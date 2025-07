Blázni na kolech jedou kolem Česka nonstop. Nocí uhání i na šílených strojích Na přelomu července a srpna už tradičně potkáváte na různých místech Česka šílence, co nocí dupou do pedálů. Do tmy se řítí na kolech peloton Metrostav handy cyklo maratonu. Letos vyrazili na... 31. července 2025 14:02

Detailní průvodce na dovolenou v Polsku. Objevujte pláže, hory i zastávky cestou Polsko je pro Čechy oblíbeným místem pro letní dovolenou. Je blízko, vše je tam pro nás za dobrou cenu a docela dobře se tam domluvíme. Polsko navíc nabízí rozmanitost zážitků od pláží Baltského moře... 31. července 2025 8:51

Český výletník: Prdek není pr*el. Kde zapadli zapadlí vlastenci Je to kraj českých horalů, kteří fidlali na housličky, psali kroniky, hráli ochotnické divadlo a vyráběli lyže, když se bořili a zapadali do sněhu. Protože to byli koneckonců „zapadlí“ vlastenci. Je... 31. července 2025

Za hranice všednosti. Při procházce po mořském dně jde hlavně o čas Premium Pěší chůze se zdá být tou nejnudnější formou turistiky. Procházka nížinami se neliší od chůze parkem. Turistika v horách sice zvyšuje fyzickou náročnost a přidává kouzlo vrcholových výhledů, ale... 30. července 2025

Za vůní poctivého mýdla napříč Českem. Malé mýdlárny mění pravidla péče o tělo V době, kdy se stále více lidí obrací k přírodním a ekologickým produktům, zažívají renesanci také malé české mýdlárny. Ruční výroba, lokální suroviny a důraz na udržitelnost přitahují zákazníky... 30. července 2025

Pěšky napříč Českem. Vyzkoušejte si turistiku na dálkových trasách Naší vlastí se proplétají desítky dálkových tras. Zavažte boty a vyšlápněte vstříc dobrodružství, které byste doma možná nečekali. Kráčíte krajinou, zdravě si unavíte tělo, občerstvíte duši okoralou... 30. července 2025

Nejtajemnější země Evropy. V Albánii přežívají vtipné pověry i krevní msta Premium Albánie je lákavá díky čistému moři, majestátním horám i tomu, že jde o typicky balkánskou zemi, a přece výrazně odlišnou od všeho, na co můžete v Evropě narazit. Zvlášť na venkově jako byste se... 29. července 2025

Zjevení ve Fatimě ohromilo davy. Tajemství z proroctví děsí svět dodnes V říjnu 1917 se u portugalské Fatimy stal nevysvětlitelný úkaz, který otřásl nejen věřícími, ale i přihlížejícími vzdělanci. Na 70 tisíc lidí pozorovalo, jak se prý Slunce tříštilo, tančilo po obloze... 29. července 2025

Nádherný výlet v Brně. Kde hledat klid, vodu a tisíce rostlin v srdci města Přežít horký letní den je výzvou v každém větším městě, natož pak Brně. Kde tady hledat chladivý stín stromů, trochu zábavy, poučení a masožravých rostlin k tomu? Přeci nedaleko centra, v arboretu... 29. července 2025

Na pólu jsme spali, do rána byl podle GPS o kilometr jinde, líčí dobrodruh Chvoj Premium Fyzik Zdeněk Chvoj došel na oba póly jako nejstarší člověk na světě. Kromě rekordu uznaného Guinnessovou knihou mu to přineslo i zážitky, o kterých jiní jen sní. Nyní ve svých sedmasedmdesáti říká,... 28. července 2025

Bílé Karpaty pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit Bílé Karpaty patří vedle Moravskoslezských Beskyd a Javorníků k pohraničním pohořím oddělujícím Česko od Slovenska. Málokteré naše hory byly do takové míry utvářeny člověkem a přitom neztratily svou... 28. července 2025