Městys Štěchovice leží pár kilometrů nad soutokem Vltavy se Sázavou mezi dvěma přehradami naší nejdelší řeky. Teprve tady Vltavu opouští rušná silnice, která jako pupeční šňůra propojuje Štěchovice s hlavním městem.
Odtud až do Třebenic vede hlubokým vltavským kaňonem naučná stezka Svatojánské proudy, která má patnáct zastavení zaměřených na přírodu a historické souvislosti oblasti.
Trasa zamíří z centra ke hrázi Štěchovické přehrady, přičemž minete kostel sv. Jana Nepomuckého, zasvěcený patronu Svatojánských proudů, loďařů, vorařů, šífařů, mlynářů a zpovědníků. Secesně-neorománská stavba se vyjímá na malém návrší, ze kterého je hezký pohled na okolí.
O kus dále projdete kolem přehradní hráze Štěchovice, která je po Vraném druhou nejstarší přehradou vltavské kaskády; byla napuštěna roku 1943 a zaplavila tak trampské osady i proslulé Svatojánské proudy.
K jedné z nejstarších trampských osad
Stezka se poté zanoří do lesa a po chvilce vás přivede k prvním chatám osady Na Fáberce, pojmenované po legendárním převozníkovi Fáberovi. Maličké sruby obývají neuvěřitelně stísněná místa, většinou na skalních výběžcích s hezkým výhledem.
Cesta za Fáberkou nabývá na divokosti, místy je dokonce jištěna ocelovým lanem. V zimním období při sněhu a náledí je třeba tu být velmi opatrný, abyste ze stezky zaříznuté ve strmém svahu nesklouzli do vody.
O kus dále leží osada Ztracená naděje neboli Ztracenka. Původní osadu založili trampové roku 1919 pod strmými skalami, u písečných pláží Svatojánských proudů; po zatopení Štěchovické přehrady museli sruby nově postavit v lese nad zátopovým pásmem.
Romantiku jedna z nejstarších trampských osad v Česku nabízí dodnes, jen namísto hukotu peřejí se její obyvatelé mohou oddávat pohledu na hladinu přehrady, ze které se na protilehlém břehu zvedají kolmé skalní stěny. Z dálky můžete také obdivovat Mravenčí skálu se vztyčeným totemem na jejím vršku. Jde o pietní místo osady, a proto na něj prosím nevstupujte.
Na málo známé vyhlídce Zadka
Trasa naučné stezky pokračuje dále proti proudu Vltavy členitým terénem vltavského kaňonu. Místy úzký a exponovaný chodník se proplétá po strmém úbočí kolem chat, a k jejímu zprůchodnění bylo dokonce nutné proražení dvou kratších tunelů. Nakonec vás cesta přivede do Třebenic a ke hrázi Slapské přehradní nádrže, odkud se můžete do Štěchovic vrátit autobusovou linkou.
Kdo rád objevuje méně známá místa, může ze Ztracenky vystoupat na hranu vltavského kaňonu, kde se nachází málo známá vyhlídka Zadka. Pohled odtud na řeku i okolní skály je možná ještě dramatičtější než z velmi populární vyhlídky Máj na protilehlém břehu.
Nedostanete se sice tak vysoko nad vodní hladinu jako na Máji, ale z jiné perspektivy vypadá krajina možná ještě divočeji. Obdivovat můžete i letecké pohledy na trampskou osadu Proudy se sruby, rozesetými ve skalnatém terénu.
Pěšina pak vede asi půl kilometru podél hrany kaňonu a nabízí další výhledy, jež vyniknou hlavně v zimě, kdy okolní duby shodí listí a nebrání tak výhledu do krajiny. Také tu najdete důkaz, že tato lokalita učarovala mnoha romantickým duším: ruiny chaty, kdysi vystavěné jako orlí hnízdo na skalním útesu, ze které se dochoval jen komín, ocelové traverzy terasy a kupodivu i kadibudka.
Ideální návrat do Štěchovic vede nejprve po neznačených cestách k rozcestí Kolna, odkud vás do cíle dovede červená turistická značka. Ta je mimochodem nejstarší turistickou značenou cestou u nás, vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům a byla vytyčena roku 1889.
Trasa z centra Štěchovic k vyhlídce Zadka přes osadu Ztracenka měří přibližně čtyři kilometry, alternativní a kratší přístup k vyhlídce vede ze Starých Třebenic, odkud to budete mít jen necelé dva kilometry.
