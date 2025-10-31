Ještě než vyrazíme: Sapu si nepředstavujte jen jako uličku se stánky a oblečením, i když i to tam najdete. Sapa je „město ve městě“. Největší vietnamská čtvrť ve střední Evropě. Zvenku ji kolemjdoucí znají jako uzavřený areál s vrátnicemi a „paneláčkem“ u autobusové zastávky. Dřív tam sídlily drůbežárny Pra-Libuš.
Před vchodem nás, deset účastníků exkurze pořádané agenturou Sapatrip, vítá česko-vietnamský průvodce Jack, mladík něco přes dvacet. Právě dokončil bakalářské studium. „Jsem z druhé generace Vietnamců, kteří už se tu narodili. Říkáme si banáni, protože jsme navrch žlutí a uvnitř už bílí,“ říká Jack.
Pak se nás ptá, jak naopak Vietnamci říkají svým českým kamarádům a vůbec Čechům, kteří jsou k Vietnamcům vstřícní? Někdo z naší skupinky to i uhodne. Ano, jsme „vajíčka“, navrch bílí a v duši žlutí.
Jack vysvětluje, že jeho druhá generace už nechce vysedávat ve večerkách jako jejich rodiče, ale chce si najít jiné povolání. Jack dokonce říká, že je záložákem české armády a že i uvažoval, že by se dal na dráhu profesionálního vojáka. Vietnamská mládež se chce věnovat profesionálně i umění.
Prohlídka Sapy včetně brzké večeře má trvat tři hodiny. Ale Jack nás varuje, že se hodně zakecává, takže téměř jistě přetáhne, což se pak opravdu stane, ale vůbec to nevadí.
Program bude podle Jacka následující: výklad o Sapě na ulici, návštěva kanceláře Sapatrip s ochutnávkou čaje, návštěva večerky s výkladem, co je v kterém regálu a bedně, návštěva chrámu, večeře a gastro ulička s dezertem.
Při této tour budeme šokováni a překvapeni na cestě pražskou Asií mnohokrát – a to nejenom, když jsem si všiml, že někteří krabi v přepravce ve vietnamských potravinách se ještě podezřele hýbou a měl jsem pocit, že i klapají klepety.
Sapa má plochu osmi Václaváků a uvnitř vypadá jako areál hal, stánků a skladů. „Má vlastní hasičský sbor. Když tu hoří, tak vyjíždějí vietnamští hasiči,“ říká Jack.
Panelák, který je vidět i od autobusové zastávky Písnice, má v nejvyšších patrech školu. „Vietnamské děti se sem chodí doučovat, ale ne proto, že by látku neuměly. Naopak, učí se tu, aby byly napřed a nejlepší,“ vysvětluje Jack.
Mimochodem, před domem stojí pomník, který připomíná drůbežárny Libuš, kterými byl tento areál před vznikem Sapy. Ano, je tam reliéf řezníka se zástěrou a obrovským nožem.
Kolik je svatebčanů?
Vstupujeme do jiného světa, V restauraci Dong Do hned za vrátnicí se konají vietnamské svatby. „Kolik lidí bývá na svatbě nejméně?“ ptá se Jack. Hádal jsem sto a Jack vrtěl hlavou. Takže to rozmezí je pět set až tisíc.
Jdeme dál. Jsou tu docela široké bulváry, které jsou označovány čísly, jako „Ulice 04“. Nejčastějším dopravním prostředkem tu není kolo, ale BMW a mercedes. Pověrčiví Vietnamci mají rádi poznávací značky na přání plné čísel jako 9999 a zdejší řezník má poznávací značku MAS00.
Aneb, pracovitý národ se adaptoval na Evropu příležitostí. Když Sapa vznikla, mohli sem jen Češi s živnosťákem do velkoobchodů, ale to už dávno neplatí. Dnes projdete kteroukoli branou a nikdo si vás nevšímá. Fotíte – a nikdo si vás nevšímá.
Vietnamský buddhistický chrám a malým dvorkem je nejkrásnějším místem Sapy. Visí tu lampiony a na pozlacené stěně v zahradě defilují reliéfy buddhů. Přitom Vietnam není moc nábožensky založená země. „Osmdesát procent Vietnamců jsou nevěřící,“ říká Jack. Návštěvník se musí zout, ale třeba se uvnitř smí fotit a v místnosti s oltáři v patře se modlí jedna žena.
Když jsem slyšel, že půjdeme na exkurzi do večerky, působilo to skoro až směšně. Vždyť do vietnamských večerek chodíme pořád. Ale byla to trochu jiná večerka než u vás na rohu. Regály byly plné asijských potravin, které tady kupují Vietnamci. „Vietnamská kuchyně je hodně o bylinách,“ říká Jack a bere jednu po druhé do ruky. Zapamatoval jsem rybí mátu, která voní jako … jako ryby, a jedlou chryzantému.
Pokud chcete vidět ve vitríně chladicího pultu slepičku i s pařátkem a hlavičkou, tak jste v této večerce na tom nejsprávnějším místě.
Pak Jack předchází otázce, kterou by možná někdo vyslovil. „V Sapě nedostanete k jídlu psy nebo kočky,“ uklidňuje nás Jack. Ve Vietnamu prý ještě ano, ale už je to také hodně na ústupu. Aby to snad ještě doložil, ukazuje na Vietnamku, která v uličce venčí malého psíka. „Vidíte, žádné štěkanátky,“ říká Jack.
Rýžovej, nandej mi
Vrcholem byla tradiční vietnamská večeře v restauraci Lotos. Jídlo číšník přináší na společném tácu a každý má mít svou mističku. Trochu jsme znejistěli, když jsme byli rozděleni do čtveřic (plus mimo byla jedna vegetariánka) a Jack nás vyzval: „Řekněte každý, jaký jste ročník!“ Vzápětí jsme se dozvěděli, že nejmladší ze čtveřice bude rozdávat mističky a pak každému lžícemi nandavat rýži. Nejstarší má porcovat rybu.
Učili jsme se jíst hůlkami. Tedy mnozí to už uměli, protože asi mají rádi asijskou kuchyni a já přivítal, že nám bude dovoleno jíst příborem, když budeme s hůlkami moc bojovat.
Asi bych si tu rýži hůlkami nandal, ale moc bych se nenajedl, protože mi to šlo jen po malých soustíčkách. Už chápu, proč nikde nepotkáváme obézní Vietnamce. Příborem mi to šlo, takže jsem už po chvíli mohl požádat souseda rýžového, aby mi přidal.
A proč se to tu jmenuje Sapa? Podle regionu ve Vietnamu. „Horská Sapa je jediné místo ve Vietamu, kde sněží, a v Česku také sněží,“ vysvětluje manažerka agentury Sapatrip Lucie Pštrossová.