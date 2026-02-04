Vzestup Šliků je ukázkovým příkladem středověkého „amerického snu“. Rod, který má kořeny ve Fojtsku, se v českých pramenech objevuje nejdříve jako vlivná měšťanská elita v Chebu.
Významnou postavou byl Kašpar Šlik († 1449), ambiciózní muž, který dokázal nevídané – vypracoval se na kancléře hned tří císařů a stal se tak prvním laikem v tomto úřadě. Právě on získal pro rod hrdý titul říšských hrabat a položil základy rodového bohatství, které později doslova cinkalo stříbrem.
Jáchymov a stříbrná horečka
Zlatý, nebo tedy spíše stříbrný věk Šliků nastal v 16. století. Na jejich panství v Krušných horách se totiž našla bohatá ložiska stříbra. Šlikové stáli u zrodu Jáchymova (Joachimsthal), který se bleskově proměnil v jedno z nejlidnatějších měst království.
Mince, která dobyla svět
Chronologie ražeb je bohatá. Zatímco první tolary nesly jméno Štěpána Šlika, odborné studie se věnují také pozdějším vzácným ražbám z roku 1527, které jsou spojené se jménem Jeronýma Šlika.
Zlom přišel 9. ledna 1520, kdy zemský sněm povolil Štěpánu Šlikovi razit vlastní mince. Zdejší Joachimsthaler (zkráceně tolar) byl natolik kvalitní a oblíbený, že se stal uznávaným platidlem po celé Evropě. Přes španělské tolary se jeho název nakonec převtělil do dnešního amerického dolaru. Pro ochranu a správu dolů Šlikové v letech 1517–1520 vybudovali hrad Freudenstein, jehož zřícenina, známá dnes jako Šlikova věž, dodnes shlíží na Jáchymov.
Na příběh zapadlého hornického města upozornil server BBC, který ho zařadil na seznam míst, která změnila svět. „Pravděpodobně jste o tomto místě nikdy neslyšeli. Asi jste ani nevěděli, že je součástí světového dědictví UNESCO. A nejspíš jste si ani nikdy neuvědomili, že měna, která pohání svobodný svět, pochází z tohoto města s jedinou silnicí, které se stále vzpamatovává z pádu komunismu a má víc nevěstinců než bank,“ píše svým anglicky mluvícím čtenářům BBC.
O zapadlém českém městě píše i BBC. Tady se zrodil předchůdce amerického dolaru
Od zámku v Ostrově po Šlikův hrádek
Hlavním rezidenčním centrem rodu se stal Ostrov, kde Šlikové sídlili více než století. Původní hrad přestavěli na honosný renesanční zámek, který byl srdcem jejich rozsáhlého panství. Pokud se dnes vydáte po jejich stopách, v ostrovském zámku najdete expozici věnovanou právě jejich bohatství a moci. Šlikovská stopa na Karlovarsku je sice dnes již jen historická, ale o to monumentálnější – od mincovny v Jáchymově až po zbytky Freudensteinu.
Tragický pád pod mečem kata Jana Mydláře
Obrovské bohatství a vliv ale Šliky dovedly i do centra politických bouří. Jáchym Ondřej Šlik se stal jednou z hlavních tváří stavovského povstání proti Habsburkům. Po prohrané bitvě na Bílé hoře následoval tvrdý trest. Dne 21. června 1621 byl Jáchym Ondřej Šlik jako první z 27 českých pánů popraven katem Janem Mydlářem na Staroměstském náměstí.
Modrá krev
Modrá krev je seriál z dílny České televize. První řada měla premiéru již v roce 2017.
Historii významných českých šlechtických rodů v něm rozhovory s jejich potomky připomíná František Kinský, sám příslušník šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova.
Rodinu Šliků seriál představil pátý díl čtvrté série seriálu.
Tím začal strmý pád rebelantské větve rodu. Jejich majetky byly zkonfiskovány, ačkoliv jiné větve rodu, například ta vedená vojevůdcem Jindřichem Šlikem, zůstaly věrné císaři a udržely si v pobělohorské éře vliv i majetky.
Dnešní Šlikové jsou správci Prachovských skal
Potomci rodu se po roce 1989 vrátili do Čech a v rámci restitucí převzali správu svých rodových sídel na Jičínsku. Jejich hlavním domovem je barokní zámek Jičíněves, kde žije Andreas Schlik – přestože interiéry slouží rodině, veřejnost může volně rozjímat v přilehlém zámeckém parku.
Správním srdcem jejich hospodaření se stal zámek Vokšice, který se po letech devastace komunistickým režimem proměnil v moderní centrum rodinného podnikání a lesní správy. Právě zde, ve Veliši u Jičína, potomci Šliků navazují na přerušenou tradici rodinného hospodářství.
„Veliš vlastní náš rod od roku 1634, kromě komunistické totalitní éry, kdy nám komunisté majetek sebrali. Má pro nás historický význam, už jen z toho důvodu, že je v obci umístěná rodinná hrobka. Původně byla až do padesátých let zdarma přístupná veřejnosti, ale správce hřbitova sem za úplatek vodil lidi. Když se to mí předci dozvěděli, nechali pietní místo uzavřít,“ prozradila Margareta Pospíchalová Schliková.
|
Po stopách jednoho z českých popravených pánů. Schlikovi hospodaří ve Veliši
Dnes rodová linie Šliků spravuje také například Prachovské skály v Českém ráji. Jejich nasazení se potvrdilo i loni na podzim, kdy se rodina zapojila do projektu Stezky z lásky. Společně s dobrovolníky se podíleli na náročných opravách pískovcových schodů v Císařské chodbě a údržbě vyhlídek.
„Děkujeme všem, kteří dorazili a přispěli tak k zachování bezpečného a krásného přístupu do srdce Českého ráje. Vaše práce pomáhá uchovávat krásu a kouzlo tohoto výjimečného místa,“ uvedla Victorie Štórová, rozená Schliková.
Šlikové tak ušli dlouhou cestu – od stříbrných dolů a světové měny až k péči o české přírodní dědictví a návrat ke svým kořenům. Jejich jméno tak v krajině žije dál, ať už v názvu americké měny, nebo v pískovcových věžích Českého ráje.