Tajemství přehrad: Jablonecké moře je protkané důmyslným systémem štol

S Tajemstvím přehrad se po čase vracíme do Jizerských hor. Prozkoumáme protipovodňovou nádrž ze začátku dvacátého století. Aby zadržela co nejvíc vody, vedou do ní dvě přívodní štoly. Přehradu Mšeno uprostřed Jablonce nad Nisou překřtili místní na Jablonecké moře.