Písek je jihočeské město vzdělanců, ač nemá jedinou univerzitu

Celé jižní Čechy jsou plné historie a historických zajímavostí. Město Písek patří mezi nejvýznamnější místa tohoto jedinečného koutu naší země. Prvními lidmi, kteří na místo dnešního Písku před mnoha staletími vkročili, byli Keltové, stopy po nich archeologové vykopali na poli mezi obcemi Hradiště a Putim.

Písemně doložená historie však začíná o něco později, zhruba v polovině 13. století, kdy zde vznikla osada, jejíž obyvatelé se věnovali zdejším rýžovištím zlatého písku. Královské město bylo založeno roku 1254 Přemyslem Otakarem II. Poté se význam Písku začal zvyšovat, osada se rozšiřovala.

Svobodným městem se stala v roce 1308, později Písek fungoval jako sídelní město celého prácheňského kraje. Město posléze, podobně jako spoustu jiných na našem území, dobyli a vyplenili husité, krev tekla ulicemi také o necelých 200 let později během třicetileté války.



Město bez univerzity

Ačkoliv v Písku nestojí univerzita, přezdívá se mu město univerzitního charakteru. Důvody hledejme v minulosti. Historicky šlo o centrum vzdělanosti, v 19. století zde bylo založeno několik škol a dnes Písek oplývá množstvím škol středních a jednou vysokou, soukromou Filmovou akademií Miroslava Ondříčka.

Chodbami zdejších vzdělávacích ústavů se procházela řada významných umělců i vědců minulosti a současnosti. Jmenujme třeba Karla Klostermanna, Antonína Sovu, Mikoláše Alše, Fráňu Šrámka, Ladislava Stroupežnického, Františka Ladislava Čelakovského a spoustu dalších.



Písek se může chlubit mnoha opravdu unikátními historickými památkami, o jejichž existenci a jedinečnosti dobře vědí po celém světě.

Kudy kráčí historie

Ukázkovým příkladem je Kamenný most přes řeku Otavu, nejstarší dochovaný most v České republice, jeden z nejstarších v Evropě a dokonce osmý (vedou se dohady, jestli není spíš sedmý) nejstarší funkční most na světě. Vybudován byl pravděpodobně ke konci 13. století. Je postaven v gotickém stylu a jsou na něm umístěny repliky barokních soch a křížů.

Za návštěvu určitě stojí také hrad Písek, postavený ve 13. století v raně gotickém slohu, nebo kostel Povýšení svatého Kříže, vypálený husity.

Naprosto jedinečné je celé Velké náměstí v centru, obklopené řadou měšťanských domů, za pozornost stojí i vedlejší ulice, nádherné je rovněž Alšovo náměstí pojmenované podle slavného malíře, ve městě je i několik pomníků, například Františka Palackého nebo Adolfa Heyduka.

O přítomnosti a fungování zdejší židovské komunity svědčí synagoga a židovský hřbitov, za vidění stojí i Putimská brána, kostel Narození Panny Marie, Mariánské sousoší, Prácheňské muzeum a řada dalších staveb.

Okolí Písku je typicky jihočeské. Kouzelné cesty vás povedou skrz lesy a pole, rybníky a kopce. Zkrátka ideální kulisa pro cyklovýlety a pěší turistiku.

Něco pro pěší a cyklisty

Samozřejmostí je několik cyklostezek i tras pro pěší turisty. Ty sem ovšem lákají nejen památky a okolní příroda, ale i spousta organizovaných akcí typu slavností a festivalů, které se ve městě každoročně odehrávají. Na své si při nich přijdou děti i dospělí.



Písek je zkrátka místo, které byste na svých cestách po Česku rozhodně neměli vynechat.