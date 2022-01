Tajemství přehrad: Nádrž Janov je technický unikát, napájela žíznivý Most

Tajemství přehrad Sledovat další díly na iDNES.tv

Most se ve druhé polovině 19. století bouřlivě vyvíjel, v okolí začaly růst hnědouhelné doly, průmyslové podniky, do města se začaly stěhovat stovky nových obyvatel. Jenže všichni potřebovali vodu a té bylo málo.

V roce 1906 se začalo mluvit o tom, že by se na městských pozemcích na úbočí Krušných hor v údolí říčky Loupnice postavila přehrada. Nápad byl schválen i přesto, že vzdálenost mezi hrází a Mostem byla 13 kilometrů.

V letech 1911 až 1914 tak vznikla nad vesnicí Hamr 44 metrů vysoká kamenná hráz podle projektu profesora Roberta Weyraucha ze Stuttgartu. Na stavbě pracovalo najednou téměř 700 dělníků, nápomocná jim byla visutá lanovka, kolejová lanovka, kabelový jeřáb nebo úzkorozchodná dráha s parní lokomotivou.

Přestože podle projektu musela být základová spára zhruba 10 metrů pod povrchem, po začátku napouštění se zvláště na levé straně objevily masivní průsaky. Teprve po náročném měření profesor Weyrauch rozhodl o provedení injektáže betonovou směsí, a to až do hloubky 33 metrů. Bylo to vůbec první použití této metody na našem území.

Množství průsaků sice kleslo na únosnou mez, přesto ovšem vodní dílo trápily až do začátku 21. století. Tehdy se Povodí Ohře rozhodlo provést celkovou rekonstrukci. Kromě opravy kamenného pláště hráze se uskutečnila akce na naše poměry nevídaná, v tělese hráze byl vyražen systém nových injekčních štol přímo na základové spáře.

Řez hrází VD Janov

Přehrada nebo hrad?

Vodní dílo Janov je stále vodárenskou nádrží, takže přímo na hráz se nedostanete. Ostatně domek hrázného s mohutnou vstupní bránou připomíná středověký hrad. I kamenný žlab pod bezpečnostním přelivem vypadá jako přístupová cesta mezi hradbami.

Domek hrázného je snadné si splést se středověkým hradem

V reportáži si celou přehradu důkladně prohlédnete. Začneme na koruně hráze, v odběrné věži vám ukážeme třeba 40 metrová táhla, která ovládají spodní výpusti. Vysvětlíme také, proč jsou v bezpečnostním přelivu dvě malá stavidla.

Zamíříme samozřejmě i do útrob hráze. Představíme vám například důmyslný systém ventilů, které umožňují převádět vodu mezi dvěma potrubími spodních výpustí. Podíváme se jak do původní revizní chodby, tak do nové injekční štoly. Ukážeme vám také nejhlubší místo vodního díla ještě pod základovou spárou.

Původní revizní chodba

Zkrátka vám dokážeme, že přehrada Janov je zajímavá nejen pohledem zvenčí, ale i uvnitř. Díky spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě máme také jedinečnou možnost zhlédnout výstavbu hráze na unikátních dobových snímcích.

Janovská přehrada je vlastně jednou z mála památek na původní Most, který byl ve 20. stoletím zničen kvůli hnědému uhlí. Sice se z nádrže pitná voda už neodebírá, jako záložní zdroj ale trpělivě čeká, jestli ještě nebude zapotřebí.