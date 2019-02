Český výletník: Záludná otázka. Která dvě česká města jsou stejná?

Může se hodit Jak se tam dostat: Do Josefova pěšky z nádraží Jaroměř, kam jezdí vlaky z Hradce Králové (je to asi 20 minut po značené cestě). Do Terezína je to nejblíž pěšky z vlakové stanice Bohušovice nad Ohří, jezdí tam i autobusy z Prahy. Trasy: Procházka z Litoměřic do Terezína vede krásnou kotlinou podél golfového hřiště (necelá hodina jedním směrem). O něco delší je výlet z Jaroměře do Kuksu podél Labe, zčásti po cyklostezce lemované hospodami. Restaurace: Hlavní stráž (Josefov), Káva s párou (Litoměřice), Atypik (Terezín). Další zajímavosti: Kuks, Babiččino údolí (nedaleko Josefova), Litoměřice (nedaleko Terezína). Internet:

www.jaromer-josefov.cz, www.pamatnik-terezin.cz