Černý společnost MeetFactory založil v roce 2001. Kromě expozic má v programu také divadelní představení, koncerty a různé performance.

V současné době zde kurátoři chystají výstavu s názvem bottom’s just another floor kolektivu Total Refusal, Anne de Vries, Jakuba Chomy a Tomi Faison. Jejich instalace zhmotňují pocit uvíznutí tam, kde člověk čeká hladké plynutí a příslib nerušeného zážitku.

7. Muzeum Kampa

Kde ho najdete: U Sovových mlýnů na Kampě na Malé Straně

Základní vstupné: celé muzeum 320 korun, stálé expozice 190 korun

Otevřeno: denně

Muzeum Kampa najdete v historické budově Sovových mlýnů na levém břehu Vltavy a spravuje ho Nadace Jana a Medy Mládkových. Jeho návštěva stojí za to už kvůli umístění s krásnou vyhlídkou na Karlův most a další pražské dominanty. Mezi nejcennější díla z jeho sbírky patří obrazy, kresby a grafiky Františka Kupky. Celkově se muzeum zaměřuje na středoevropské umění druhé poloviny 20. století.

Kromě stálé výstavy Kupkových děl je v Sovových mlýnech až do 1. června k vidění přehlídka kreseb a ilustrací Pavla Reisenauera, známého hlavně z tvorby pro časopis Respekt.

V současnosti mohou návštěvníci muzea zhlédnout také dlouhodobou expozici Stanislav Kolíbal 100, věnovanou sochaři, který letos v prosinci oslaví 100. narozeniny. Výstavu kurátoři chtějí nechat na místě nejméně do února příštího roku, postupně ji obměňují.

8. Národní muzeum

Kde ho najdete: na Václavském náměstí

Základní vstupné: 300 korun

Otevřeno: hlavní budova denně, další budovy mají zavírací den v pondělí nebo v úterý

Historická budova Národního muzea leží v čele Václavského náměstí. Od roku 2019 je spojená podzemní chodbou s novou budovou, kde za totality sídlilo Federální shromáždění. Muzeum nabízí řadu stálých výstav, největší z nich jsou Zázraky evoluce, Okna do pravěku a Dějiny. Kromě toho má muzeum také rozsáhlou sbírku minerálů.

Největší krátkodobá výstava v Národním muzeu se jmenuje Činghistán a potrvá do 22. června.

Stranou nezůstává ani umění, přímo v hlavní budově muzea je v současnosti výstava věnovaná hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi. Navštívit ji můžete až do konce října. Pokud jste milovníci hudby a zajímá vás i její historie, neměli byste vynechat České muzeum hudby na Malé Straně. Najdete ho na druhé straně Vltavy, v Karmelitské ulici, a spadá také pod Národní muzeum. Ale pozor, tato pobočka má v úterý zavřeno.

9. Národní zemědělské muzeum

Kde ho najdete: v Kostelní ulici na Letné

Základní vstupné: 200 korun

Otevírací doba: denně kromě pondělí

Národní zemědělské muzeum je skvělý tip pro rodiče s dětmi všech věkových kategorií. Expozice z dějin zemědělství, ale třeba také rybářství nebo gastronomie jsou vytvořené tak, aby si v nich návštěvníci mohli mnoho věcí osahat nebo si s nimi přímo zahrát. V suterénu si děti mohou půjčit odrážedla ve tvaru traktorů nebo si vyzkoušet obsluhu opravdového bagru.

Součástí muzea je dvorek s historickým kolotočem pro malé děti. Venku můžete vidět také slepice, kachny, holuby a králíky. Na dvorek se dostanete zdarma.

Kromě stálých expozic připravuje zemědělské muzeum i další výstavy. Patří mezi ně třeba výstava o chovu koní, která se koná od 13. května do 9. listopadu.

10. Národní technické muzeum

Kde ho najdete: v Kostelní ulici na Letné

Základní vstupné: 290 korun

Otevírací doba: kromě pondělí; pokud na pondělí vyjde svátek, je otevřeno

Národní technické muzeum sídlí v sousedství zemědělského muzea na Letné. Najdete v něm expozici dopravních prostředků od lokomotiv a vlaků, přes auta a letadla až třeba po vzducholodě nebo velocipedy. Část techniky je vystavená i venku. Vedlejší sály jsou věnované astronomii, měření času, tiskařství nebo třeba hornictví.

Pokud stihnete návštěvu do 8. června, uvidíte také výstavu historických sanitek, jaké jezdily po Praze. Do 13. července je pak k vidění expozice Petrof 160. Představuje klavíry známého výrobce, který letos oslaví 160 let od založení.