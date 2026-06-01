Cestování obytnými auty zažívá obrovský boom a do kempů míří tisíce nováčků – často s čerstvě půjčeným vozem z půjčovny. Největší stres paradoxně nepramení z toho, že by lidé nezvládli uřídit větší auto. Většinou mají strach z neznámého prostředí, technické obsluhy vozu v kempu a z toho, že poruší nepsaná nepsaná pravidla a budou před zkušenými matadory vypadat nepatřičně. Pojďme si upřímně odpovědět na deset otázek, které vám zachrání klidnou dovolenou.
Jak vlastně funguje kemp pro obytná auta?
Vjíždíte do kempu a nevíte, kam dřív koukat? Žádný strach, celý proces má jasná a logická pravidla.
1. Musím mít v kempu rezervaci předem?
Pokud vyrážíte v hlavní letní sezóně nebo do turisticky atraktivních oblastí, rezervace je naprostou nutností. Moderní evropské i české kempy bývají v létě beznadějně plné. První dovolená bude mnohem klidnější, když pojedete s jistotou garantovaného zázemí. Navíc si předem pohlídejte příjezdové časy – recepce menších kempů večer zavírají a pozdní noční příjezd a hledání místa ve tmě je obrovským zdrojem stresu.
2. Co přesně mě čeká na recepci a po příjezdu?
Úplně klasické odbavení. Zastavíte auto na vyznačeném parkovišti před závorou, s doklady dojdete na recepci, kde nahlásíte délku pobytu, počet osob a zda chcete elektrickou přípojku. Recepční vám ukáže plán kempu a nasměruje vás na vaši parcelu (místo). V některých zemích se setkáte i s takzvanými stellplatzy (oficiálními stáními pro karavany), což jsou jednodušší, často samoobslužná automatická stání bez recepce, kde platíte u automatu. Pro první cesty jsou ale bezpečnější volbou klasické kempy s plným komfortem.
3. Jak funguje elektřina v kempu a co k ní potřebuji?
Zapomeňte na to, že do sloupku v kempu strčíte klasickou domácí zástrčku. Kempy využívají speciální modré kempingové CEE zásuvky. Z půjčovny nebo obchodu proto musíte mít vlastní prodlužovací kabel (ideálně 20 až 25 metrů dlouhý) a k němu příslušnou CEE redukci. Pozor také na přetížení sítě: jističe v kempech mívají slabší proud, takže pokud najednou zapnete výkonnou palubní klimatizaci a k tomu rychlovarnou konvici, spolehlivě vyhodíte pojistky pro půlku louky.
4. Kde a jak naberu čistou vodu?
Každý kemp má vyznačené servisní místo s kohoutkem s pitnou nebo užitkovou vodou. Na napuštění nádrže v autě budete potřebovat vlastní čistou hadici (případně různé průměry šroubovacích rychlospojek) nebo čistý kanystr. Rozhodně nikdy nepoužívejte pro napouštění pitné vody hadici, která visí u výlevky na chemické toalety – to je obrovský hygienický prohřešek.
Největší obavy začátečníků? Parkování, toaleta i noční klid
Technické detaily máme za sebou, teď přichází na řadu ta méně voňavá, ale o to důležitější praktická část.
5. Kam se vylévá chemické WC a šedá voda?
Všechna odpadní voda z mytí nádobí a sprchování (tzv. šedá voda) se sbírá do nádrže v podvozku. Tu vypustíte tak, že najedete autem nad speciální výpusť v servisní zóně kempu a otevřete ventil. Kazeta z chemického záchodu se pak vyndává z boku auta a vylévá se výhradně do speciálně označené výlevky.
Vylít kazetu do běžného záchodu na umývárně nebo nedejbože do přírody je naprosté tabu, které vám v komunitě zajistí okamžité opovržení. Nezapomeňte do kazety po každém vylití vhodit speciální rozkladovou chemii.
6. Je těžké velké obytné auto uřídit a zaparkovat?
Řízení obytného vozu do 3,5 tuny (na klasický řidičák skupiny B) je po pár kilometrech překvapivě snadné a pro většinu řidičů příjemnější než tahání těžkého přívěsu. Musíte si ale neustále hlídat šířku vozu, delší brzdnou dráhu a zejména výšku auta (pozor na balkony, podjezdy a nízko visící větve stromů).
Při couvání a parkování na parcele v kempu nikdy nespoléhejte jen na zrcátka. Vždy požádejte spolujezdce, aby vystoupil a zvenku vás navigoval – je to naprosto běžná praxe i u zkušených řidičů a nikdo se vám smát nebude.
7. Co se v kempu považuje za neslušné?
Kempová etiketa stojí na ohleduplnosti. Tím největším prohřeškem nováčků je zkracování si cesty přes cizí parcely. Prostor, který si soused zaplatil pro svůj karavan a markýzu, je jeho soukromé území – vždy ho obcházejte po vyznačených cestičkách.
Stejně tak je nepřípustné pouštět nahlas hudbu, svítit v noci sousedům silnými reflektory do oken nebo nechat zbytečně běžet motor auta kvůli dobití baterie. Samozřejmostí je důsledné třídění odpadu a absolutní respektování nočního klidu (zpravidla od 22:00 do 6:00).
Jak si první dovolenou v obytňáku opravdu užít?
Pro hladký průběh vaší první cesty stačí držet na uzdě ambice a nepodcenit přípravu.
8. Co si lidé nejčastěji zapomenou vzít s sebou?
Kromě zmíněných kempingových kabelů a redukcí začátečníci nejčastěji zapomínají na vyrovnávací klíny. Terén v kempu bývá křivý, a pokud auto nepodložíte a nesrovnáte do roviny, bude se vám špatně spát, z postele budete sjíždět a v horším případě vám nebude odtékat voda ze sprchy. Skvělým pomocníkem je obyčejná čelovka pro noční cesty na toaletu a dostatek hotovosti v drobných mincích, protože řada starších kempů nebo sprchových automatů v Evropě karty nebere.
9. Jaké weby mi na cestách pomohou?
Abyste nemuseli složitě bloudit po internetu, uložte si do záložek v telefonu portál pro vyhledávání kempů. Máte tak kompletní databázi prověřených kempů, glampingů i servisních míst pro karavany neustále po ruce, ať už stojíte kdekoliv.
10. Proč raději nejezdit „na punk“ hned napoprvé?
Spaní na divoko mimo kempy zní romanticky, ale vyžaduje perfektní znalost legislativy. Pravidla pro takzvaný wild kemping se v Evropě liší nejen stát od státu, ale často i region od regionu. Zatímco někde vás čekají likvidační pokuty, jinde je nocování tolerováno za přísných podmínek.
Začít v kempu se základním komfortem, teplou sprchou a dostupnou elektřinou vám ušetří spoustu psychických sil. Pro první noc doporučujeme využít portál pro vyhledávání kempů, kde najdete širokou nabídku prověřených kempů i stylových glampingových míst.
Pokud hledáte kompromis mezi divočinou a kempem, hledejte na webu prověřené stellplatzy. Jde o oficiální zpevněná stání, kde za férový poplatek (zahrnující možnost načerpat vodu a vypustit odpady) bezpečně a legálně přenocujete s pocitem větší svobody.
Hlavně nespěchat a užít si to!
První dovolená v obytném autě sice obnáší pár nových technických pravidel a kempových zvyklostí, ale nenechte se jimi vystresovat. Karavanistická komunita je v jádru velmi přátelská a otevřená. Pokud si nebudete vědět rady s připojením elektřiny nebo najetím na vyrovnávací klíny, nebojte se slušně požádat o radu souseda na vedlejší parcele – většina zkušených matadorů vám ráda a s úsměvem pomůže.
Naplánujte si první etapy kratší, nikam nespěchejte, nikam se nežeňte a dejte si dostatek času na to, abyste s autem i novým stylem života srostli. Ta absolutní svoboda, kdy si každé ráno uvaříte kávu na jiném místě a s jiným výhledem z okna, za těch pár drobných začátečnických výzev rozhodně stojí. Šťastnou cestu!
