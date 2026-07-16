Jak prožít několik dní plných zážitků v Krkonošském národním parku, kde se zabaví jak nejmenší děti, tak aktivní rodiče i prarodiče?
Východní Krkonoše jako největší centrum rodinných zážitků
Najít horskou destinaci, která nabízí dokonalý mix divoké přírody a moderní zábavy pro děti od 4 do 14 let, bývá často oříšek. Východní Krkonoše jsou v tomto směru výjimečné – koncentrují obrovské množství zážitků na relativně malém území. Rodinná dovolená v Krkonoších tak získává úplně jiný rozměr. Zapomeňte na únavné plánování. Základem všech výletů jsou zde horské lanovky, které vás rychle dostanou na hřebeny a otevřou vám desítky možností, jak strávit dny aktivně.
Na koloběžce, nebo pěšky. Na Černé hoře máte spoustu možností | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Užijte si výhledy z kabinkové lanovky při výjezdu na Černou horu | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Celá oblast pod hlavičkou regionu SkiResort ČERNÁ HORA – PEC přirozeně propojuje tři hlavní lokality. Každá z nich přitom nabízí úplně odlišný typ zážitku, což je ideální pro rodiny, které v Krkonoších zůstávají na prodloužený víkend nebo na celý týden a každé ráno řeší otázku: Co budeme dělat zítra?
Ke správnému výletu patří i dobré jídlo, třeba v Hospůdce na Formánkách | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Tři horské světy, které během dovolené prozkoumáte:
1. Janské Lázně a Černá hora: Brána k přírodě i adrenalinu
Tato lokalita je skvělým startem pro aktivní dny. Kabinková lanovka Černohorský Express vás pohodlně vyveze do výšky 1260 m n. m. Hned u horní stanice čeká rozsáhlý Dětský park Kabinka s letním tubingem, lezeckou stěnou či bungee trampolínami. Jen kousek odtud se nachází unikátní Černohorské rašeliniště, chráněná lokalita KRNAP, kterou projdete po dřevěných povalových chodníčcích i s kočárkem. Skvělým rodinným zážitkem je pak sjezd z Černé hory na horských koloběžkách ze SkiResort Live, které si zapůjčíte nahoře a vrátíte dole v údolí.
Černohorské rašeliniště jen kousek od horní stanice lanovky na Černé hoře | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
2. Velká Úpa a Portášky: Klidnější hory pro prarodiče i nejmenší
Pokud hledáte pomalejší tempo bez velkých davů, Velká Úpa je ideální volbou. Sedačková lanovka vás vyveze přímo k Herní krajině Pecka – velkému bezplatnému přírodnímu hřišti s obřími dřevěnými modely krkonošských zvířat. Děti zde s dřevěnou kuličkou Pecka prozkoumávají kuličkové dráhy a prolézačky. Z Portášek navíc vede jedna z nejklidnějších a nejkrásnějších pěších tras až na samotnou Sněžku.
Ve Velké Úpě na Portáškách objevte Herní krajinu Pecka | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
S dřevěnou kuličkou je procházka Herní krajinou Pecka ještě větší zábava | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
3. Pec pod Sněžkou: Aktivní svět rozhleden
Pro rodiny, které milují pohyb a moderní atrakce, je Pec jasnou volbou. Lanovka na Hnědý vrch vás dopraví k nejvyšší krkonošské rozhledně, odkud je ten nejkrásnější výhled na Sněžku. Po návratu dolů do údolí na děti čeká Relaxpark s 900 metrů dlouhou bobovou dráhou, dětský park Lemurie plný trampolín a obřích skluzavek a pro ty odvážnější také lanové centrum Monkey park s přejezdem nad hladinou místní přehrady. Osvěžení a sladkou tečku nabídne první krkonošská palačinkárna CrêPec.
V Peci pod Sněžkou se projeďte na bobové dráze až 8 metrů nad zemí | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou u bobové dráhy | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Jak zkrátit čekání u pokladen a ušetřit na vstupném?
Při vícedenním pobytu se vyplatí dopředu propočítat náklady, protože kupování jednotlivých lístků na každou lanovku a dětský park zvlášť se může prodražit. Pro rodiny, které chtějí během dvou až čtyř dnů vyzkoušet co nejvíce aktivit, je k dispozici vícedenní chytrá karta EnjoyCard.
- 3 lanovky bez omezení: Po celou dobu platnosti karty můžete neomezeně využívat klíčové lanovky v regionu (Černohorský Express, Portášky, Hnědý vrch).
- 10 hlavních atrakcí v ceně: Zahrnuje neomezené jízdy na třech zmíněných lanovkách a vstupy na celkem deset atrakcí v regionu, včetně dětských parků (Lemurie, Kabinka) nebo bobové dráhy.
- Úspora až 70 %: Při intenzivním využívání lze s touto kartou ušetřit na vstupech podstatnou část nákladů oproti nákupu samostatných lístků na místě.
Dětský park Kabinka na Černé hoře, kam je vstup s jízdenkou na lanovku zdarma | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Praktickým tipem pro letní sezónu je nákup jízdenek na lanovky i karet online na webu skiresortcard.cz. Kromě toho, že jsou lístky na internetu cenově výhodnější, se na místě vyhnete ranním frontám u pokladen. S online jízdenkou v telefonu nebo na čipové kartě můžete jít z parkoviště rovnou k turniketům, což ušetří spoustu drahocenného času zejména při cestování s menšími dětmi.
Kabinková lanovka Černohorský Express vás vyveze do výšky 1260 metrů | foto: ©SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
Obsah vznikl ve spolupráci se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC.