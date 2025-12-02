Chaty a chalupy k pronájmu jsou stále vyhledávanější. Co dělá chalupaření v Česku a na Slovensku tak populární? Je to nostalgie, nebo praktická volba pro rodinnou dovolenou?
Chalupaření nabírá na popularitě stále více a více, neboť kombinuje emoci a praktičnost. V jednom balíčku máte návrat k jednoduchosti, k přírodě, k ohni v krbu a vůni dřeva, přičemž máte stále k dispozici dostatečný komfort, který od dovolené očekáváte. Lidé hledají vlastní prostor, soukromí a volnost plánovat den bez hotelových režimů. Navíc jde o cenově efektivní volbu pro skupiny, kdy si náklady rozdělí mezi sebou.
Které lokality v ČR jsou podle vašich dat absolutními šampiony? Ať už jde o pronájem chaty na týden v létě, nebo o zimní pobyty – které regiony, kromě tradičních Krkonoš a Jeseníků, teď zažívají největší boom?
V Česku mimo stálice jako Krkonoše a Jeseníky dlouhodobě rostou Beskydy, Jizerské hory a Šumava. V létě je to jednoznačně jižní Morava s Pálavou a cyklostezkami, velmi populární je však také Lipno.
V zimě se jedná především o Orlické a Krušné hory, kde hosté oceňují dobrý poměr ceny a dostatečných ubytovacích kapacit.
Český ráj je celoroční evergreen díky rodinným výletům a památkám. Z míst se na první příčce jednoznačně vyjímá Praha, která dlouhodobě patří ke zmiňovaným absolutním šampionům.
Říká se, že jiný kraj, jiný mrav. Pozorujete ve statistikách rozdíly mezi českými a slovenskými turisty? Co preferuje Čech a kam se nejraději vypraví Slovák?
Rozdíly mezi Čechy a Slováky vidíme zejména v rytmu a typu pobytů. Češi častěji plánují krátké víkendové úniky, rádi berou psa a vyhledávají pobyty v rodinných penzionech či kempech. Velmi důležité je také dobré zázemí na kola.
Slováci více cílí na Tatry, Liptov a Oravu, oblíbené jsou apartmány a chaty k pronájmu v blízkosti lyžařských svahů, termálních koupališť a aquaparků.
Při delších pobytech Češi míří do vinných a gastro regionů, Slováci zase do hor a do národních parků.
Na Slovensku kralují lyžařská centra jako Jasná. Jak vypadá žebříček nejžádanějších zimních destinací v Česku ve srovnání s těmi letními, jako je jižní Morava nebo Český ráj?
Zimní Česko vedou Krkonoše, Jizerské a Orlické hory, silné jsou i Krušné hory a Beskydy, kde hraje roli dostupnost z velkých měst. Letní žebříček je pestřejší, vedle jižní Moravy a Českého ráje vystupuje Šumava, Lipensko a Máchovo jezero, kde rozhoduje voda a rodinné aktivity. Ve zkratce, zima je více o nadmořské výšce a tratích, léto o kolech, vodě a vinohradech.
Na trhu s ubytováním je velká konkurence. Co bylo tím hlavním impulsem a myšlenkou, která stála u zrodu MegaUbytka? A jak jste dosáhli toho, že máte dnes více než 40 000 návštěvníků denně?
Impulsem pro ubytovací portál MegaUbytko a MegaUbytovanie bylo učinit ubytování jednodušší a férovější jak pro hosty, tak i pro majitele ubytovacích zařízení. Chtěli jsme portál, kde se lidé dohodnou s ubytovatelem napřímo a bez skrytých provizí, a kde si budou moci vybrat přesně podle vlastních požadavků.
Návštěvnost jsme postavili na kvalitních profilech objektů, rozsáhlých PPC kampaních, silném SEO, užitečném obsahu a v neposlední řadě prvotřídní zákaznické podpoře, kterou si s našimi ubytovateli budujeme dlouhodobé vztahy.
Naším cílem je vytvoření ubytovatelské komunity, která bude založena na důvěře. Výsledkem je, že denně obsluhujeme v průměru přes 40 tisíc návštěvníků. V silných letních měsících dokonce návštěvnost přesahovala 60 tisíc lidí denně.
Vaše hlavní výhoda je v přímém kontaktu na ubytovatele a cenách bez provizí. Proč jste zvolili tento model, když se většina konkurence spoléhá na provizní systém? A co to znamená pro peněženku návštěvníka?
Model přímého kontaktu přináší dvě jasné výhody. Pro ubytovatele zůstává plná hodnota rezervace, ze které nemusí platit žádné dodatečné poplatky. Mohou tak být flexibilnější v nabídkách a termínech. Pro hosty to znamená nejnižší dostupnou cenu na trhu, jelikož jim ji určuje přímo sám ubytovatel. Transparentnost a rychlá dohoda jsou v tomto modelu klíčové.
Jak se vám podařilo získat důvěru tisíců ubytovatelů a zároveň nashromáždit přes 120 000 hodnocení? Je právě recenze od hosta tou nejcennější valutou na vašem portálu?
Důvěra vzniká konzistentností. Roky budujeme kvalitní prezentace, rychlou podporu a férová pravidla. Ověřená hodnocení a zpětná vazba jsou právě výsledkem této práce.
Recenze, společně s prezentacemi našich objektů, na kterých si opravdu dáváme velmi záležet, určitě patří k nejcennějším aktivům a faktorům, které pomáhají hostům vybrat co nejlepší ubytování. Ubytovatelům na druhou stranu pomáhají posouvat své služby vpřed, takže je to takový uzavřený kruh.
Ve vaší obrovské nabídce čítající více než 6 000 objektů je klíčová rychlá orientace. Které filtry používají hosté nejčastěji? Je to bazén, wellness, nebo spíše krb či pobyt s domácím mazlíčkem?
Mezi nejpoužívanějšími filtry s jednoznačnou dominancí kraluje vířivka. Následují ubytování vhodné pro rodiny s dětmi, se saunou a s bazénem. Stále častěji lidé vyhledávají ubytování vhodné i pro jejich domácího mazlíčka, ale důraz kladou i na dostupnost internetu, oploceného pozemku či možnosti využití rekreačních poukazů.
Často lidé hledají dlouhodobý pronájem chaty nebo pobyt v populárních termínech, třeba nyní hledají ubytování na Vánoce. Jaké jsou vaše tipy pro návštěvníky, kteří chtějí sehnat nejlepší ubytování za nejlepší ceny?
Pokud chtějí lidé získat nejlepší ubytování za nejlepší cenu i v top termínech jako například o Vánocích, určitě doporučujeme rezervovat pobyt ve výrazném předstihu. U top objektů klidně několik měsíců dopředu. U termínu jako Silvestr si někteří hosté rezervují svůj pobyt i více než rok předem.
Doporučením je také být flexibilní v nástupu na pobyt či v samotné délce pobytu. Posun o den často otevře volný termín, který by vám jinak utekl.
Výhodou je opět přímé spojení s ubytovatelem, kterého se můžete zeptat na alternativní možnosti. Lepší cenu navíc můžete očekávat u pobytů přes týden. V neposlední řadě doporučujeme aktivně pracovat s filtry, abyste rychle přešli k objektům, které opravdu splňují vaše požadavky.
Plánujete expanzi i mimo Česko a Slovensko? Nebo máte nějaké zajímavé plány se stávajícími portály MegaUbytko a MegaUbytovanie?
Naší prioritou i nadále zůstává zlepšovat ubytovací portály na slovenském trhu MegaUbytovanie a na českém trhu MegaUbytko. Zaměřujeme se na zvyšování počtu zprostředkovaných pobytů pro naše ubytovatele. I proto neustále vylepšujeme náš web a rozšiřujeme online kampaně. Chceme, aby výběr ubytování byl pro hosty co možná nejpříjemnější a aby majitelé ubytovacích zařízení cítili, že mají po ruce silného a zodpovědného partnera, který jim dostatečně naplní jejich ubytovací kapacity.
Co se zajímavých plánů týče, jedno překvapení brzy chystáme. Zatím si ho však necháme pro sebe. Co vám ale můžeme prozradit je, že to bude velké :).
Obsah vznikl ve spolupráci se společností MegaUbytko.cz.