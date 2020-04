I Česko má svá magická místa. Výlety, které vám spolehlivě vyčistí hlavu

1. Vítejte v matičce měst

Letohrádek Hvězda - půdorys má symbolizovat vesmírnou harmonii protichůdných sil.

Pokud pojedete do Prahy na víkend, měli byste vidět Petřínskou rozhlednu, Karlův most a Pražský hrad. V jeho areálu zajděte i k letohrádku Belveder (královny Anny), je to místo s magickou mocí přimět vás lépe se zkoncentrovat na těžké životní zkoušky.

Další magický letohrádek se jmenuje Hvězda, najdete ho v Praze 6. Nebo rozjímejte na některém hřbitově. Například na tom vyšehradském si uvědomíte, že nemusí jít o smutné místo, však tu odpočívá několik stovek našich osobností, národní velikáni jsou uloženi také v hrobce Slavín.

Energii budete čerpat i v bazilice svatého Petra a Pavla, ovšem za nejtajemnější objekt Vyšehradu se považuje trojice kamenů Čertův sloup. Dodnes nikdo nezná jednoznačnou odpověď na otázku, odkud pochází a jak se sem dostaly. Rozporuplné pocity u nich zažívají i turisté. Někdo vnímá příjemné teplo, jiný hrobový chlad.