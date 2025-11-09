S dětmi na svahu: které sjezdovky jsou ideální pro rodiny a začátečníky?

Aby dovolená na horách nebyla větší dobrodružství, než je nezbytně nutné, zkuste zkombinovat aktivní dovolenou s pohodlím. Kde jsou sjezdovky pro začátečníky a kde nejlépe učit lyžovat děti?
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Amenity Hotel & Resort Orlické hory | foto: Amenity Hotels & Resorts

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
Amenity Hotel & Resort Orlické hory
23 fotografií

Kde jsou ty doby, kdy nás rodiče vyvedli na svah a řekli „jeď”?! Dnes už víme, že základy správné techniky lyžování si musí děti osvojit, sotva opustí peřinku a zimní střediska už počítají s nejmenšími klienty, od půjčoven lyžiček až po svahy upravené pro děti a začátečníky. I sportovní talenti totiž potřebují čas, trpělivost a vhodné podmínky, aby je lyžování hlavně bavilo, protože když jim ho přehnanými nároky a zbytečným nepohodlím zprotivíme už na začátku, sotva si k němu vybudují hezký vztah.

Z kávy na pokoji přímo na svah: ideální rodinný zimní pobyt

Například já jsem si na lyže stoupla v pubertě poprvé a také naposled. Jako začátečník jsem ostatním nestačila, a svahy i běžkařské trati, které oni zvládali levou zadní stopou, byly pro mě náročné a celé lyžování na dlouhá léta odrazující. U svých dětí se tedy snažíme této chybě vyvarovat a raději vybíráme sjezdovky podle jejich schopností. Mým hlavním kritériem je pak blízkost ubytování a samozřejmě restaurace, kde si můžu dát kávu a se zalíbením koukat, jak jim to hezky jde.

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Rodinná dovolená uprostřed přírody jako současný trend

Čím víc nás zahlcuje technika, tím žádanější jsou úniky do světa, kde se ztrácí signál a musíme se spolehnout jen na sílu svého těla a milosrdenství hor, že nás v bezpečí dovedou zpět do civilizace. I proto si spíš než přeplněná horská střediska vybíráme lokality v méně dotčené krajině s neprobádanými stezkami, kam se dá jít na procházku nebo na běžky v úplném soukromí.

Ať už na lyže nebo na boby, chce to aspoň jednou za zimu vyrazit do hor, abychom si užili trochu té pohádkové vánoční nálady. A kromě vánočních pobytů se dá na hory vyrazit také na silvestra na Lipně, ve Špindlu, v Orlických horách, České Kanadě, Horních Věstonicích nebo v Perné.

Vánoce na Lipně

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Vánoce ve Špindlerově mlýně

Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo

Kde se ubytovat poblíž sjezdovky?

„Když je dostatek sněhu, dá se po sjezdovce sjet až do resortu,“ řekla mi Petra Kučerová z Amenity Hotel & Resort ve Špindlerově Mlýně, když jsem se pídila po pohodlném ubytování v klidnější části Špindlu, a nevědomky tak plnila moje nejodvážnější sny o komfortu během lyžování. Lyžařský areál Labská totiž vede z horní náročnější části v lese přes sluneční svah nad Labskou přehradou až k hotelu. A proč zrovna Špindl? Protože právě tady je údajně nejlepší a největší česká lyžařská i snowboardová škola a také desítky kilometrů sjezdovek (včetně nenáročných modrých tratí) i bobových a sáňkařských drah. Současně jsou tu i náročné tratě, protože uspokojit mnohé tatínky vůbec není snadné.

Špindlerův Mlýn

Nejlepší lyžařská střediska a sjezdovky pro děti v ČR

Pro začátečníky jsou vhodné především menší skiareály a pro děti lyžařské parky. Mnohé z nich nabízejí i hlídání dětí, aby si rodiče mohli chvíli v klidu zalyžovat. Menší parky také nabízejí větší bezpečí a klid, kde na děti nebude nikdo tlačit. Informace jsou pouze orientační, protože lyžařská sezona ve většině areálů zatím nebyla zahájena.

Špindlerův Mlýn:

  • Skiareál Horní Mísečky je obvykle pro rodiny s dětmi ideální, a to i díky funtracku, kde jsou zábavné boule, vlny a klopené zatáčky.
  • Medvědín (část skiareálu Špindlerův Mlýn) – zde převažují jednoduché sjezdovky vhodné pro rodiny s dětmi.

Harrachov:

  • Skiareál Hilbert s mírnými svahy
  • Skiareál Harrachov - Zákoutí se orientuje především na učení dětí, tři ze čtyř sjezdovek jsou určené právě pro děti.

Další parky v Krkonoších:

  • Skiareál Benecko se třemi dětskými lyžařskými parky Havrland, Family aréna a Kejnos. Kromě lyžování si děti užijí 3D bludiště, snowtubing nebo krytý lanový park.
  • Skiareál Malá Úpa s dětskými parky vybavenými vleky i krytými pojízdnými koberci

Rokytnice nad Jizerou

  • Skiareál Studenov s mírnými a širokými svahy
  • Horní Domky s Milka parkem

Lipno:

  • Skiareál Lipno je vhodný pro rodiny s dětmi díky velkorysé ubytovací kapacitě v blízkosti sjezdovek a oblíbenému Fox parku, který nabízí animační programy s lišákem Foxem a je otevřen i večer, aby se rodiče mohli zúčastnit večerního lyžování.

Krušné hory:

  • Skiareál Klínovec – největší středisko v Krušných horách se dvěma dětskými parky, sjezdovka Jáchymovská pro rodiny s dětmi a začátečníky a nenáročné modré sjezdovky Turistická a Dámská

Orlické hory:

  • Skicentrum Deštné s novou šestisedačkovou lanovkou Kikirikii
  • Skiareál Dolní Morava - Fun Ski & Snowboard zóna U Slona, včetně dětské herny Kids Fun Club přímo na sjezdovce

Jeseníky:

  • Skipark Filipovice - malý rodinný skiareál s dětským parkem
  • Skiareál Kouty nad Desnou - dětský park vybavený pojízdným pásem a dvěma vleky

Beskydy:

  • Skiareál Bílá – dětský park se slalomy, kolotoči, trampolínami.
Amenity Hotel & Resort Lipno
Amenity Hotel & Resort Lipno

Lipno

Amenity Hotel & Resort Orlické hory
Amenity Hotel & Resort Orlické hory
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Orlické hory

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.

Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Aby dovolená na horách nebyla větší dobrodružství, než je nezbytně nutné, zkuste zkombinovat aktivní dovolenou s pohodlím. Kde jsou sjezdovky pro začátečníky a kde nejlépe učit lyžovat děti?

