Výraz jarmark pochází z německého slova jahrmarkt, tedy výroční trh, a oproti obvyklému týdennímu trhu se konal jednou do roka na základě privilegia udělovaného panovníkem. Zatímco na pravidelných týdenních trzích se prodávaly především běžné potraviny, na jarmark se sjížděli kupci z mnohem větší dálky a nabízeli vše od náčiní do domácnosti až po koně a dobytek. Výroční trh byl zkrátka velkou společenskou událostí, kde se setkávali lidé z celého okolí.

Na tradici týdenních trhů v posledních letech volně navázaly Farmářské trhy, naproti tomu jarmarky pořádané jednotlivými městy jsou dnes spojované především s velkými svátky, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce, případně s městskými slavnostmi nebo historickými akcemi a folklórními festivaly. Stejně jako v minulosti je součástí i kulturní program. Tentokrát ho však již nutně nezajišťují jen potulní herci a kejklíři, ale mnohdy i známí umělci.

Jarní, letní i podzimní trhy v roce 2025

Zatímco zimní měsíce tolik možností nenabízejí, každé jaro se doslova roztrhne pytel s nabídkou, kam na trhy vyrazit. A to nejen na jaře, ale také po celé léto až do prosince. Mezi nejoblíbenější patří hrnčířské a keramické trhy, případně ukázky práce zručných kovářů. Záleží pak na konkrétním městě, jakou příležitost zvolí.

Vybrané řemeslné trhy v roce 2025 5. dubna Tradiční řemeslné dílny v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze 5. dubna Řemeslné trhy ve Family City ve Chvalovicích u Znojma 5. – 6. dubna Olomoucký tvarůžkový festival 10. – 12. dubna Jarní trhy České Budějovice 11. – 12. dubna Dny lidových řemesel v čase předvelikonočním v Sedlčanech 12. dubna Řemeslný jarmark v Lysé nad Labem 13. dubna Vítání jara na kovárně v Těšanech u Brna 26. dubna Svatojiřský jarmark v Hlinsku 3. května Za kováři na Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou 17. – 18. května Řemeslný jarmark na hradě Sovinci 7. června Řemeslný jarmark na zámeckém nádvoří ve Křtinách 14. června Zvonečkový jarmark v Rožnově pod Radhoštěm 16. – 17. srpna Starodávný jarmark v Rožnově pod Radhoštěm 22. – 24. srpna Sobotecký jarmark a festival řemesel 24. – 29. srpna Kovářské fórum na hradě Helfštýn 6. září Den s řemesly na Veselém Kopci (Muzeum v přírodě Vysočina)

Například Svatojiřský jarmark v Hlinsku nese jméno Svatého Jiří a bude se konat nejbližší sobotu po jeho svátku, 26. dubna. Termíny jarmarků se pak obvykle určují na půl roku až rok dopředu, abyste se při plánování dovolené mohli rozhodovat i podle toho, kde jsou právě jaké slavnosti.

Velikonoční trhy

Velikonoce jsou skvělou příležitostí k uspořádání tradičních folklórních slavností, a tak není divu, že se velikonoční trhy konají ve velkém po celé republice. Kromě obvyklých řemesel dávají příležitost také všem, kteří se zabývají různými technikami zdobení velikonočních kraslic, pletení skutečně obřích a důkladně propracovaných pomlázek a výrobou velikonočních dekorací všeho druhu. Dále pak všechno, co se k váže k jaru či lidovým tradicím.

Velikonoční trhy v ČR v dubnu 2025 4. – 6. dubna Opava 5. dubna Zbiroh, Telč, Litoměřice 6. dubna Rokycany 11. – 20. dubna Brno 12. – 13. dubna Uherské Hradiště 13. dubna Hradec Králové 14. – 17. dubna Trutnov 14. – 21. dubna Olomouc 18. – 19. dubna Mariánské Lázně 18. – 20. dubna Poděbrady 5. – 27. dubna Praha: Staroměstské náměstí, Václavské náměstí

Po celý duben se můžete těšit na velikonoční řemeslnou nadílku v řadě větších měst. Některé trhy jsou naplánované na jeden den, většinou sobotu nebo neděli, či na prodloužený víkend nebo rovnou celý týden. V sobotu 5. dubna se velikonočními barvami rozjasní například Litoměřice nebo Telč, v neděli pak Rokycany. Následující víkend se ponese ve znamení Velikonoc v Hradci Králové a v Uherském Hradišti. Od 11. do 20. dubna se na velikonoční jarmark mohou těšit obyvatelé či návštěvníci Brna a okolí, od 14. do 21. dubna zase v krásném městě Olomouc. 18. – 19. dubna ožije lázeňská kolonáda v Mariánských lázních a 18. – 20. dubna v Poděbradech. Prakticky celý duben, tedy od soboty 5. dubna do neděle 27. dubna na vás čekají velikonoční trhy na Staroměstském náměstí nebo ve spodní části Václavského náměstí v Praze.

Jaké zboží na jarmarku najdeme?

Nabídka řemeslných výrobků je obvykle velmi pestrá a rozhodně se neomezuje jen na jedno odvětví. I na hrnčířských slavnostech tak obvykle najdete vedle keramiky, porcelánu či skla také ručně vyráběné šperky, hračky, kuchyňské náčiní a další produkty ze dřeva, proutěné koše, přírodní mýdla a svíčky nebo autorský textil.

Obvykle nechybí bohaté pohoštění, uzeniny, sýry, ochutnávky vína. A samozřejmě perníkáři, abyste z výletu přivezli sobě nebo svým blízkým také nějakou sladkou památku.

Olomoucký tvarůžkový festival, který v roce 2025 připadá na víkend 5. – 6. dubna, je pak přímo zasvěcený voňavé hanácké specialitě a účastnit se ho bude skoro 80 prodejců. Jeho součástí pak bude tvarůžková kulinářská show a losování o ceny a dárkové poukazy.

Druh zboží může také určit téma celého jarmarku. Zvony a zvonky keramické, skleněné, porcelánové, kovové, krajkové atd. i unikání dobovou atmosféru najdete na pravidelném Zvonečkovém jarmarku v červnu v Rožnově pod Radhoštěm, nejstarším skanzenu ve střední Evropě.

Nejzajímavější hrnčířské trhy

Tradici už si získaly Hrnčířské a řemeslné trhy na Husově náměstí v Berouně. Ty jsou dokonce tak oblíbené, že jsou pro ně v Berouně rezervované hned dva jarní víkendy: 10. – 11. května a 7. – 8. června. Pro velký úspěch představí 150 výrobců své výtvory v Berouně letos ještě jednou, a to 13. a 14. září, o adventu 6. a 7. prosince pak bude berounské trhy hostit pražské Výstaviště v Holešovicích.

Hrnčířské a keramické trhy 26. – 27. dubna Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves v okrese Mělník 3. května Hrnčířská sobota 2025 v osadě Veselý Kopec v Národním muzeu v přírodě Vysočina v Hlinsku 10. – 11. května, 7. – 8. června Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 31. května Keramický den v Kostelci nad Černými lesy 31. května – 1. června Staročeské řemeslnické trhy v Turnově 21. června Keramické trhy na zámku v Ploskovicích 19. – 20. července, 16. – 17. srpna Řemeslný trh na kolonádě v Janských lázních 26. července Bechyňské keramické trhy 13. – 14. září Podzimní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 2025 20. – 21. září 33. Hrnčířský jarmark v Kunštátě 6. – 7. prosince Hrnčířské a řemeslné trhy na Výstavišti v Praze

Akce a vystoupení, které trhy doprovázejí

Co by to bylo za řemeslníky, kdyby nenechali návštěvníky alespoň trochu nahlédnout do tajů svého řemesla? Prodej výrobků je mnohdy spojen s praktickými ukázkami. Během slavností si můžete vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Například 3. května během Hrnčířské soboty v osadě Veselý Kopec v Hlinsku, kde se dosud udržuje stará hrnčířská tradice, nebo 31. května během Keramického dne v Kostelci nad Černými lesy. V průběhu výpravy Za kováři na Šlakhamr se budou moci návštěvníci přiučit zase něco z kovářského umění a sami si kovadlinu vyzkoušet. Kováři z celé ČR se do Hamrů nad Sázavou sjedou 3. května 2025.

Samostatnou kapitolou je pak 37. ročník Kovářského fóra na hradě Helfštýn na Přerovsku, jehož kovářská sbírka už čítá přes 1300 exponátů. Během akce, která se koná od 24. do 29. srpna (každý den mimo pondělí) v rámci prohlídek hradu, vyrobí kováři z hradní kovárny před diváky nové originální dílo.

Kromě tematického programu zaměřeného na řemesla je součástí většiny jarmarků také kulturní program, který se skládá z vystoupení folklórních hudebních a tanečních souborů a žáků ZUŠ, představení loutkových divadel pro děti, přednášek a workshopů. Velké akce pak hostí i známé umělce. Například tvarůžkového festivalu v Olomouci se zúčastní Anna K. Na velikonoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí se letos sjede rekordní počet až 1500 účinkujících z celé Evropy.

Doprovodný program a aktivity pro děti

Kromě hudebních představení, divadýlek a vystoupení kejklířů si nejmenší návštěvníci užijí i řemeslné dílničky, malování vlastních hrnečků, lukostřelbu a další historické hrátky, projížďky na ponících, pouťové atrakce atd. Vždy záleží na programu konkrétního pořadatele.

Řemeslné soboty na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova jsou ještě mnohem více než jarmark. Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušet stará řemesla a dovednosti, jako například předení na kolovratu a práci s přírodními materiály, dřevem, pedigem, peřím, ovčím rounem nebo ukování vlastní podkovy pro štěstí. Řemeslné soboty pro veřejnost pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově každou prázdninovou sobotu od 5. července do 30. srpna 2025.

Jaké vstupné se na jarmarcích platí?

Většina jarmarků se koná na náměstích, nádvořích či v parcích a na veřejnosti přístupných místech, takže vstup je zpravidla zdarma. Výjimku mohou tvořit akce, které jsou součástí prohlídkových okruhů na hradech a zámcích. Případně pokud je část prodejců umístěna v interiéru, jako je tomu v případě trhů v prostorách Adalbertina v Hradci Králové.