Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

  9:00
Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pokud sem chodí i hlava státu, stojí za to vyrazit na výlet a objevovat krásy regionu.
Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického výšlapu k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně na světě.

Pavel absolvoval krkolomný terén, cestu přírodní rezervací Hůrka totiž lemovala ledovka. Členové prezidentské delegace se tak cestou přidržovali plotu. Na vrchol i zpět se však nakonec dostali všichni bezpečně a bez pádu.

„Když už jsme tady, tak si to přeci nenecháme ujít kvůli trošce ledu,“ řekl po výstupu prezident. Do programu si turistický výlet v Olomouckém kraji dal již tradičně, v říjnu 2023 takto vyběhl v Rychlebských horách k Lesnímu baru.

Na běžkách Rychlebskými horami. Na své si přijdou sportovci i tuláci

Prezident uvedl, že turistiku si do programu zařazuje záměrně, nejen kvůli „vyluftování při oficiálních návštěvách“.

„Mám rád, když se podaří splnit několik účelů jednou akcí, a tady to bereme tak, že při těch procházkách se jednak něco dozvím, za druhé mám možnost si promluvit se spoustou lidí a kromě toho také udělat něco pro své zdraví, takže je to více much jednou ranou. Ale takhle moc jsem ještě neklouzal, to je pravda,“ řekl Pavel.

Cílem výšlapu byla Hranická propast, nejhlubší zatopená jeskyně na světě, která měří minimálně 450 metrů. Do této hloubky se ponořil na začátku srpna roku 2022 speciální podvodní robot, který do propasti spustili během mapování členitého krasového terénu speleologové. Dna tehdy nedosáhli, zastavila je technická omezení robota.

Rekordní jeskyně světa. V unikátním žebříčku je zastoupené i Česko

Do její hloubky nahlédl prezident z vyhlídkové plošiny. „Uděláme si fotku, médiím nabídneme titulek prezidentský tým nad propastí,“ glosoval to Pavel. Samotný přírodní úkaz s dosud neznámou hloubkou jej zaujal.

„Zajímavé je, že to zatím nemá ověřené dno, to dobrodružství, které nás tady ještě čeká. Můžeme mít nakonec opravdu pořádný unikát, až se to jednou podaří prozkoumat celé,“ doplnil.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Po absolvování túry k Hranické propasti si turistický výlet prodloužil o návštěvu nedalekých Zbrašovských aragonitových jeskyní. Kvůli prezidentovi se otevřely mimořádně, v lednu jsou totiž běžně uzavřené a pracovníci tyto dny využívají k technické údržbě.

„Otevřeli jsme jeskyně pouze na tuto návštěvu, museli jsme tomuto termínu uzpůsobit technickou údržbu na návštěvnické trase,“ řekla vedoucí jeskyně Barbora Šimečková. Dodala, že naposledy obdobnou návštěvu jeskyně zažily v roce 1998, kdy sem zamířil soukromě bývalý polský prezident Lech Walesa. I tehdy ho však doprovázela ochranka.

Navzdory prostředí jeskyně prezidentovi i jeho doprovodu v jejich útrobách zima nebyla; ve Zbrašovských aragonitových jeskyních se totiž teplota drží stabilně kolem 15 stupňů – rozdíl tak byl oproti venkovním teplotám až dvacetistupňový. V Mramorové síni prezident dostal jako dárek symbolický provaz s karabinami.

Turistiku do oficiálního programu vložila prezidentská kancelář prezidentovi Pavlovi i při jeho předchozí návštěvě Olomouckého kraje na podzim roku 2023, kdy zamířil ostrým tempem k samoobslužnému Lesnímu baru nedaleko Lipové-lázní na Jesenicku. V cíli jej tehdy čekal oheň, udírna s klobáskami a speciální žlaby, ve kterých se chladilo pivo či nealko.

