Pro ty, co se umí postarat. Vyberte nejkrásnější nádraží letošního roku

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR vstoupila do svého třináctého ročníku. V letošním roce bylo do soutěže navrženo 66 krásných nádraží a zastávek, do finále se dostalo deset účastníků, mezi kterými bude zvolen držitel titulu pro rok 2019. Svého favorita si můžete zvolit i na stránkách iDNES.cz.

Nejkrásnějším nádražím loňského roku se staly Blíževedly v Libereckém kraji s celkovým počtem 7 356 platných hlasů. Převzaly štafetu od stanice Doksy. Stříbro získaly Litoměřice horní nádraží se 6 392 hlasy a bronz Meziměstí s 862 hlasy. Přečtěte si: Umřel tu Cimrman, tornádo zničilo vlak. Blíževedly mají nejkrásnější nádraží roku 2018.

„Prostřednictvím soutěže motivujeme obce, města a zaměstnance vlastnických a správních institucí, aby se odpovědně starali o svěřené majetky. Chválíme dobrou práci lidí, kteří o „svá“ nádraží dobře pečují a dávají tak dobrý příklad ostatním,“ uvádí organizátor soutěže Asociace Entente Florale CZ.

Své oblíbené nádraží můžete vybrat v anketě v tomto článku, svého favorita můžete ale podpořit také do 10. října na oficiálních stránkách soutěže na adrese www.nejnadrazi.cz.

Hlasovat můžete také písemně prostřednictvím hlasovacích archů zaslaných na adresu Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.

Deset vylosovaných hlasujících čekají vstupenky do Království železnic a další ceny od partnerů soutěže. Vítěz bude slavnostně vyhlášen v Senátu 12. 11. 2019.

Přehled finalistů soutěže:

1. Božejovice

Prvním z finalistů je stanice na trati 201 Tábor - Ražice v Jihočeském kraji. Historická budova nádraží v Božejovicích prošla v loňském roce rekonstrukcí, která umožnila obnovit původní typický vzhled nádraží tzv. Českomoravské transverzální dráhy.

Za povšimnutí stojí především zrenovované režné zdivo, ozdobné rohové bosáže, římsy a kamenný sokl. Stanice nezajišťuje odbavení cestujících, to se provádí ve vlaku.

2. Čeladná

Stanice na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí v Moravskoslezském kraji. Novostavba nádraží z roku 2011 kombinuje vzhled tradičního českého nádraží (cihly, dřevo, kámen) s moderními prvky (tvar střechy a oken). Železniční zastávka je bezbariérová, má přístřešek pro kola a teplá voda s topením je vyřešena ekologickým tepelným čerpadlem.

Původní budova zastávky byla podle serveru szdc.cz uvedena do provozu již v roce 1887. Postavena byla pravděpodobně podle typového projektu architekta Antona Dachlera. Šlo o přízemní nepodsklepenou budovu tradiční konstrukce z cihelného lícového zdiva se sedlovou střechou.

3. Čelákovice

Nádraží v Čelákovicích se nachází na trati 231 Praha - Nymburk - Kolín. Jde o jednu z 50 nejvytíženějších železničních stanic na území Česka. Nedávno dokončená rekonstrukce přinesla zcela nový kabát výpravní budově, dále budou cestujícím sloužit nové provozovny (pekárna, bistro), vybudovány byly dva nové podchody spojující město a nově byla postavena cyklověž.

4. Frýdlant nad Ostravicí

Také další finalista se nachází na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí v Moravskoslezském kraji. Malebná stanice v podhůří Moravskoslezských Beskyd nabízí své útulné zázemí nejen pravidelným cestujícím, ale také turistům vyrážejícím na výlet do hor. Vydat se odtud můžete například na nedalekou Lysou horu. Stanice citlivě kombinuje původní a moderní architektonické prvky a je tak ukázkou další zdařilé rekonstrukce v Moravskoslezském kraji.

5. Harrachov

Malebná stanice se nachází na trati 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poreba v Libereckém kraji.

Krkonošská stanice se během posledních let změnila k nepoznání. Výpravní budova zaujme kromě opraveného zevnějšku i nádražní restaurací, která je oblíbeným místem k občerstvení turistů vracejících se z hor vlakem.

6. Kouty nad Desnou

Finalista z Olomouckého kraje se nachází na trati 291 Zábřeh na Moravě - Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou - Sobotín.

Konečná stanice desenské železnice se nachází v samém srdci Jeseníků, a je tak ideálním východištěm mnoha turistických tras, například k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně.

7. Kynšperk nad Ohří

Nádraží Kynšperk naleznete na trati 140 Chomutov - Karlovy Vary - Cheb v Karlovarském kraji.

Majestátní výpravní budova byla postavena v roce 1891 jako součást projektu Buštěhradské dráhy. Díky nedávné rekonstrukci znovu září novotou, a poskytuje tak kvalitní zázemí cestujícím do Karlových Varů a Chebu. V letních měsících se navíc stává vyhledávaným výchozím místem vodáků a cyklistů.

8. Rozsochy

Mezi finalisty se objevilo i nádraží z kraje Vysočina. Rozsochy se nacházejí na trati 251 Žďár n. S. - Nové Město n.M. - Tišnov. Poklidné nádraží je umístěno na kraji obce Rozsochy v malebné krajině Vysočiny. Cestující si vychvalují jeho kouzlo.

9. Slezské Rudoltice

V Moravskoslezském kraji není letos o finalisty nouze. Toto nádraží hledejte na trati 298 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.

Stanice se nachází na známé osoblažské úzkokolejce. V minulém roce prošla budova za přispění obcí podél trati a kraje náročnou rekonstrukcí, díky které získala zpět svou prvorepublikovou podobu pamatující vznik této trati.

10. Železná Ruda-Alžbětín

Zástupce Plzeňského kraje se nachází na trati 183 Plzeň - Železná Ruda. Hraniční nádraží v Železné Rudě vzniklo v roce 1877. Státní hranice prochází přímo prostředkem staniční budovy, která je tak rozdělena na českou a německou část. Ve výpravní budově z kamenného zdiva najdete kromě jiného také muzeum Šumavy, modelovou železnici, kavárnu či restauraci.