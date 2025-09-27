Procházka na pohodu. Z Čelákovic jdeme v poklidu do Lázní Toušeně

Jakub Pokorný
Jako kdybych chodil „po vodě“. Kráčel jsem po úzké hrázi mezi jezerem a tůní z Čelákovic do Toušeně. Tentokrát jsem na to totiž šel netradičně. Vybral jsem si z katalogu hezkyceskypocesku.cz. Navržená trasa začínala v Čelákovicích a vedla do Lázní Toušeně.
Pohled z Lázní Toušeně směrem k soutoku Labe a Jizery

Pohled z Lázní Toušeně směrem k soutoku Labe a Jizery | foto: Jaroslav Halamka, iDNES.cz

Socha svatého Jana Nepomuckého v Čelákovicích
Náměstí 5. května v Čelákovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
36 fotografií

Hned naproti nádraží stojí moderní bratrský kostel z roku 2018 se zvláštní skleněnou nástavbou. A kdo neví, jak vypadá tvrz, v Čelákovicích najde krásný příklad – malý dvorec, jehož architektura už připomíná zmenšeniny zámeckých budov. Jedna má dokonce roztomilou psaníčkovou fasádu.

Na modré značce kolem Labe a jezer je ještě vidět překvapivý klenot – Volmanova vila. Údajně nejluxusnější a nejmonumentálnější vila první republiky. Hodila by se do Prahy na Babu, ale je dvakrát větší než tamní domy. Malý panelák. Bohužel, k luxusu patří i soukromí, takže v zeleni je vidět jen vršek vily.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Slatinné Lázně Toušeň – kolonáda

V Toušeni turista mine jeden z našich nejnenápadnějších soutoků – Labe a Jizery. Ta je u ústí překvapivě úzká, jako potok. A Lázně Toušeň? V nejmenších lázničkách, které znám, jsem objevil nejmenší kolonádičku, za kterou navíc musíte vstoupit do dvora léčebného areálu. V Toušeni se klienti koupou v místní slatině a symbolem lázní je socha Zuzanky na kolonádě, která svírá v rukou pramen.

Čelákovice a Toušeň jsou městy kaváren a cukráren. Napočítal jsem jich v Čelákovicích na krátkém úseku pět. A u hospody na hřišti v Toušeni mi utkvěl v paměti „překlep roku“ na reklamní tabuli. Kromě kafe si tam můžete dát i „zrzlinu“. Tak dobrou chuť.

Socha svatého Jana Nepomuckého v Čelákovicích
Náměstí 5. května v Čelákovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
36 fotografií

Výletnické noty

Jak se tam dostat?
Do Čelákovic jezdí ve špičce vlak z Prahy každou půlhodinu.

Trasy:
Z Čelákovic po modré do Lázní Toušeně (5 km) a zpět buď vlakem nebo po druhém břehu přes Káraný

Další zajímavosti v okolí:
Zámek v Brandýse nad Labem, skanzen Přerov nad Labem

Restaurace:
Flek na kafe

Internet:
hezkyceskypocesku.cz

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Stezka hipíků vedla z prohnilého Západu k hašišové nirváně Káthmándú

Hledali osvícení, spiritualitu, dobrodružství. A taky velmi laciné, legálně dostupné drogy. Jenže cestu k duchovnu a zážitkům za hranicemi všednosti si museli tito novodobí poutníci nejprv...

KVÍZ: Ztraceni v překladu. Znáte nepřeložitelná slova s podivuhodným významem?

Cizí jazyky nám usnadňují poznávání odlišných kultur. A občas připomenou, že existují slova, která češtině chybí. Jsou nepřeložitelná. Kolik takových je? Dost na pořádný kvíz. Některá slova v sobě...

Tajemství všech tajemství. Pět pražských míst, která inspirovala knihu Dana Browna

Premium

Praha se zase jednou hřeje na výslunní světového zájmu. Může za to kniha od světoznámého spisovatele Dana Brown Tajemství všech tajemství, jejíž děj se odehrává v Praze. V příběhu se objevuje hned...

Doma u Doktora z hor. Proč je Wilder Kaiser nejfilmovanější masiv v Evropě

Premium

Je jedenáct hodin dopoledne, jsem v Tyrolsku na dálnici A12 a zbývá mi posledních několik kilometrů na sjezd na Wilder Kaiser. Nebo na Skiwelt. Jak kdo chce. Je to taková slovní hra, jako by to byla...

Problém s „horami smrti“. Ne každý vrchol si vražedný titul opravdu zaslouží

Velká, Tyrkysová, Duchů nebo Strážce. Těm opravdu výrazným horám celého světa se přezdívá různě. Ovšem pro ty nejvyšší vrcholky napříč pohořími z různých kontinentů je asi nejrozšířenějším...

Procházka na pohodu. Z Čelákovic jdeme v poklidu do Lázní Toušeně

Jako kdybych chodil „po vodě“. Kráčel jsem po úzké hrázi mezi jezerem a tůní z Čelákovic do Toušeně. Tentokrát jsem na to totiž šel netradičně. Vybral jsem si z katalogu hezkyceskypocesku.cz....

27. září 2025

KVÍZ: Od Serdiky po Chanbalik. Vyznáte se v historických proměnách názvů měst

Časy se mění a názvy měst též. Někdy chtějí jít s dobou, zbavit se přídomku někdejšího diktátora, oprostit se od koloniální minulosti anebo se prostě jmenovat trochu méně legračně. Ne vždy se to...

vydáno 27. září 2025

Malé palírny mění českou scénu. Ukazují, že kvalita má smysl

Malé podniky, které se nespokojí s uniformní chutí masové produkce, najdete po celé republice. Sázejí na poctivý přístup, lokální suroviny a nebojí se ani experimentovat. Nabízíme tipy na deset z...

26. září 2025

Český výletník: Z podsvětí Plzně jsem přes Entropu vylétl až do nebe

Plzeň není jen pivo, které dnes schválně vynecháme. Bylo to a pořád je krásné středověké město, které projdeme od katakomb až na ochoz nejvyšší kostelní věže v republice. A začneme „u Ptáků“ na...

26. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25.9 10:10

Poznejte Málagu a užijte si podzimní slunce. Čeká vás kultura i moře

Advertorial

Španělská Málaga a okolní Costa del Sol je místem, kde si můžete snadno prodloužit léto. Teploty zde ještě na začátku října mohou atakovat 30 stupňů a i moře má příjemnou teplotu. Své si zde ovšem...

25. září 2025

Problém s „horami smrti“. Ne každý vrchol si vražedný titul opravdu zaslouží

Velká, Tyrkysová, Duchů nebo Strážce. Těm opravdu výrazným horám celého světa se přezdívá různě. Ovšem pro ty nejvyšší vrcholky napříč pohořími z různých kontinentů je asi nejrozšířenějším...

25. září 2025

Čas druhých a třetích dovolených je tady. Češi mění zvyky, odpočívat týdny už nefrčí

Premium

V létě nadlouho zmizet z práce a po zbytek roku vzpomínat na čas nicnedělání? Tenhle model odpočinku se přežil. Stále častěji si Češi dopřávají několik kratších dovolených během roku. Proč je čím dál...

24. září 2025

Zapomeňte na davy v Barceloně. Girona vás přenese do jiného světa

Advertorial

Každoročně se do Španělska vydávají miliony turistů, aby si užili slunce, pláže a temperamentní kulturu. Málokdo ale ví, že nedaleko oblíbené, ale rušné Barcelony se skrývá skutečný klenot – město...

24. září 2025

Babí léto u sousedů v Kaiserwinklu: vyveďte lamy, stopujte pašeráky

Pro všechny, kteří mají pocit, že letošní léto předvedlo pouze svou demoverzi, máme řešení. Prodlužte si víkend a vyrazte užít si babí léto do Kaiserwinklu. Rakouské sousedy máme hned za rohem, tato...

24. září 2025

Úplná samota pod polární září. Strávili jsme týden v největším fjordu světa

Premium

Grónský fjord Scoresby Sund je jednou z posledních divočin světa. Labyrint zátok a ostrovů o rozloze podobné Švýcarsku lemují dvoutisícové vrcholy, z nichž do moře padají obrovské ledovce. Tundru...

23. září 2025

Tajemství všech tajemství. Pět pražských míst, která inspirovala knihu Dana Browna

Premium

Praha se zase jednou hřeje na výslunní světového zájmu. Může za to kniha od světoznámého spisovatele Dana Brown Tajemství všech tajemství, jejíž děj se odehrává v Praze. V příběhu se objevuje hned...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.