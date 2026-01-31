Ačkoli se jmenují jarní, mají s jarem hodně málo společného. Jejich název se odvíjí od toho, že jsou na rozdíl od podzimních zasazeny do „jarní“ poloviny školního roku. Sice jsou dnes spojené hlavně s horami a zimními pobyty, jejich původní smysl byl odpočinek po prvním pololetí. Trochu odpočinku si po Vánocích a mnohdy hektickém konci roku rozhodně zaslouží i dospělí.
Zimní pobyt v přírodě: Během prázdnin se klid hledá jen těžko
Ačkoli jsou termíny v celé ČR rozprostřeny do února a března, i tak vyráží na hory velká řada rodin a hotely i sjezdovky praskají ve švech, o dopravě nemluvě. Při cestování mimo vrchol lyžařské sezony si užijete pobyt na horách bez zbytečného stresu a výlety na běžkách či turistiku v souladu s přirozeným tempem okolní krajiny.
Menší počet návštěvníků přináší i větší prostor na objevování skrytých míst a umožňuje napojit se v klidu na přírodu i historii místa.
Dostupnější ceny i služby
Celosvětově roste obliba zájezdů mimo sezónu a zimní období není výjimkou. To potvrzuje i Petra Kučerová, manažerka Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn: „Z naší zkušenosti bývají pobyty mimo hlavní sezónu – třeba i mimo jarní prázdniny – pro řadu hostů paradoxně ty nejpříjemnější. Je tu klidnější atmosféra, víc prostoru a lidé mají pocit, že si dovolenou opravdu užívají. Často přijíždějí páry, senioři nebo rodiny s menšími dětmi, kterým vyhovuje pomalejší tempo a méně lidí kolem.“ Výhodou jsou i výhodnější ceny a větší flexibilita, ať už jde o termíny, délku pobytu nebo služby.
|
Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness
V zimě je ideální spojit dovolenou s wellness
Zimní dovolená také zdaleka není jen pro vášnivé lyžaře. Sám pobyt v horách a v přírodě obecně má blahodárný účinek na tělesné i duševní zdraví. „ Například v České Kanadě je zima klidnější, než bývá uprostřed rušné lyžařské sezony obvyklé, a nese se v pomalejším a klidnějším tempu. Čím dál více lidí sem míří právě kvůli samotné krajině, tichu a čerstvému vzduchu,“ vysvětluje Petra van Gorp Adamová, obchodní a marketingová manažerka z Amenity Hotels & Resorts, a doplňuje: „To, že tu není tolik velkých lyžařských areálů, vnímám jako výhodu, protože člověk má více prostoru, klidu a času vnímat okolí.“
Kromě velkých lyžařských středisek, jako je Špindlerův Mlýn nebo Harrachov, tedy stojí za zmínku i oblasti, kde jsou hotely a resorty v blízkosti menších areálů s přívětivými cenami, přehledné sjezdovky a příjemné běžkařské trasy. Mezi dalšími lze uvést Deštné v Orlických horách nebo areály na Lipně, vhodné pro začátečníky a rodiny. „Klientům, kteří nehledají sjezdovky, ale jiný typ zimní dovolené, například zimní turistiku a wellness, doporučujeme například Pálavu,“ dodává Petra van Gorp Adamová.
Právě kombinace pohybu a wellness pomáhá regenerovat svaly, vyčistit hlavu a vrátit se domů s pocitem skutečného odpočinku fyzického i psychického odpočinku, ne jen fyzické únavy.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.