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Praha stověžatá. Svatomikulášská městská zvonice sloužila wehrmachtu i StB

Pavla Apostolaki
Pohled na Prahu je nejkrásnější z jejích věží. Každá z nich je architektonickým skvostem a vypráví svůj příběh. Třeba jako Svatomikulášská městská zvonice, která sloužila jako hláska, místo pro střelce wehrmachtu a pozorovatelna Státní bezpečnosti.
Svatomikulášská městská zvonice je výraznou dominantou Malé Strany.

Svatomikulášská městská zvonice je výraznou dominantou Malé Strany. | foto: Prague City Tourism

Pohled z Karlova mostu na malostranské věže je úchvatný.
Zvonice a kopule kostela sv. Mikuláše mají stejnou výšku – 79 metrů.
Zvonice byla postavena v 18. století vedle kostela sv. Mikuláše.
Zvon svatého Mikuláše zobrazuje světce, který v rukou drží berlu a knihu.
17 fotografií

Z dálky vypadají jako dvojčata. Kostel sv. Mikuláše a Svatomikulášská městská zvonice na Malostranském náměstí přiléhají těsně k sobě. Ale když člověk přijde blíž, uvidí, že hláska má svůj samostatný vstup, číslo popisné 556 a znak Malé Strany nad vchodem.

Věž totiž na rozdíl od svatostánku, který vlastnili jezuité, patřila Menšímu Městu pražskému (později městskému obvodu). Byla postavena v 18. století a na její realizaci se podíleli významní architekti, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago.

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Provoz hlásky zajišťovali věžníci, kteří ve věži bydleli, někdy i se svojí rodinou. K dispozici měli skromný byt se světnicí, černou kuchyní a záchodem. Práce věžníků nebyla jednoduchá. Běhali nahoru a dolů, nosili na zádech v nůši jídlo a po celý rok se potýkali se zimou a průvanem. Od města dostávali malý plat, teplé oblečení, deputátní palivo a vodu, protože věž neměla vodovod.

Na spolehlivosti a zodpovědnosti hlásného závisel každodenní život Pražanů. Každou čtvrthodinu vyšel na ochoz a kontroloval, zda nehrozí nějaké nebezpečí. Povodně, hrozba vpádu cizích vojsk nebo požáry.

Pokud zpozoroval plameny nebo jen podezřelý dým, vyvěsil tím směrem červený prapor (v noci lucernu), sešel o patro níž a začal zvonit, aby uvedl v činnost hasiče a varoval obyvatele. Tento způsob fungoval na Svatomikulášské městské zvonici až do 19. století, než byl na hlásce instalován požární telegraf.

Mikuláš zvoní ve tři

Zvonění zajišťovaly čtyři zvony a kromě pohrom ohlašovaly i církevní svátky, bohoslužby, úmrtí občanů a významné události. Každé zvonění znělo jinak a lidé znali jeho význam. Do dnešní doby se zachoval jen zvon svatého Mikuláše, ostatní byly za první a druhé světové války postupně zrekvírovány a přetaveny na děla a munici.

Zvon s vyobrazením světce, který v rukou drží berlu a knihu, na svoje náklady pořídila v druhé polovině 16. století malostranská obec. Jeho výrobu svěřila slavnému českému zvonaři Brikcímu z Cimperka, jež ulil „kovového obra“ o hmotnosti zhruba tři sta padesáti kilogramů.

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Jeho melodický zvuk se rozezní každý týden, kdy v rámci projektu Zvony paměti připomíná osobnosti, které se odvážně postavily nacismu, komunismu a měly vazby na Prahu. Mikulášovo zvonění je slyšet ve tři hodiny odpoledne, aby zvuk nesplynul s poledním vyzváněním v metropoli.

Uctilo už památku řady lidí. Například člena odbojové skupiny Tři králové Václava Morávka, písničkáře Karla Hašlera, hokejového brankáře Bohumila Modrého nebo sochaře Olbrama Zoubka.

Zvonění však také patří statečným Čechům a Češkám, kteří se účastnili Pražského povstání v roce 1945. V té době měli totiž Němci ve zvonici těžký kulomet a odsud ostřelovali Pražany. Mnoho lidí zemřelo na nedalekém Újezdě, kde je připomínají pomníčky padlých.

Herakles z ambasády

V roce 1964 si na věži zřídila svůj opěrný bod Správy sledování Státní bezpečnost. Zaměstnávala hlavně důchodce, bývalé příslušníky StB, kteří na stanovišti s krycím jménem Kajka sloužili jako tajní pracovníci trasového sledování. Stěny pozorovatelny si vylepili výstřižky ze sportovních časopisů, které společně s obložením a zbytky elektroinstalace stále „zkrášlují“ původní interiér.

StB sledovala diplomaty, jejich vozidla a zaměstnance velvyslanectví západních zemí až do roku 1989. Vybudovala promyšlenou síť pozorovacích stanovišť a kamer, jejichž obsluhy se vzájemně informovaly o pohybu sledovaných lidí a aut. Tím si „tajní“ sledovaného předávali, aniž by opustili skryté stanoviště.

Svatomikulášská městská zvonice je výraznou dominantou Malé Strany.
Pohled z Karlova mostu na malostranské věže je úchvatný.
Zvonice a kopule kostela sv. Mikuláše mají stejnou výšku – 79 metrů.
Zvonice byla postavena v 18. století vedle kostela sv. Mikuláše.
17 fotografií

Vše probíhalo v kódové řeči. Diplomaté ze západního Německa dostávali krycí jména podle stromů (například Cedr, Buk), Američané podle chemických prvků (třeba Uran, Radium) a Britům StB přisoudila jména z řecké mytologie (Herakles, Apollon). „Estébáci“ měli ze své pozorovatelny, která je dnes jediným dochovaným opěrným bodem sledování StB u nás, parádní výhled na město.

Velkolepé panorama se však dokonale rozvine až na ochozu zvonice. V nejbližším okolí se objeví Karlův most, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Strahovský klášter, Petřín, zahrady americké ambasády a Újezd. Kupole kostela svatého Mikuláše o průměru dvaceti metrů je skoro na dosah a lze nahlédnout přímo do jejích oken. Ostatně zvonice a kopule mají stejnou výšku – sedmdesát devět metrů – a spolu vytváří nádhernou dominantu Malé Strany.

Může se hodit

  • Ke Svatomikulášské městské zvonici se dostanete tramvají (č. 12, 15, 20, 22, 23), jen pár kroků od ní je zastávka MHD Malostranské náměstí.
  • Na věži platí akce Ranní sleva, kdy je možné zakoupit vstupenku každý den vždy první hodinu po otevření s 50% slevou.
  • Věž nemá žádný výtah, nahoru se dostanete po 303 schodech a postupně si prohlédnete byty věžníků, černou kuchyni, zvonici, hlásovnu s ochozem a bývalou pozorovatelnu StB.
  • Chcete-li se osobně účastnit zvonění ve Svatomikulášské městské zvonici, pošlete svoji žádost na e-mail tourinfo@prague.eu.
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