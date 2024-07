Test UNESCO památek v Česku: Co nabízejí dětem a kde hodně utratíte

1 Historické centrum Prahy

Staré a Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Průhonický park

Zápis na seznam světového dědictví UNESCO: 1992

Co vás tu čeká

O tom, že na seznam kulturního dědictví patří celé historické jádro Prahy, ví kdekdo – ale tušili jste, že jeho součástí je i Vyšehrad či Průhonický park?

Nejrychlejší, zhruba dvouhodinový exkurz do historie města vede po Královské cestě od Prašné brány Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, pak Karlovou ulicí ke Klementinu a přes Karlův most na Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí k Hradu. K Vyšehradu se vyplatí přijet metrem C, do Průhonic se svezte „céčkem“ na Opatov a potom autobusem 363, 357 nebo 385.