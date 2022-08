Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Existuje hospoda, kam chodím aspoň jednou za pár let na sladkou pohankovou kaši s medem a ořechy a dávám si ji tam jako hlavní jídlo. Myslím to vážně, není to žádná recese. Tím lokálem, kde ji tak skvěle umějí, je krčma U Dwau Maryí v českokrumlovské ulici Parkán.