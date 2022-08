Slavné hospody: Posaďte se do Radničního sklípku jako liberecký primátor

Nejznámější hospoda v Liberci má nenápadný vchod na straně radnice. I když na něj upozorňuje i ve dne rozsvícená lucerna, je takový přehlédnutelný, jako by dával najevo, že je to spíš diskrétní místo. Úplně si představuji, jak tam pokračovaly politické bitvy zastupitelů a radních, které začaly o několik pater výše. Koneckonců, od té doby v Radničním sklípku usazují hosty do salonků Primátor a Parlament.