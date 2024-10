Divočinou Šumavy. Co všechno vlastně uvidíte na výletech s průvodcem

Pod pojmem divočina si spousta lidí představuje hluboké lesy, které známe z Kanady nebo Aljašky. Ale může to být i těžko přístupná krajina, která se vyvíjí bez zásahu člověka. Takových míst ukrývá Šumava nepočítaně. Obdivovat je můžete sami, nebo se vydat na některý z výletů s průvodcem, jako jsme to podnikli my.