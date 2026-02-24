Riegrova stezka ze Semil do Podspálova byla otevřena roku 1909 a ihned vzbudila svou krásou rozruch – už v roce 1910 jí údajně prošlo přes 80 tisíc lidí. V zimním období se tu ale návalů bát nemusíte, většinu výletníků odrazuje nevlídné počasí a možná také jakýsi zakořeněný zvyk, že na výlety se přece chodí jen v létě! Není tomu tak, jen musíte být na zimu a led připraveni a ideálně se na kluzké pasáže trasy vybavit holemi nebo nesmeky.
Vzápětí procházím kolem skalního převisu, kde mráz vyčaroval malou ledovou jeskyni a okolní skály pokryl monumentálním ledopádem.