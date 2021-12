Sport v přírodě a léčivé prameny. Lázně Libverda využívá i horská služba

Může se hodit Do Lázní Libverda se kromě auta dostanete také vlakem. Z Liberce se po železnici přesunete do Hejnic, odkud vás taxi dopraví do jeden a půl kilometru vzdálených lázní. Lázně Libverda poskytují i speciální léčebný pobyt pro osoby, které prodělaly covid-19. Krásné starobylé ubytování v zámeckém stylu naleznete ve Vile Friedlant. Nachází se uprostřed parku a přímo v budově je dispozici sauna a vířivka. Nedaleko lázní jsou také Jizerskohorské bučiny (původní bukové lesy Evropy), které byly letos zařazeny na seznam UNESCO. Přečtete si: Jizerskohorské bučiny. Jak nejlépe prozkoumat nový přírůstek do UNESCO. Ve svažitém terénu je hodně skalních útvarů, vyhlídek a největší vodopád Jizerských hor Velký Štolpich. Les si tu žije svým vlastním životem a jeho stromy jsou staré až tři sta let.