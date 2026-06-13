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Test vlakových nádraží: Obstála, některé však sráží nepřehlednost či odpudivé okolí

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Monumentální vestibul olomouckého nádraží, které je pátým největším v republice, „dělníci a ženci svou tvořivou prací věnčí“, jak se píše na sgrafitu výtvarníka Wilhelma Zlamala. | foto: Jančík MiroslavMAFRA

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O železnici a nádražích byly napsány básně, písně i romány. Následující řádky sice nejsou psány v řeči vázané, zato vám mohou poskytnout vodítko, na co se připravit při letním putování po kolejích.
Premiové testy

Po průvodci po autobusových nádražích jsme druhý díl testu zaměřili na porovnání významných železničních uzlů. Na nich by cestující měli nalézt poměrně bohatou nabídku služeb: informace o spojích, čisté a funkční toalety, možnost nakoupit si něco malého k snědku a pití do vlaku, vypůjčit si kolo, směnit peníze nebo vybrat hotovost z bankomatu.

Po konzultaci s regionálními odborníky na dopravu jsme vybrali čtrnáct klíčových terminálů a přidali ještě dalších dvacet nádraží, která hojně využívají letní výletníci. Na každém z nich jsme ověřili, jaké nabízejí služby a zázemí, jak je na nich čisto a bezpečno, zda je možné se tu slušně občerstvit, vybrat hotovost či si odskočit v důstojných kulisách.

Zvláštní pozornost jsme věnovali tomu, kterak jsou nádraží připravena na návštěvníky neznalé zdejších poměrů – jak přehledné nádraží je, kolik informací tu cestující získá a zda porozumí hlášení o odjezdech a zpoždění vlaků.

Jediné testované nádraží, kde najdete vše, se vylouplo do krásy. Škoda proto, že tu cestující stále vítají více či méně živí potkani a skupinky, s nimiž neradno zapříst dialog.

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