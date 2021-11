Pojďte se toulat do skal. Máme tipy, kde není tolik narváno

Víte, jak vlastně vznikla skalní města? Vytvořila se v oblastech, které kdysi dávno zaplavilo moře. A když po několika milionech let ustoupilo, zbyla po něm ohromná pískovcová tabule – uložené mořské sedimenty. Ty poté narušila činnost zemských desek, rozlámaly se na jednotlivé kry a vytvořily se v nich pukliny, na které působilo zvětrávání, voda a gravitace.



A po dalších mnoha a mnoha letech vznikla seskupení kamenných útvarů, na něž výraz „skalní město“ sedne jako ulitý. Koneckonců, najdete tam křivolaké uličky jako v Českém Krumlově, široké bulváry jako v Praze či Brně, vyhlídky, které můžou konkurovat i nejznámějším věžím a rozhlednám, romantické zákruty, tunely, podloubí i náměstíčka. A to všechno dělá z těchto kamenných měst naprosto jedinečná místa.

Kamenné město v Podhradí

Hruboskalsko

Tato oblast je součástí Českého ráje, dost lidí ji ale mine a zamíří do mnohem známějších Prachovských skal, případně na Trosky. Což o to, zříceninu Trosky si můžete prohlédnout taky, budete ji mít kousek. Namísto do Prachovských skal si ale udělejte výlet do Hruboskalského skalního města, kam přece jen nejezdí každý.

Rozkládá se mezi zámkem Hrubá Skála a hradem Valdštejn nedaleko Turnova a svou plochou necelých 220 hektarů patří k největším skalním městům CHKO Český ráj. K nebesům se tam vypíná více než 400 věží a vedle skalních útvarů, jako je Kapelník, Taktovka, Maják a Dračí věž, tam najdete i skálu Dračí zub. Právě ten, na který šplhal malý Vašek v podání Tomáše Holého v komedii Jak dostat tatínka do polepšovny.

Kromě pohledu na kamenné věže se ale můžete pokochat i výhledem do okolí, ten nejlepší se vám naskytne z Mariánské vyhlídky, velmi působivé jsou ale i Janova vyhlídka, U Lvíčka, Na Kapelu nebo vyhlídka u arboreta Bukovina. Až se dostatečně vynadíváte do okolí, určitě nemiňte ani ono arboretum. Najdete ho v okolí hájovny asi kilometr od obce Sedmihorky. Založeno bylo v letech 1860-1862, má podobu anglického parku a překvapí vás v něm více než 40 druhů dřevin a 400 chráněných památných stromů.

No, a pak jsou tu ta panská sídla, zámek Hrubá Skála a hrad Valdštejn. Prvně jmenovaný je pokládán za perlu Českého ráje, jeho komnaty si ale jen tak neprohlédnete, zámek totiž slouží jako hotel. V sezoně se dostanete na nádvoří a vyhlídkovou věž, ta ovšem skončila v září. Jestli však toužíte po nevšedním zážitku, na zámku se zabydlete. Otevřeno mají celý rok a vedle luxusního ubytování nabízejí i turistické, v nižší cenové kategorii. Nemáte-li zájem, nevadí, Hrubou Skálu si aspoň vyfoťte: ideální snímek pořídíte z příhodně pojmenované Zámecké vyhlídky.

Hrad Valdštejn si zevnitř prohlédnout už také nestihnete, sezona trvá jen do konce října. Na začátku té příští ale toto místo nevynechejte. Kromě dobově zařízených komnat a sálů si budete moct prohlédnout i vyobrazení Karla Hynka Máchy, seděl totiž modelem malíři, který v roce 1836 zdobil valdštejnskou kapličku. Máchovu tvář má jeden světec a je dost možné, že jde o jedinou existující podobiznu tohoto romantického básníka.