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Rodinná dovolená v Krkonoších bez stresu: Jak zabavit děti na několik dní?

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Ve spolupráci   4:00
Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg

Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PECAdvertorial

Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg
Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg
Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg
Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu. ©SkiResort.jpg
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Plánujete letní rodinnou dovolenou na horách a děsí vás představa složité logistiky, neustálého přejíždění autem od jedné atrakce ke druhé a vymýšlení programu na každý večer? Východní Krkonoše představují rodinnou dovolenou bez složitého plánování: lanovky, dětské parky, krásné výhledy i výlety na koloběžkách. Každý si zde přijde na své.

Jak prožít několik dní plných zážitků v Krkonošském národním parku, kde se zabaví jak nejmenší děti, tak aktivní rodiče i prarodiče?

Východní Krkonoše jako největší centrum rodinných zážitků

Najít horskou destinaci, která nabízí dokonalý mix divoké přírody a moderní zábavy pro děti od 4 do 14 let, bývá často oříšek. Východní Krkonoše jsou v tomto směru výjimečné – koncentrují obrovské množství zážitků na relativně malém území. Rodinná dovolená v Krkonoších tak získává úplně jiný rozměr. Zapomeňte na únavné plánování. Základem všech výletů jsou zde horské lanovky, které vás rychle dostanou na hřebeny a otevřou vám desítky možností, jak strávit dny aktivně.

Na koloběžce, nebo pěšky. Na Černé hoře máte spoustu možností | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Užijte si výhledy z kabinkové lanovky při výjezdu na Černou horu | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Celá oblast pod hlavičkou regionu SkiResort ČERNÁ HORA – PEC přirozeně propojuje tři hlavní lokality. Každá z nich přitom nabízí úplně odlišný typ zážitku, což je ideální pro rodiny, které v Krkonoších zůstávají na prodloužený víkend nebo na celý týden a každé ráno řeší otázku: Co budeme dělat zítra?

Ke správnému výletu patří i dobré jídlo, třeba v Hospůdce na Formánkách | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Tři horské světy, které během dovolené prozkoumáte:

1. Janské Lázně a Černá hora: Brána k přírodě i adrenalinu

Tato lokalita je skvělým startem pro aktivní dny. Kabinková lanovka Černohorský Express vás pohodlně vyveze do výšky 1260 m n. m. Hned u horní stanice čeká rozsáhlý Dětský park Kabinka s letním tubingem, lezeckou stěnou či bungee trampolínami. Jen kousek odtud se nachází unikátní Černohorské rašeliniště, chráněná lokalita KRNAP, kterou projdete po dřevěných povalových chodníčcích i s kočárkem. Skvělým rodinným zážitkem je pak sjezd z Černé hory na horských koloběžkách ze SkiResort Live, které si zapůjčíte nahoře a vrátíte dole v údolí.

Černohorské rašeliniště jen kousek od horní stanice lanovky na Černé hoře | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

2. Velká Úpa a Portášky: Klidnější hory pro prarodiče i nejmenší

Pokud hledáte pomalejší tempo bez velkých davů, Velká Úpa je ideální volbou. Sedačková lanovka vás vyveze přímo k Herní krajině Pecka – velkému bezplatnému přírodnímu hřišti s obřími dřevěnými modely krkonošských zvířat. Děti zde s dřevěnou kuličkou Pecka prozkoumávají kuličkové dráhy a prolézačky. Z Portášek navíc vede jedna z nejklidnějších a nejkrásnějších pěších tras až na samotnou Sněžku.

Ve Velké Úpě na Portáškách objevte Herní krajinu Pecka | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

S dřevěnou kuličkou je procházka Herní krajinou Pecka ještě větší zábava | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

3. Pec pod Sněžkou: Aktivní svět rozhleden

Pro rodiny, které milují pohyb a moderní atrakce, je Pec jasnou volbou. Lanovka na Hnědý vrch vás dopraví k nejvyšší krkonošské rozhledně, odkud je ten nejkrásnější výhled na Sněžku. Po návratu dolů do údolí na děti čeká Relaxpark s 900 metrů dlouhou bobovou dráhou, dětský park Lemurie plný trampolín a obřích skluzavek a pro ty odvážnější také lanové centrum Monkey park s přejezdem nad hladinou místní přehrady. Osvěžení a sladkou tečku nabídne první krkonošská palačinkárna CrêPec.

V Peci pod Sněžkou se projeďte na bobové dráze až 8 metrů nad zemí | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou u bobové dráhy | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Jak zkrátit čekání u pokladen a ušetřit na vstupném?

Při vícedenním pobytu se vyplatí dopředu propočítat náklady, protože kupování jednotlivých lístků na každou lanovku a dětský park zvlášť se může prodražit. Pro rodiny, které chtějí během dvou až čtyř dnů vyzkoušet co nejvíce aktivit, je k dispozici vícedenní chytrá karta EnjoyCard.

  • 3 lanovky bez omezení: Po celou dobu platnosti karty můžete neomezeně využívat klíčové lanovky v regionu (Černohorský Express, Portášky, Hnědý vrch).
  • 10 hlavních atrakcí v ceně: Zahrnuje neomezené jízdy na třech zmíněných lanovkách a vstupy na celkem deset atrakcí v regionu, včetně dětských parků (Lemurie, Kabinka) nebo bobové dráhy.
  • Úspora až 70 %: Při intenzivním využívání lze s touto kartou ušetřit na vstupech podstatnou část nákladů oproti nákupu samostatných lístků na místě.

Dětský park Kabinka na Černé hoře, kam je vstup s jízdenkou na lanovku zdarma | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Praktickým tipem pro letní sezónu je nákup jízdenek na lanovky i karet online na webu skiresortcard.cz. Kromě toho, že jsou lístky na internetu cenově výhodnější, se na místě vyhnete ranním frontám u pokladen. S online jízdenkou v telefonu nebo na čipové kartě můžete jít z parkoviště rovnou k turniketům, což ušetří spoustu drahocenného času zejména při cestování s menšími dětmi.

Kabinková lanovka Černohorský Express vás vyveze do výšky 1260 metrů | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Obsah vznikl ve spolupráci se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC.

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Kabinkou Černohorský Express vyjeďte z Janských Lázní na Černou horu

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