Ptačí park Josefovské louky: ochrana přírody, která funguje i bez státu

Může se hodit Hlavní vchod do ptačího parku je u obce Starý Ples (z autobusového a vlakového nádraží v Jaroměři sem jezdí autobusy). Pokud pojedete autem, zaparkujte ve Starém Plesu u rybníka na široké krajnici a pak jděte pěšky. Druhý vstup do parku je na mostě za Podklasním mlýnem. Při cestě z Jaroměře do Josefova přejdete Labe, poté Metuji a hned za ní odbočíte doleva. Přístupová cesta je i pro cyklisty, kteří na ni sjedou přímo z Labské cyklostezky u Josefova. Na pozorování živočichů si vezměte sebou dalekohled. Chcete-li obdarovat ptáky, doneste jim lojové koule, slunečnicová semínka či drcené vlašské ořechy. V blízkosti ptačího parku leží historické pevnostní město Josefov. Evropský unikát, který v 18. století nechal vybudovat císař Josef II., je otevřený veřejnosti. Při prohlídce zde zhlédnete civilní i vojenské budovy, zátopové kotliny, hradební příkopy a dlouhý labyrint podzemních chodeb.