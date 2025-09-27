Hned naproti nádraží stojí moderní bratrský kostel z roku 2018 se zvláštní skleněnou nástavbou. A kdo neví, jak vypadá tvrz, v Čelákovicích najde krásný příklad – malý dvorec, jehož architektura už připomíná zmenšeniny zámeckých budov. Jedna má dokonce roztomilou psaníčkovou fasádu.
Na modré značce kolem Labe a jezer je ještě vidět překvapivý klenot – Volmanova vila. Údajně nejluxusnější a nejmonumentálnější vila první republiky. Hodila by se do Prahy na Babu, ale je dvakrát větší než tamní domy. Malý panelák. Bohužel, k luxusu patří i soukromí, takže v zeleni je vidět jen vršek vily.
V Toušeni turista mine jeden z našich nejnenápadnějších soutoků – Labe a Jizery. Ta je u ústí překvapivě úzká, jako potok. A Lázně Toušeň? V nejmenších lázničkách, které znám, jsem objevil nejmenší kolonádičku, za kterou navíc musíte vstoupit do dvora léčebného areálu. V Toušeni se klienti koupou v místní slatině a symbolem lázní je socha Zuzanky na kolonádě, která svírá v rukou pramen.
Čelákovice a Toušeň jsou městy kaváren a cukráren. Napočítal jsem jich v Čelákovicích na krátkém úseku pět. A u hospody na hřišti v Toušeni mi utkvěl v paměti „překlep roku“ na reklamní tabuli. Kromě kafe si tam můžete dát i „zrzlinu“. Tak dobrou chuť.
