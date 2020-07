Procházka po Brně. Historie nadchne, ale gurmánský zážitek je silnější

Hlavní město Moravy a brána vinařského regionu má své osobité kouzlo. Přesvědčíte se o tom při toulkách ulicemi, kde narazíte na mnohá místa s opravdovým geniem loci. Spoustu cenných památek najdete v historickém jádru.

Rozhodně byste měli navštívit dva místní kopce. Na Petrově můžete obdivovat novogotickou katedrálu sv. Petra a Pavla, na kopci Špilberk zase rozlehlý hradní areál, v jehož prostorách se nachází expozice Muzea města Brna. Místní kasematy měly pověst nejtěžšího žaláře v rakouské monarchii. Rozhledna v hradní věži vám poskytne výhled na celé město a při jasném počasí spatříte i siluetu Pálavy s vinicemi.

Skvostem Brna je jistě Stará radnice, kde získáte potřebné informace v turistickém centru. V průchodu zvedněte hlavu ke stropu, kde visí krokodýl, jinak také brněnský drak, symbol města.

Po pár krocích se ocitnete na Zelném trhu, kde můžete ochutnávat výpěstky místních pěstitelů. Nepřehlédnutelná je tu barokní kašna Parnas i nejstarší divadelní budova ve střední Evropě, divadlo Reduta.



Kousek odtud je umístěna krypta Kapucínského kláštera, která skrývá dokonale zachované mumie mnichů. Na Zelném trhu je i vchod do hlubokého kilometrového labyrintu podzemních chodeb a sklepů. Do podzemí láká i nedávno objevená středověká kostnice nedaleko kostela sv. Jakuba. Počet pohřbených se odhaduje na víc než padesát tisíc, takže je to druhá největší kostnice v Evropě.

Světovou prestiž mají meziválečné stavby

Zajímavou cestu až do pravěku vám umožní stálá výstava v pavilonu Anthropos na výstavišti. Vévodí jí obrovský mamut s mládětem.

Ve světě je Brno vyhlášené především kvalitní funkcionalistickou architekturou. Její špičkou je rodinná vila Tugendhat z roku 1930, dílo věhlasného architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Nevšedně řešený dům s avantgardními prvky spojuje účelnost s estetikou interiéru. Dnes si ho můžete prohlédnout v původní podobě, ale po předchozím objednání.

Večer rozhodně neodjíždějte. Po rozvolnění vládních opatření si pochutnáte ve skvělých restauracích či bistrech. Město je plné mladých lidí, kteří se chtějí bavit, a proto je tu spousta klubů, vinných sklepů i diskoték.

Do Brna můžete pohodlně vyrazit vlaky Českých drah. Z Prahy sem jezdí přímé spoje railjet nebo rychlíkové spoje Svitava, na které ČD řadí moderní nízkopodlažní jednotky InterPanter. Obě tyto linky jezdí po většinu dne ve dvouhodinovém intervalu. Časté spojení má Brno i z jiných směrů.