Rozmarné léto na plovárně. Tato unikátní koupaliště prostě musíte poznat

Taky letos je počasí nestálé, parna střídají přepršky i průtrže. To by nám však nemělo bránit v návštěvě typických letních plováren, jak vystřižených z Menzelovy adaptace novely Vladislava Vančury. Neřekli byste to, ale malebných koupališť s atmosférou starých časů se v Česku pár zachovalo. Zveme vás na některé z nich.

Lázně ve Mšeně

Možná nejkrásnější plovárna v Čechách se nachází ve Mšeně u Mělníka, vstupní bráně Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Zdejší „městské lázně“ vznikly už v roce 1932 a nedávná citlivá rekonstrukce jen podtrhla jejich starosvětské půvaby.

Celý komplex je originálním dílem ve stylu art deco a od roku 2003 i kulturní památkou. Zahrnuje dvoukřídlou budovu se zázemím v podobě převlékáren, toalet a restaurace a padesátimetrový bazén, jehož výhodou je, že je napájen chladivou a čistou vodou ze skalního pramene.

Vstupné do mšenských lázní vás vyjde na 80 Kč, děti a důchodci zaplatí 30 Kč.

Na výsluní v Úvalnu

Koupaliště Úvalno na Bruntálsku

V Úvalnu na Bruntálsku vzniklo před několika lety moderně vyhlížející koupaliště se staromilským názvem Plovárna Na výsluní. Původní koupaliště pod rozhlednou Hanse Kudlicha bylo na přelomu tisíciletí z hygienických důvodů uzavřeno, ze starého bazénu se však podařilo vybudovat přírodní biotop, což znamená, že koupaliště funguje na principu biologického čištění vody.

Unikátní plovárna tak nejen skvěle vypadá, ale i pocit z koupání tu máte úplně jiný než z koupele v chemicky ošetřované vodě. Vstupné do přírodního koupacího biotopu Úvalno je 50 Kč pro dospělé, 30 Kč pro děti.

U Václava v Písku

Plovárna U Václava v Písku nabízí koupání v řece Otavě i dětském bazénu a brouzdališti.

„Písecký Barrandov,“ tak se za první republiky přezdívalo koupališti U svatého Václava v jihočeském Písku – a podle dochovaných fotografií dávno zaniklý areál pod pražským Barrandovem skutečně trochu připomíná.





Plovárna na břehu řeky Otavy prošla v minulých letech rekonstrukcí, opraveny byly brouzdaliště i dětský bazén, přibyla skluzavka, upraveny byly travnaté plochy a prodloužení se dočkala pláž. Návštěvníci oceňují i čistotu koupaliště, kurty na volejbal a nohejbal a dobrý přístup k vodě.

Plovárnu s kouzlem třicátých let minulého století můžete navštívit za 60 Kč, děti a senioři platí 40 Kč.

Koupaliště u Hořic

Kousek od Hořic v okrese Jičín leží rekreační osada Dachovy, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou od 20. let minulého století sluneční lázně s koupalištěm napájeným lesním pramenem.

Při severní straně nádrže, jejíž dno tvoří pískovcové kvádry, byl vybudován dřevěný pavilon s kabinkami, a to v unikátním stylu národního dekorativismu, české odpovědi na evropské art deco.

Krásné místo je vybaveno vším potřebným, písečnou i travnatou pláží, sportovišti, kiosky. Vstupné na koupaliště Dachova činí 60 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti.