VIDEO: Temný výlet do míst, kde umírali vojáci wehrmachtu i po válce

Když se za soumraku vydáte na malý hřbitov ukrytý v lese kousek od Pacova, možná budete mít v ponuré atmosféře pocit, že místo větru ve větvích stromů slyšíte sténání trpících, které zde kdysi v zajateckém táboře pro německé vojáky decimovala tyfová epidemie.

Na louky za Pacovem je rudoarmějci přiváděli po stovkách. Prostor tábora vymezil ostnatý drát, z pokácených stromů vyrostly zemljanky (zemnice) i nouzové bunkry. Ty se rychle zaplnily zajatci. Nakonec jich bylo až 45 tisíc.

Z tábora se ale brzy stala smrtící past. Kvůli nedostatku nezávadné pitné vody se zde začal šířit břišní tyfus. Jen od července do října roku 1945 na něj zemřelo 251 zajatců. Další 33 přibylo v následujících měsících. Pohřbeni jsou právě na lesním hřbitově poblíž cesty směrem na Eš, po pravé straně cesty v lese u Ondřejova.



Zajatecký tábor ruské velitelství kvůli trvajícímu nebezpečí nákazy rychle zrušilo. Práceschopní němečtí vojáci byli odvezeni do sovětského svazu, tábor byl nadále používán jako sběrný pro válečné invalidy a nemocné. Ti odtud byli nejprve odváženi transporty přímo do Německa a poté už jen do jiných zajateckých táborů.

Pacovu nakonec zbyla památka v podobě tajemného hřbitova s velkým dřevěným křížem, sedmi trojicemi malých kamenných křížů a čtyřmi deskami plnými jmen, které připomínají, jak tragicky poznamenává válka osudy svých aktérů.