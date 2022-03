Skvělý tip na rodinný výlet. Krásná ves Křižánky je jako z pohádky

Vesnická památková rezervace Křižánky se rozprostírá po obou stranách řeky Svratky a historická zemská hranice dělí obec na českou a moravskou část. Nachází se v CHKO Žďárské vrchy a tvoří ji tři části: Moravské Křižánky, České Křižánky a České Milovy. Obec má jen 370 stálých obyvatel.

Tato horská vesnice s rozptýlenou zástavbou je tvořena převážně roubenými domy typickými pro oblast Horácka na Českomoravském pomezí. Osobitým znakem horáckých domů je bedněný štít s podlomenicí a valbičkou.

Historie Křižánek je spojena především s výrobou pilníků. Pilníkářství se sem rozšířilo pravděpodobně na začátku 20. let 19. století. Místní legendy vyprávějí o Francouzi, který se v Křižánkách usadil a naučil místní lidi dělat pilníky, ale také o saských vandrovnících a především o legendárním „praotci“ křižáneckých pilníkářů Bořkovi, u něhož se měli vyučit další pilníkářští mistři – zakladatelé pilníkářského řemesla i pilníkářských rodů.

Vypravte se po naučné stezce na Český kopec a seznamte se s příběhem křižáneckých pilníkářů. Život na Křižánkách do druhé světové války ve značné míře ovlivňovalo právě pilníkářské řemeslo. Dávalo lidem obživu a pomohlo obci překlenout těžká období. Dokázalo udržet lidi v obci i v době, kdy z řady jiných obcí odcházeli lidé za prací do měst. Dnes už je ruční pilníkářství zaniklým řemeslem. Délka naučné stezky je necelé dva kilometry.

Na konci stezky je možné se po cestě dostat k rozcestí, které vás nasměruje k dalším oblíbeným turistickým cílům – na Čtyři palice a Zkamenělý zámek. Vypravit se můžete také na nejvyšší bod Žďárských vrchů – na Devět skal.

Sklářskou historii Křižánek zase dokládají nálezy kolem domů, jako jsou střepy nebo struska. Třeba budete mít štěstí a nějaký vzácný úlomek najdete i vy.

Jedna z původních chalup v areálu někdejších sklářských hutí stojí na trase naučné stezky. Přírodní rezervace Čtyři palice ve Žďárských vrších je tvořena rulovými skalními útvary, které vznikly mrazovým zvětráváním hornin.

V Panském domě si můžete prohlédnout také sklo z 19. a 20. století. Nejdelší sklářskou historii má okolí Herálce. Sklárny zde fungovaly od konce 16. století do roku 1916. V Mariánské huti u Herálce se v době největší slávy vyrábělo až čtyři tisíce kusů tabulového skla ročně a spolu s výrobky z nedaleké Nové huti se vyváželo do celé monarchie a do Ameriky.



Do dnešních dnů se zde dochovala správní budova a v obou obcích několik původních domů. V kostele Sv. Kateřiny v Herálci se můžete pokochat lustrem, který v místních sklárnách vyrobili. Jednou z nejzachovalejších lokalit jsou Milovy a jejich okolí. Ve slavné huti vyráběli jak běžné užitkové sklo, tak luxusní sklo, které bylo na povozech exportováno do západní a jižní Evropy, Ameriky a asijských zemí.

Dnes se v obci nachází zrekonstruovaný starý skelmistrovský dům, kde můžete navštívit muzeum milovského skla. Určitě si projděte naučnou stezku Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi či vyrazte na blízký lovecký zámek Karlštejn.

Okolí Křižánek je jako stvořené pro poklidný rodinný výlet.