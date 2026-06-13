Po průvodci po autobusových nádražích jsme druhý díl testu zaměřili na porovnání významných železničních uzlů. Na nich by cestující měli nalézt poměrně bohatou nabídku služeb: informace o spojích, čisté a funkční toalety, možnost nakoupit si něco malého k snědku a pití do vlaku, vypůjčit si kolo, směnit peníze nebo vybrat hotovost z bankomatu.
Po konzultaci s regionálními odborníky na dopravu jsme vybrali čtrnáct klíčových terminálů a přidali ještě dalších dvacet nádraží, která hojně využívají letní výletníci. Na každém z nich jsme ověřili, jaké nabízejí služby a zázemí, jak je na nich čisto a bezpečno, zda je možné se tu slušně občerstvit, vybrat hotovost či si odskočit v důstojných kulisách.
Zvláštní pozornost jsme věnovali tomu, kterak jsou nádraží připravena na návštěvníky neznalé zdejších poměrů – jak přehledné nádraží je, kolik informací tu cestující získá a zda porozumí hlášení o odjezdech a zpoždění vlaků.
Jediné testované nádraží, kde najdete vše, se vylouplo do krásy. Škoda proto, že tu cestující stále vítají více či méně živí potkani a skupinky, s nimiž neradno zapříst dialog.