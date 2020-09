Tajemství přehrad: Nejstarší zděnou hráz u nás v Mariánkách zasypali

Seriál

Sedmé Tajemství přehrad nás zavede do západních Čech, do Mariánských Lázní. Jen málokdo ví, že v lesích nad městem stojí už více než 120 let vodní dílo, které zásobuje lázně pitnou vodou, a ač se to na první pohled nezdá, je to přehrada s vůbec první zděnou hrází na českém území.