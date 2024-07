Tajemství přehrad: Pod hráz Lipna se vejde svatovítská katedrála

Tajemství přehrad Sledovat další díly na iDNES.tv

První návrhy postavit na Šumavě přehrady na Vltavě vznikly po řadě ničivých povodních už v roce 1892, hráze měly stát u Frymburka a Želnavy. Jenže majitelé zemědělské půdy se jí nebyli ochotni vzdát. Na stejné potíže narazili projektanti i těsně před první světovou válkou.

V roce 1930 už je hráz plánovaná v lokalitě Lipenský zdvih, pozemky v chystané zátopě ovšem patřily loučovickým papírnám a vyšebrodskému klášteru. Ani jeden nechtěl o přehradě slyšet.

Zvrat nastal po druhé světové válce, po znárodnění loučovické papírny a odsunu Němců. Hned v roce 1946 byla stavba lipenské přehrady schválena a zahrnuta do dvouletého plánu. K ochraně před povodněmi se přidal ještě jeden účel, energetický.

Měla vzniknout poměrně nízká hráz, s elektrárnou vyrubanou v žulovém masivu hluboko pod zemí. Projektanti tak chtěli využít přirozený spád řeky, který je mezi Lipnem a Vyšším Brodem více než 160 metrů. Vodu měl zpátky do koryta Vltavy odvádět tři a půl kilometru dlouhý odpadní tunel.

Pohled na stavbu vtokového objektu, těžní věže nad svislými přivaděči. Před výstavbou nádrže musely ustoupit domy 24 obcí nebo jejich částí, několik silničních mostů, část železniční trati z Vyššího Brodu a na nové místo se přestěhovaly také hřbitovy ve Frymburku a Dolní Vltavici.

Budování Lipenské přehrady bylo prioritou nového režimu, na stavbě se vystřídalo více než 30 tisíc lidí. Někteří přišli na Šumavu za trest kvůli svému původu, přehradu tak stavěli bývalí statkáři, úředníci nebo živnostníci. Kvalifikovaní odborníci přešli na Lipno ze stavby jiných přehrad, převážně ze Slap. Přípravné práce začaly už v roce 1950, hlavní o dva roky později. Hotovo bylo za dalších sedm let.

Vznikla ojedinělá kombinovaná hráz. Její dvě třetiny jsou sypané zemní, zbylá třetina pak představuje betonový funkční blok. Největší unikát je ovšem skryt hluboko pod zemí, strojovna vodní elektrárny byla postavena v kaverně, do které by se vešla i hlavní loď pražské svatovítské katedrály.

Nad dvěma turbinami typu Francis o souhrnném výkonu 120 MW jsou vyraženy kolmé tlačné šachty, neustále naplněné vodou. Oběžná kola spouští váha vody z válců o průměru 4,5 metru a výšce 160 metrů. Odpadní tunel pak vodu vede do vyrovnávací nádrže Lipno II, těsně nad Vyšším Brodem.

Stavba podzemní strojovny VE Lipno I

Proč vyrovnávací? Když nejsou turbiny v provozu, Vltava by v podstatě přestala téct, minimální průtok šest kubíků za sekundu pak musí ze zásob upouštět právě Lipno II. Díky němu je pod Vyšším Brodem pořád dost vody.

Dva jihočeští obři, na vzduchu i pod zemí

Vodní dílo Lipno I má díky své rozloze přes 4 800 hektarů přezdívku Jihočeské moře. V reportáži zjistíte, co všechno je turistům, kteří na Lipně tráví prázdniny, za normálních okolností skryto.

Vezmeme vás třeba do vtokového objektu, odkud voda proudí na turbiny. Troufli byste si se do vypuštěné šachty spustit na revizní plošině? Musíte vědět, že ocelová lana ovládá původní výtahový stroj z 50. let minulého století. Samozřejmě pečlivě seřízený a prověřený.

Ukážeme vám také strojovnu klapkových uzávěrů korunových přelivů. Dokonce jsme s kamerou sešplhali přímo pod pravou klapku, takovou fotku si na dovolené určitě nikdy nepořídíte.

Pohled na hradící klapku korunového přelivu

Prozradíme vám i to, proč je nad segmentovými uzávěry spodních výpustí skleněná podlaha. Nahlédneme také do nitra jednoho brýlového uzávěru, který se zrovna opravuje, a sestoupíme do nejspodnějšího přístupného místa betonové části hráze, ke studně průsaků. Tam se podíváme, kolik vody skoro 70 let stará hráz propouští.

Po detailní prohlídce hráze se vypravíme do vodní elektrárny. Jen nahlédnout do 210 metrů dlouhého přístupového tunelu je velký zážitek, a co teprve pohled, který se naskytne v podzemní strojovně.

Elektrárnu jsme s kamerou prošmejdili od „sklepa po půdu“. Nahlédli jsme do kobky generátoru TG 2 a zjistili, jakou vodou se chladí stator. Natočili jsme, co je skryto za betonovým sarkofágem podzemní strojovny, i to, jak vypadá původní skála, ve které museli naši dědové vytvořit tento úctyhodný prostor.

Přístupový tunel do podzemní strojovny VE Lipno

Ukážeme vám, jak jsou prostory elektrárny chráněné, kdyby se náhodou do komory kulových uzávěrů provalila voda z jezera. Podíváme se i k víku turbiny a poslechneme si, jaký rachot způsobí její spuštění.

Nakonec zamíříme také do odpadního tunelu. V době natáčení v něm bylo sice vody po kotníky, ale rozhodně není radno se zde dlouho zdržovat. Elektrárna je totiž ovládaná dálkově, a tak ani na Lipně nevědí, kdy se turbiny rozběhnou a tunel do Vyššího Brodu zaplaví voda.

Vodní díla Lipno I a Lipno II jsou spolu s vodní elektrárnou natolik zajímavá, že se nám všechny informace nepodařilo směstnat do standardní délky jednoho dílu. Výsledný díl seriálu Tajemství přehrad je proto o něco delší než obvykle. Přesto doufáme, že naši videoreportáž oceníte.