Zabloudil jsem hned na prvním rozcestí. Ne že by na tom záleželo. Je nádherně. Vlastně nemůže být lépe. Podzimní slunce má překvapivou sílu, vzduch je přitom horsky svěží. Podzim si začíná hrát s barvou listí, stromů a do zelené se propisuje žlutá, červená a spoustu dalších odstínů, které pojmenovat neumím.
Kdysi jsem na Krkonoše zanevřel. Chtěl jsem poznávat čím dál větší hory, chtěl jsem utíkat od lidí, víc a víc do divočiny. Do Rakouska, do Kanady, na Aljašku. Teď stoupám k Liščímu hřebeni a nemůže být na světě místa krásnějšího.
Žádní lidé, jen to slunce. Paprsky, které nepálí, ale hladí. Stoupám s jasným cílem: dostat se k Chalupě na Rozcestí a podívat se na Sněžku. Na horu, kam sice nedošel praotec Čech, ale Čechů tam každý den míří tisíce. V létě, na podzim, v zimě, ani jaro není výjimkou.
Krkonoše jsou první terénní překážkou větrům vanoucím od Severního a Baltického moře, kvůli tomu na hřebenech Krkonoš panují podmínky podobné arkto-alpinské tundře.