Test před začátkem prázdninové turistické sezony redakce zaměřila na porovnání autobusových nádraží po celém Česku. Ta by cestujícím měla nabídnout alespoň základní standard: informace o spojích, čisté a funkční toalety, možnost nakoupit si něco k snědku a pití a v případě nepříznivého počasí prostor, kam se před slotou schovat.
Po konzultaci s regionálními odborníky na dopravu redakce vybrala čtrnáct klíčových terminálů a přidala ještě dalších dvacet nádraží, která hojně využívají letní výletníci. Na každém z nich redaktoři ověřili, jaké nabízejí služby a zázemí, jak je na nich čisto a bezpečno, zda je možné se tu slušně občerstvit, vybrat hotovost či si odskočit v důstojných kulisách.
Zvláštní pozornost věnovali reportéři tomu, jak jsou nádraží připravena na návštěvníky neznalé zdejších poměrů – tedy jak přehledná jsou a kolik informací tu cestující získá. Důležité bylo i to, nakolik jsou haly, čekárny, nástupiště a další prostory bezbariérové.