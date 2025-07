Nejznámějším přírodním symbolem Slavkovského lesa je Národní přírodní památka Křížky. Skalní odlesněný hřbítek tvořený vzácnou horninou hadec (serpentinit) a ozdobený třemi kamennými kříži hostí ojedinělé uskupení rostlin v rámci celé České republiky. Vlivem dlouhodobé extenzivní pastvy se tu vyvinula specifická vřesoviště s výskytem velmi vzácného svízele sudetského a endemického rožce kuřičkolistého.

Hned naproti na opačné straně silničky, kde se stěží vyhne traktor s autem, se rozprostírá další chráněné území Upolínová louka. Kromě upolínu nejvyššího se na podmáčených loukách vyskytují například kosatec sibiřský, prstnatec májový nebo prha arnika. Ta zdobí oficiální znak CHKO, která loni oslavila 50. výročí vzniku.

Skalní návrší Křížky: symbol Slavkovského lesa Naučná stezka Kladská

Další botanické skvosty Slavkovského lesa jsou součástí hojných močálů a rašelinišť. Nejznámější obklopují tmavou hladinu Kladského rybníka, kolem něhož vede dva kilometry dlouhá okružní naučná stezka z osady Kladská. Část tohoto území si v minulosti získalo příznačný název Tajga. Vyskytuje se tu například masožravá rosnatka okrouhlolistá, hojné zastoupení mají mechy a lišejníky. Na některých břízách lze spatřit lišejníky až 30 centimetrů dlouhé: provazovku a vousatec.

V bývalé lovecké osadě Kladská tvořené stavbami alpského stylu, se nachází návštěvnické centrum Dům přírody Slavkovského lesa, dvě restaurace a několik možností luxusního i lidového ubytování. Pro toulky Slavkovským lesem představuje Kladská ideální místo.

Netušené bohatství minerálních vod

Nejznámějším symbolem Slavkovského lesa, i když to možná každý neví, je minerální voda Magnesia. Její vznik je vázaný stejně tak jako vzácné rostliny na Křížkách na specifickou tmavou horninu hadec bohatou na hořčík. Magnesia se míchá z více navrtaných zdrojů v okolí Nové Vsi, Louky a Mnichova, jeden z nich s historickým názvem Grünská kyselka je krytý altánem a upravený pro veřejný odběr. Příjemné místo ve stínu lesa potěší a osvěží každého turistu nebo cyklistu.

Rudolfův a Giselin pramen u obce Prameny

Magnesia však není zdaleka jediná kyselka, která ve Slavkovském lese vyvěrá. Pokud pomineme Mariánské Lázně, v lesích a na pláních Slavkovského lesa a přilehlé Tepelské vrchoviny narazíme na desítky dalších minerálních pramenů. Před šestnácti lety jsme se o ně poprvé zajímali. Bylo to ještě v době, kdy teprve začínaly chytré mobily a Mapy.cz a mnohdy nebylo vůbec jasné, co se vlastně hledá a jak má konkrétní pramen vypadat. Vodítkem byly pouze značky v tištěných mapách KČT, ne vždy kompletní a přesně zanesené. Bloudění v nepřehledném a neprostupném vlhkém terénu bývalo rutinní záležitostí, kterou bohatě odměňovaly překvapivé a netušené objevy překrásných, před světem ukrytých a zapomenutých pramenů, jímaných do starobylých kadlubů (dutých kmenů) nebo soudků.

Altán nad vývěrem Zahrádecké kyselky

Dnes je všechno úplně jinak. Díky projektům a místním nadšencům byla většina minerálních pramenů ve volné přírodě vyčištěna, zrekonstruována nebo dokonce znovu vykopána ze země a osazena ochrannými přístřešky. Instalované směrovky a improvizované značky nabízejí pohodlný přístup bez dobrodružného hledání a objevování. Každý si dnes na chytrém mobilu předem zjistí, jak lokalita vypadá a odkud a kudy je třeba se k ní nejsnadněji vydat. Navzdory těmto vymoženostem jsme u žádného pramene ve volné přírodě nikoho nepotkali.

Balbínovy kyselky

Na svých výletech za kyselkami jsme si nejvíce oblíbili tzv. tepelské kyselky, jejichž první soupis zhotovili již roku 1609 premonstráti kláštera v Teplé. Další popis doplnil na konci 17. století Bohuslav Balbín, který mimo jiné uvádí: „…okolí Teplé v kterékoli části, ať v kopcích, údolích či lesích, u cest i mimo cesty, je tak přesycené kyselkami, že je nelze spočítat…“.

Pro tepelské kyselky je typická nízká mineralizace (do 1 000 mg/l), vysoký obsah oxidu uhličitého (až 2 500 mg/l) a zvýšená přítomnost železa (až 40 mg/l). Jejich prameny jsou často zachycené do starých dutých kmenů (kadlubů) a chutnají díky stejnému horninovému podloží (svory, pararuly) velmi podobně. Za návštěvu určitě stojí Zahrádecká kyselka s nově opraveným altánem uprostřed lesa daleko od lidských obydlí; Křepkovická kyselka jímaná do pozoruhodného kadlubu a rovněž krytá novým altánem anebo Hanovské kyselky s návštěvní knihou.

Návštěvní kniha u Hanovské kyselky Křepkovická kyselka jímaná do kadlubu (dutého kmene stromu)

K tepelským kyselkám patří i Balbínem zmiňovaná minerálka Il-Sano (“uzdravuje“), kterou stáčí pivovar Chodovar z vrtů u Dolního Kramolína na západním okraji CHKO Slavkovský les. Na rozdíl od Magnesie si ji v každém obchodě nekoupíte, pouze v prodejnách západočeského regionu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu železa (40 mg/l), které pokrývá doporučenou dávku denní lidské spotřeby, udělilo ministerstva zdravotnictví Il-Sanu osvědčení „doplněk stravy“. Pokud trpíte chudokrevností, můžete si minerálku objednat a nechat poslat v šestkovém balení přes e-shop pivovaru Chodovar.

Sopečný dech zemského nitra

V močálech a bažinách na náhorních pláních Slavkovského lesa lze mnohde slyšet, vidět i cítit dech zemského nitra. Země tu vydýchává zbytky sopečných plynů po rozsáhlé vulkanické činnosti v mladších třetihorách, bez nichž by bohatství a nepřeberné množství zdejších minerálních pramenů nevzniklo.

Nejsnáze přístupná, dokonce i pro invalidy na vozíčku, je přírodní rezervace Smraďoch, kde v několika tůňkách probublává směs magmatického oxidu uhličitého „ovoněná“ nelibě páchnoucím sirovodíkem, který se tvoří biogenními procesy těsně pod povrchem v rašeliništi.

Vývěry plynů v přírodní rezervaci Smraďoch

Podobný název i přírodní charakter má lokalita Sirňák vzdálená 1,2 kilometru západně od Horního Kramolína. Je menší, ale bublání plynů je tu intenzivnější. Pozoruhodné jsou typické bílé povlaky sirných bakterií patrné okolo míst, kudy sirovodík proniká. V době sucha se tu mohou vyvinout výkvěty minerálních solí, za déletrvajících suchých mrazů pak vzácné, vertikálně členěné, zmrzlé bílé útvary.

Poněkud jiný charakter má chráněné území Milhostovské mofety, kde se v lesním terénu údolní nivy Jilmového potoka vyskytují unikátní suché okrouhlé krátery. Jejich rozměry se pohybují řádově v desítkách centimetrů. Místu se říká také zvířecí hřbitov, neboť na dně kráterů, kde se hromadí „těžký“ oxid uhličitý, nacházejí hojně smrt drobní živočichové, nejvíce různé druhy hmyzu. Při naší návštěvě ležel v jednom z kráterů bez života i docela urostlý krtek.

Přírodní rezervace Podhorní vrch

Všechny výše zmíněné výdechy zemského nitra souvisí s nejbližší vyhaslou sopkou Podhorní vrch (847 m), jejíž magická silueta vystupuje z řídce osídlené krajiny nad Mariánskými Lázněmi. Původní obyvatelé z okolí ji dokonce kdysi považovali za nejvyšší vrchol Čech.

Na území CHKO Slavkovský les však stojí za pozornost i jiné sopečné vrchy. Například čedičový vulkán Hůrka (817 m) a jeho lomem odkrytý lávový proud s dokonale vyvinutými kamennými varhanami. Miniaturní sopečnou raritu, pravděpodobně torzo čedičového sopouchu, představuje přírodní památka Homolka poblíž Bečova nad Teplou.