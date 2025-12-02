Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A jak ulovit tu nejlepší chatu na Vánoce?
Fotogalerie3

Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce | foto: MegaUbytko.czAdvertorial

Chaty a chalupy k pronájmu jsou stále vyhledávanější. Co dělá chalupaření v Česku a na Slovensku tak populární? Je to nostalgie, nebo praktická volba pro rodinnou dovolenou?
Chalupaření nabírá na popularitě stále více a více, neboť kombinuje emoci a praktičnost. V jednom balíčku máte návrat k jednoduchosti, k přírodě, k ohni v krbu a vůni dřeva, přičemž máte stále k dispozici dostatečný komfort, který od dovolené očekáváte. Lidé hledají vlastní prostor, soukromí a volnost plánovat den bez hotelových režimů. Navíc jde o cenově efektivní volbu pro skupiny, kdy si náklady rozdělí mezi sebou.

Které lokality v ČR jsou podle vašich dat absolutními šampiony? Ať už jde o pronájem chaty na týden v létě, nebo o zimní pobyty – které regiony, kromě tradičních Krkonoš a Jeseníků, teď zažívají největší boom?
V Česku mimo stálice jako Krkonoše a Jeseníky dlouhodobě rostou Beskydy, Jizerské hory a Šumava. V létě je to jednoznačně jižní Morava s Pálavou a cyklostezkami, velmi populární je však také Lipno.

V zimě se jedná především o Orlické a Krušné hory, kde hosté oceňují dobrý poměr ceny a dostatečných ubytovacích kapacit.

Český ráj je celoroční evergreen díky rodinným výletům a památkám. Z míst se na první příčce jednoznačně vyjímá Praha, která dlouhodobě patří ke zmiňovaným absolutním šampionům.

Říká se, že jiný kraj, jiný mrav. Pozorujete ve statistikách rozdíly mezi českými a slovenskými turisty? Co preferuje Čech a kam se nejraději vypraví Slovák?
Rozdíly mezi Čechy a Slováky vidíme zejména v rytmu a typu pobytů. Češi častěji plánují krátké víkendové úniky, rádi berou psa a vyhledávají pobyty v rodinných penzionech či kempech. Velmi důležité je také dobré zázemí na kola.

Slováci více cílí na Tatry, Liptov a Oravu, oblíbené jsou apartmány a chaty k pronájmu v blízkosti lyžařských svahů, termálních koupališť a aquaparků.

Při delších pobytech Češi míří do vinných a gastro regionů, Slováci zase do hor a do národních parků.

Na Slovensku kralují lyžařská centra jako Jasná. Jak vypadá žebříček nejžádanějších zimních destinací v Česku ve srovnání s těmi letními, jako je jižní Morava nebo Český ráj?
Zimní Česko vedou Krkonoše, Jizerské a Orlické hory, silné jsou i Krušné hory a Beskydy, kde hraje roli dostupnost z velkých měst. Letní žebříček je pestřejší, vedle jižní Moravy a Českého ráje vystupuje Šumava, Lipensko a Máchovo jezero, kde rozhoduje voda a rodinné aktivity. Ve zkratce, zima je více o nadmořské výšce a tratích, léto o kolech, vodě a vinohradech.

Foto objektu: Horské chaty Amenity Resort

Na trhu s ubytováním je velká konkurence. Co bylo tím hlavním impulsem a myšlenkou, která stála u zrodu MegaUbytka? A jak jste dosáhli toho, že máte dnes více než 40 000 návštěvníků denně?
Impulsem pro ubytovací portál MegaUbytko a MegaUbytovanie bylo učinit ubytování jednodušší a férovější jak pro hosty, tak i pro majitele ubytovacích zařízení. Chtěli jsme portál, kde se lidé dohodnou s ubytovatelem napřímo a bez skrytých provizí, a kde si budou moci vybrat přesně podle vlastních požadavků.

Návštěvnost jsme postavili na kvalitních profilech objektů, rozsáhlých PPC kampaních, silném SEO, užitečném obsahu a v neposlední řadě prvotřídní zákaznické podpoře, kterou si s našimi ubytovateli budujeme dlouhodobé vztahy.

Naším cílem je vytvoření ubytovatelské komunity, která bude založena na důvěře. Výsledkem je, že denně obsluhujeme v průměru přes 40 tisíc návštěvníků. V silných letních měsících dokonce návštěvnost přesahovala 60 tisíc lidí denně.

Vaše hlavní výhoda je v přímém kontaktu na ubytovatele a cenách bez provizí. Proč jste zvolili tento model, když se většina konkurence spoléhá na provizní systém? A co to znamená pro peněženku návštěvníka?
Model přímého kontaktu přináší dvě jasné výhody. Pro ubytovatele zůstává plná hodnota rezervace, ze které nemusí platit žádné dodatečné poplatky. Mohou tak být flexibilnější v nabídkách a termínech. Pro hosty to znamená nejnižší dostupnou cenu na trhu, jelikož jim ji určuje přímo sám ubytovatel. Transparentnost a rychlá dohoda jsou v tomto modelu klíčové.

Jak se vám podařilo získat důvěru tisíců ubytovatelů a zároveň nashromáždit přes 120 000 hodnocení? Je právě recenze od hosta tou nejcennější valutou na vašem portálu?
Důvěra vzniká konzistentností. Roky budujeme kvalitní prezentace, rychlou podporu a férová pravidla. Ověřená hodnocení a zpětná vazba jsou právě výsledkem této práce.

Recenze, společně s prezentacemi našich objektů, na kterých si opravdu dáváme velmi záležet, určitě patří k nejcennějším aktivům a faktorům, které pomáhají hostům vybrat co nejlepší ubytování. Ubytovatelům na druhou stranu pomáhají posouvat své služby vpřed, takže je to takový uzavřený kruh.

Ve vaší obrovské nabídce čítající více než 6 000 objektů je klíčová rychlá orientace. Které filtry používají hosté nejčastěji? Je to bazén, wellness, nebo spíše krb či pobyt s domácím mazlíčkem?
Mezi nejpoužívanějšími filtry s jednoznačnou dominancí kraluje vířivka. Následují ubytování vhodné pro rodiny s dětmi, se saunou a s bazénem. Stále častěji lidé vyhledávají ubytování vhodné i pro jejich domácího mazlíčka, ale důraz kladou i na dostupnost internetu, oploceného pozemku či možnosti využití rekreačních poukazů.

Foto objektu: Vila Lampášik

Často lidé hledají dlouhodobý pronájem chaty nebo pobyt v populárních termínech, třeba nyní hledají ubytování na Vánoce. Jaké jsou vaše tipy pro návštěvníky, kteří chtějí sehnat nejlepší ubytování za nejlepší ceny?
Pokud chtějí lidé získat nejlepší ubytování za nejlepší cenu i v top termínech jako například o Vánocích, určitě doporučujeme rezervovat pobyt ve výrazném předstihu. U top objektů klidně několik měsíců dopředu. U termínu jako Silvestr si někteří hosté rezervují svůj pobyt i více než rok předem.

Doporučením je také být flexibilní v nástupu na pobyt či v samotné délce pobytu. Posun o den často otevře volný termín, který by vám jinak utekl.

Výhodou je opět přímé spojení s ubytovatelem, kterého se můžete zeptat na alternativní možnosti. Lepší cenu navíc můžete očekávat u pobytů přes týden. V neposlední řadě doporučujeme aktivně pracovat s filtry, abyste rychle přešli k objektům, které opravdu splňují vaše požadavky.

Plánujete expanzi i mimo Česko a Slovensko? Nebo máte nějaké zajímavé plány se stávajícími portály MegaUbytko a MegaUbytovanie?
Naší prioritou i nadále zůstává zlepšovat ubytovací portály na slovenském trhu MegaUbytovanie a na českém trhu MegaUbytko. Zaměřujeme se na zvyšování počtu zprostředkovaných pobytů pro naše ubytovatele. I proto neustále vylepšujeme náš web a rozšiřujeme online kampaně. Chceme, aby výběr ubytování byl pro hosty co možná nejpříjemnější a aby majitelé ubytovacích zařízení cítili, že mají po ruce silného a zodpovědného partnera, který jim dostatečně naplní jejich ubytovací kapacity.

Co se zajímavých plánů týče, jedno překvapení brzy chystáme. Zatím si ho však necháme pro sebe. Co vám ale můžeme prozradit je, že to bude velké :).

Obsah vznikl ve spolupráci se společností MegaUbytko.cz.

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování...

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...

Tragédie, která se změnila v zázrak. Jezero Attabad teď vyhledávají turisté

Až do roku 2015 a zprovoznění tunelů údolí Hunza překonávaly auta s využitím...

Přírodní katastrofy jsou nekompromisní. Berou střechy nad hlavou a lidské životy. K otázce, zda kromě destrukce mohou i něco pozitivního vytvářet, má co říct Attabad. Nejmladší pákistánské jezero,...

Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral

S necelými osmi stovkami obyvatel rozhodně nebyla zrovna skromná. Navíc měla...

Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...

Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Západ slunce nad Kelingking Beach

Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...

Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu

Opevnění historického města Dubrovník v Chorvatsku.

Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

6 regionů, 6 tváří zimy. Kam v Rakousku na dovolenou?

Zima v Rakousku

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

Zima čeká v Rakousku. Zahoďte starosti a naplánujte si dovolenou

Zima čeká

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

Odhaleno: 6 nejlepších rakouských regionů, kde zažijete tu pravou zimu

Zima v Rakousku

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

Alpské tajemství: Objevte 6 regionů, které vás okouzlí nejen sněhem

Zima čeká

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

AI cestovatelům pomáhá. Jen je občas pošle na místo, které vůbec neexistuje

Premium
Dovolená v srdci Karibiku? Pokud byste za ubytování na tomhle ostrůvku snů...

Kromě toho, že za nás píší slohovky, trolí nás pod falešnými profily v diskuzních fórech, vytvářejí kreativní obsah s šestiprstými lidmi a jednou nás prý mají připravit o práci, k čemu jsou vlastně...

2. prosince 2025

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

I v posledních českých městech se o prvním adventním víkendu otevřely vánoční trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy otevřela dřív. Rekordmanem se letos stalo Brno,...

1. prosince 2025  10:52

Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování...

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...

1. prosince 2025  8:21

Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Západ slunce nad Kelingking Beach

Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...

1. prosince 2025

Nejlepší lyžařská střediska v Itálii 2026 vás překvapí. Zjistěte, kam vyrazit

Courmayeur, Itálie

Lyžařská sezona je tady. Pokud zvažujete zimní dovolenou v Itálii, je nejvyšší čas plánovat. Přinášíme přehled šesti osvědčených středisek, kde si přijdou na své začátečníci, rodiny i zkušení lyžaři.

30. listopadu 2025

Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem

Djerbahood (2. listopadu 2025)

V klidném tuniském městečku Er Riadh ožívají zdi starých domků pod rukama umělců z celého světa. Projekt Djerbahood proměnil bílé fasády v otevřenou galerii, kde se tradice mísí s moderním uměním. Na...

29. listopadu 2025

Vánoční trhy i nacistické koloseum. V Norimberku se potkává krása s hrůzou

Premium
Norimberk. Jak strašně jsem ho podcenil! V Berlíně jsem poznal svobodu, v...

Vůně koření, chuť klobás, krása umění i tíha minulosti. Německý Norimberk není jen město adventních trhů dostupné pro Čechy. Mimořádně poutavě ukazuje pohnutou historii Evropy, píše magazín Víkend...

28. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.