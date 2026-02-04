Šlikové prosluli tolarem z Jáchymova. Dnes z Jičíněvsi hlídají Prachovské skály

Ivana Vaňkátová
  20:38
Patřili k nejbohatším rodům v Evropě a jejich jáchymovský tolar se stal etymologickým základem pro americký dolar. Pak ale přišly stavovské bouře, poprava na Staroměstském náměstí a kruté konfiskace. Příběh rodu Šliků (Schliků) však nekončí v učebnicích dějepisu – dnes jejich potomci hospodaří ze zámku Jičíněves a starají se o jednu z nejnavštěvovanějších přírodních památek Česka – Prachovské skály.
Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem...

Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem dvacátých let 16. století. Předlohy mincí zobrazených v článku jsou z numismatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. | foto: Petr Vorel

Historik karlovarského muzea Jan Nedvěd ukazuje originál jáchymovského tolaru z...
O zápis na seznam památek usiluje i jáchymovský Šlikův hrádek.
Schlikové vlastnili také hrad Veliš, jež stál na stejnojmenném kopci nad obcí....
Dominik Feštr z rodu Schliků, kteří značnou část majetku vlastní na Jičínsku,...
5 fotografií

Vzestup Šliků je ukázkovým příkladem středověkého „amerického snu“. Rod, který má kořeny ve Fojtsku, se v českých pramenech objevuje nejdříve jako vlivná měšťanská elita v Chebu.

Významnou postavou byl Kašpar Šlik († 1449), ambiciózní muž, který dokázal nevídané – vypracoval se na kancléře hned tří císařů a stal se tak prvním laikem v tomto úřadě. Právě on získal pro rod hrdý titul říšských hrabat a položil základy rodového bohatství, které později doslova cinkalo stříbrem.

Jáchymov a stříbrná horečka

Zlatý, nebo tedy spíše stříbrný věk Šliků nastal v 16. století. Na jejich panství v Krušných horách se totiž našla bohatá ložiska stříbra. Šlikové stáli u zrodu Jáchymova (Joachimsthal), který se bleskově proměnil v jedno z nejlidnatějších měst království.

Mince, která dobyla svět

Numismatické okénko

Chronologie ražeb je bohatá. Zatímco první tolary nesly jméno Štěpána Šlika, odborné studie se věnují také pozdějším vzácným ražbám z roku 1527, které jsou spojené se jménem Jeronýma Šlika.

Zlom přišel 9. ledna 1520, kdy zemský sněm povolil Štěpánu Šlikovi razit vlastní mince. Zdejší Joachimsthaler (zkráceně tolar) byl natolik kvalitní a oblíbený, že se stal uznávaným platidlem po celé Evropě. Přes španělské tolary se jeho název nakonec převtělil do dnešního amerického dolaru. Pro ochranu a správu dolů Šlikové v letech 1517–1520 vybudovali hrad Freudenstein, jehož zřícenina, známá dnes jako Šlikova věž, dodnes shlíží na Jáchymov.

Historik karlovarského muzea Jan Nedvěd ukazuje originál jáchymovského tolaru z roku 1520, nejstarší typ šlikovského tolaru z jáchymovské mincovny.

Na příběh zapadlého hornického města upozornil server BBC, který ho zařadil na seznam míst, která změnila svět. „Pravděpodobně jste o tomto místě nikdy neslyšeli. Asi jste ani nevěděli, že je součástí světového dědictví UNESCO. A nejspíš jste si ani nikdy neuvědomili, že měna, která pohání svobodný svět, pochází z tohoto města s jedinou silnicí, které se stále vzpamatovává z pádu komunismu a má víc nevěstinců než bank,“ píše svým anglicky mluvícím čtenářům BBC.

O zápis na seznam památek usiluje i jáchymovský Šlikův hrádek.

O zapadlém českém městě píše i BBC. Tady se zrodil předchůdce amerického dolaru

Od zámku v Ostrově po Šlikův hrádek

Hlavním rezidenčním centrem rodu se stal Ostrov, kde Šlikové sídlili více než století. Původní hrad přestavěli na honosný renesanční zámek, který byl srdcem jejich rozsáhlého panství. Pokud se dnes vydáte po jejich stopách, v ostrovském zámku najdete expozici věnovanou právě jejich bohatství a moci. Šlikovská stopa na Karlovarsku je sice dnes již jen historická, ale o to monumentálnější – od mincovny v Jáchymově až po zbytky Freudensteinu.

Tragický pád pod mečem kata Jana Mydláře

Obrovské bohatství a vliv ale Šliky dovedly i do centra politických bouří. Jáchym Ondřej Šlik se stal jednou z hlavních tváří stavovského povstání proti Habsburkům. Po prohrané bitvě na Bílé hoře následoval tvrdý trest. Dne 21. června 1621 byl Jáchym Ondřej Šlik jako první z 27 českých pánů popraven katem Janem Mydlářem na Staroměstském náměstí.

Modrá krev

Modrá krev je seriál z dílny České televize. První řada měla premiéru již v roce 2017.

Historii významných českých šlechtických rodů v něm rozhovory s jejich potomky připomíná František Kinský, sám příslušník šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova.

Rodinu Šliků seriál představil pátý díl čtvrté série seriálu.

Tím začal strmý pád rebelantské větve rodu. Jejich majetky byly zkonfiskovány, ačkoliv jiné větve rodu, například ta vedená vojevůdcem Jindřichem Šlikem, zůstaly věrné císaři a udržely si v pobělohorské éře vliv i majetky.

Dnešní Šlikové jsou správci Prachovských skal

Potomci rodu se po roce 1989 vrátili do Čech a v rámci restitucí převzali správu svých rodových sídel na Jičínsku. Jejich hlavním domovem je barokní zámek Jičíněves, kde žije Andreas Schlik – přestože interiéry slouží rodině, veřejnost může volně rozjímat v přilehlém zámeckém parku.

Správním srdcem jejich hospodaření se stal zámek Vokšice, který se po letech devastace komunistickým režimem proměnil v moderní centrum rodinného podnikání a lesní správy. Právě zde, ve Veliši u Jičína, potomci Šliků navazují na přerušenou tradici rodinného hospodářství.

Schlikové vlastnili také hrad Veliš, jenž stál na stejnojmenném kopci nad obcí. Dnes z něj zbyla jen zřícenina, na jejímž vrcholku ční observační sloup trigonometrického bodu.

„Veliš vlastní náš rod od roku 1634, kromě komunistické totalitní éry, kdy nám komunisté majetek sebrali. Má pro nás historický význam, už jen z toho důvodu, že je v obci umístěná rodinná hrobka. Původně byla až do padesátých let zdarma přístupná veřejnosti, ale správce hřbitova sem za úplatek vodil lidi. Když se to mí předci dozvěděli, nechali pietní místo uzavřít,“ prozradila Margareta Pospíchalová Schliková.

Po stopách jednoho z českých popravených pánů. Schlikovi hospodaří ve Veliši

Dnes rodová linie Šliků spravuje také například Prachovské skály v Českém ráji. Jejich nasazení se potvrdilo i loni na podzim, kdy se rodina zapojila do projektu Stezky z lásky. Společně s dobrovolníky se podíleli na náročných opravách pískovcových schodů v Císařské chodbě a údržbě vyhlídek.

„Děkujeme všem, kteří dorazili a přispěli tak k zachování bezpečného a krásného přístupu do srdce Českého ráje. Vaše práce pomáhá uchovávat krásu a kouzlo tohoto výjimečného místa,“ uvedla Victorie Štórová, rozená Schliková.

Dominik Feštr z rodu Schliků, kteří značnou část majetku vlastní na Jičínsku, kromě jiného i Prachovské skály.

Šlikové tak ušli dlouhou cestu – od stříbrných dolů a světové měny až k péči o české přírodní dědictví a návrat ke svým kořenům. Jejich jméno tak v krajině žije dál, ať už v názvu americké měny, nebo v pískovcových věžích Českého ráje.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Hory neodpouštějí. Připravte se na lavinu a nemyslete, že vám nic nehrozí

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Toužíme po adrenalinu, proto lyžujeme – na sjezdovkách i ve volném terénu. A také se chceme vrátit domů. Zdraví a živí, přestože hory nám pravidelně připomínají, že riziko k nim neoddělitelně patří....

4. února 2026  8:30

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Děti nesmějí domů, dokud vše neprodají. Máma jen čeká. Čech o životě v Kambodži

Premium
Kambodžané jsou volnomyšlenkáři. Na rozdíl od Evropanů se nikam neženou, říká...

Na jedné straně luxusní vily, na druhé plechové boudy, kde se na malé podestě tísní celá rodina. Český student Ondřej Kočí projel genocidou poznamenanou Kambodžu s batohem na zádech a díky místním...

4. února 2026

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Drama jako u Beckhamových? Cestovní kancelář přišla se zajímavým řešením

„Lidé, kteří jsou najednou celé dny spolu, si zákonitě začnou lézt na nervy. Je

Málokomu v poslední době unikla kauza rodinné hádky Beckhamových. Britská cestovní kancelář zareagovala okamžitou kampaní, kdy nabízí zrušení pobytu zdarma pro osobu, která se rozhádá se zbytkem...

3. února 2026  8:30

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

3. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva

Premium
Bamberk je skutečným německým klenotem, zapsaným na seznamu UNESCO. Tady se...

Propít se návštěvou města a přitom tvrdit, že holdujete historii, nemůžete jen tak někde. Tady to však zvládnete levou zadní – a v přestávce mezi jednotlivými ‚lekcemi‘ můžete navštívit třeba...

2. února 2026

Měl to být tajný ráj na zemi. Místní se však turistům vysmáli, když se ptali na cestu

Termální prameny ve Waiotapu na Novém Zélandu

Vypadalo to jako tajný tip na ráj na zemi, o kterém ví jen zasvěcení. Informace byly na cestovatelském webu a nabízely i nádherné fotky přímo z místa. Horké prameny v severní Tasmánii jsou údajně...

2. února 2026  12:15

V Malajsii postavili důchoďák pro mladé. Vyhořelí dvacátníci se perou o místa

Ostrov Perhentian. Všude okolo palmy, borovice, bílý písek a průhledné...

Není to vtip ani parodie dnešního světa. V Malajsii dnes skutečně existuje domov důchodců pro lidi, kteří ještě ani nestihli „oficiálně“ vyhořet. Ne pro seniory, ne pro lidi po padesátce, ale pro...

2. února 2026  8:30

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

2. února 2026

Olympijské putování napříč severní Itálií. Kam se vydat za olympijskými hrami?

Premium
Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...

Milán Cortina 2026 předvede, že zimní olympiáda nemusí být soustředěná na jedno místo. Soutěže se odehrají na sněhu, ledu i v kulisách rušných měst, kde se sport prolne s architekturou, kulturou a...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.