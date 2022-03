Stará čistírna odpadních vod v Praze je unikát, na který je Evropa hrdá

Může se hodit Do Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči se dostanete prostřednictvím MHD. U stanice metra Hradčanská přesedněte na autobus č. 131 a vystupte na zastávce Goethova. Poté zahněte doprava pod železniční most a pokračujte do Papírenské ulice 6. Existuje i vlakové spojení, například ze stanice Masarykovo nádraží, Praha-Libeň, Praha-Holešovice do stanice Nádraží Podbaba. Nebo naskočte na loď od Palackého mostu a jeďte do Troje. Pak jděte pěšky po proudu a doleva přes most. K příležitosti Světového dne vody bude Čistírna kromě prohlídek pořádat 26. března 2022 ukázku parních strojů z roku 1903 a výrobu páry v parní kotelně. Návštěvníci se také svezou na prámu v podzemní usazovací nádrži a mohou uskutečnit jištěný výstup na komín. Na prohlídky Čistírny se objednávejte předem. Pamatujte na sportovní obuv a teplejší ošacení. V čistírně je po celý rok konstantní teplota 10 °C.