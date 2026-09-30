Nápad na vytvoření dálkového treku vznikl uprostřed kanadské divočiny na Great Divide Trailu. S jakou motivací jste tehdy začal v hlavě stavět Stezku Českem?
Na přechodech hor je skvělé, že máte spoustu času, a tak vás napadají myšlenky, které by jinde nedostaly prostor. Když jsem přednášel o dálkových pochodech, přicházeli za mnou lidé a říkali, že by to taky chtěli zkusit. Jen nevědí, jak začít, nebo jsou pro ně cizí země moc vzdálené. A právě v Kanadě mě napadlo, že by bylo super, kdyby podobná trasa vedla i Českem. Zásadní je podle mě čas strávený v přírodě. Jestli jste v Peru, nebo v Krkonoších, už myslím není takový rozdíl. Kamarádovi rodiče chodili dvacet let podél hranic republiky, říkal jsem si tedy, že by stálo za to vést cestu právě tudy.
Znám příběhy několika slečen, které absolvovaly řadu kol umělého oplodnění, a když se vrátily ze Stezky, zjistily, že otěhotněly přirozenou cestou.