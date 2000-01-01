Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí majitelé. Jejich cílem je zachovat kulturní dědictví pro další generace a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. S jarem znovu otevírají interiéry i parky návštěvníkům a lákají na prohlídky, akce s majiteli i novinky po rekonstrukcích. Vybrali jsme místa, kam letos vyrazit.
Rokokový zámek Dobříš rodiny Colloredo-Mannsfeldů je přístupný celoročně. Návštěvníci si mohou projít interiéry s audioprůvodcem, prohlédnout si galerii nebo oranžérii. Lákadlem je také prohlídka francouzského parku a rozlehlého zámeckého areálu, který prošel v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.
Mezi oblíbené cíle turistů patří zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, který patří rodině Kinských dal Borgo. Stavba od Jana Blažeje Santiniho Aichla nabízí dobově zařízené interiéry i expozici v jízdárně věnovanou chovu koní. Od dubna je otevřeno od středy do neděle.
Dva objekty zpřístupňuje veřejnosti také rodina Mensdorf-Pouilly. V Boskovicích mohou návštěvníci obdivovat empírový zámek s původním vybavením, od května je otevřeno o víkendech.
Přístupná je také zřícenina hradu Boskovice s romantickou atmosférou a výhledy do kraje. Otevřeno je o víkendech a svátcích.
K jarním výletům láká také pohádkový vodní zámek Blatná rodiny Hildprandtových v jižních Čechách. Kromě interiérů stojí za návštěvu anglický park s daňky, pávy a alpakami, kam mohou i psi menších plemen. Park je otevřen denně, interiéry od května denně kromě pondělí.
Pestrou nabídku zážitků nabízí zámek Žďár nad Sázavou, který kromě historických interiérů zámku a bývalého kláštera láká i na interaktivní Muzeum nové generace s nejmodernějšími technologiemi. Areál je otevřen po celý týden a nabízí program na celý den.
Tajemný hrad Houska v majetku rodiny Šimonkových, opředený pověstmi o bráně do pekel, zve rovněž k víkendovým návštěvám. Láká nejen historií, ale také unikátní mechanickou expozicí pekla.
Svůj zámek Chyše na Karlovarsku znovuotevřeli veřejnosti také manželé Lažanští. Vedle krásných interiérů šlechtického sídla stojí za návštěvu i zámecký pivovar.
Barokní zámek Dětenice na Nymbursku nabízí kromě klasických také tematické, například čarodějnické nebo pohádkové prohlídky. Vidět zde můžete čtrnáct plně zařízených pokojů přibližujících život šlechty a navštívit lze i vyhlášenou středověkou krčmu. Od dubna je otevřeno každý den.
Romantický zámek Žinkovy na Plzeňsku kdysi patřil průmyslnické rodině Škodových. Hosté si mohou prohlédnout zrestaurované místnosti i prostory, které se postupně opravují.
Velkou letošní novinkou je otevření renesančního, později novogoticky upravovaného zámku Neustupov na Benešovsku. Jeho majitel Michal Farník jej však v posledních letech nákladně opravuje a po rekonstrukci se otevře 8. května, kdy nabídne prohlídky gotických sklepů i nově opravené prostory.
Milovníci historie si mohou zapsat termín 22. až 24. května 2026, kdy se uskuteční akce Dny soukromých hradů a zámků. V rámci této akce provede návštěvníky zámku Hrádek u Sušice areálem i soukromými prostory osobně majitel Pavel Lejsek. Součástí programu bude hudební vystoupení i pohoštění v oranžerii.
O víkendu 23. a 24. května bude v časech 13:00 až 17:00 otevřen hrad a zámek Dolní Kounice. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky s majitelem a ochutnávku dolnokounické Frankovky. Vstupenky si můžete koupit na webových stránkách památky.
Hrad Kost v Českém ráji patří mezi nejoblíbenější cíle turistů. Při prohlídce uvidíte středověké prostory, černou kuchyni i mučírnu. Otevřeno je od středy do neděle. V sobotu 23. května se zde navíc uskuteční prohlídka s majitelem hradu Francescem Kinským dal Borgo.
Zámek Lobkovice zpřístupní v neděli 25. května v čase 12:00 až 17:00 komentované prohlídky zámeckého areálu a fotografickou výstavu. Vstupné činí sto korun (50 korun pro děti do 14 let), otevřena bude zdarma zámecká zahrada.
Zámek Stránov u Mladé Boleslavi zve na prohlídky zrekonstruovaných sálů i tematické výstavy. V sobotu 23. května od 15:00 nabídne také divadelní představení pro děti s názvem „Naše historie – vaše dědictví“ v nádvoří zámku.
Zámek Štáblovice připravil na sobotu 23. května tajemné večerní prohlídky při svíčkách s kurátorkou, které začínají v 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00. Návštěvníci uslyší příběhy a pověsti, které při běžných trasách nezaznívají.
Veřejnosti bude výjimečně otevřen v sobotu 23. května také zámek Vilémov. Pro návštěvníky bude připravena trasa s průvodcem, která je seznámí s bohatou historií místa. Prohlídku je nutné rezervovat předem.
Zřícenina hradu Děvičky je od jara přístupná každý den. Vedle bohaté historie nabízí i jedinečné pohledy do krajiny Pálavy a okolních vinic. O víkendové akci je pro nejmladší připravený také zábavný kvíz se sladkou odměnou.
V náhradní termín v sobotu 16. června v 11:00 bude zahájena výstava dějin dvora Palupín na stejnojmenném pozdně barokním zámečku v jihovýchodní části vsi Palupín u Strmila, který leží mezi městy Jindřichův Hradec a Telč. Následně se můžete zúčastnit komentované prohlídky s majitelkou.
