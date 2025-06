Menší výlety i dovolenou v oblíbených turistických destinacích v Česku si můžete zpestřit zajížďkou do blízkého zahraničí. Dopravci mají se zahraničními partnery uzavřené smlouvy, které vám umožní na „českou“ jízdenku a za české koruny cestovat i do Německa, Polska, Rakouska si Slovenska.

Tento systém se skvěle hodí pro prozkoumání Krušnohoří, Šumavy a Bavorského lesa. Návštěvu jižní Moravy díky němu můžete spojit třeba s výletem na zříceninu hradu Falkenstein nebo lázní Laa an der Thaya v Rakousku. Přinášíme vás podrobný přehled jízdenek, které vás dostanou za hranice Česka i všedních dní!

Z Liberce do Německa a Polska: Euro-Nisa-Ticket+

Liberecký kraj a jeho nejbližší okolí a také část Německa a Polska můžete výhodně procestovat se síťovou jízdenkou Euro-Nisa-Ticket+. Integrovaný systém Libereckého kraje (IDOL) zahrnuje autobusy i vlaky. Jízdenku si můžete koupit na jeden den nebo na tři dny. Funguje jako síťová, to znamená, že můžete cestovat téměř jakýmkoli spojem a přestupovat bez omezení počtu kilometrů.

Kolik stojí?

Jízdné ve výši 350 korun na osobu (660 korun za třídenní variantu) zahrnuje vždy i tři děti ve věku 6-14 let. Mladší mají přepravu zdarma. Výjimkou je Polsko, kde jízdenka zahrnuje jen dvě děti ve věku 6-14 let. Při nákupu společné jízdenky pro více lidí vyjde cena levněji, viz následující tabulku.

Ceník jízdenky Euro-Nisa-Ticket+ Platnost 1 denní jízdenka 3 denní jízdenka 1 osoba (+ až 3 děti) 350,- Kč 660,- Kč 2 osoby (+ až 3 děti) 510,- Kč 1000,- Kč 3 osoby (+ až 3 děti) 580,- Kč 1110,- Kč 4 osoby (+ až 3 děti) 650,- Kč 1220,- Kč 5 osob (+ až 3 děti) 720,- Kč 1330,- Kč kolo/pes (bez další nabídky) 100,- Kč -

Jak dlouho platí?

I když se jízdenka jmenuje jednodenní, neplatí 24 hodin. Její platnost začíná ve chvíli nákupu a končí ve 4:00 následujícího dne. U třídenní jízdenky končí platnost ve 4:00 čtvrtého dne.

Kde ji koupit?

Jízdenku Euro-Nisa-Ticket+ koupíte u řidičů autobusů IDOL, v pokladnách na železnici, u průvodčích a také v automatech ve vlaku (pokud je jimi vůz vybaven). Jízdenku nelze koupit v předprodeji, kupujete ji až v den platnosti.

Kde platí?

Jízdné platí v síti IDOL v Česku, která zahrnuje Liberecký kraj a jeho nejbližší okolí. Dále platí u německých dopravců svazu ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), u některých dopravců v Polsku (pozor, tam platí jen pro autobusy), a dále také ve Šluknovském výběžku (Ústecký kraj) na autobusových linkách 401-410 a na železničních tratích 081, 083, 084, 085, 089.

Jsou ale spoje, ve kterých vám platit nebude. Patří sem různé zážitkové vlaky, jako je například Žitavská úzkokolejka. Naopak při historických jízdách pořádaných Libereckým krajem zpravidla platí, doporučujeme ale v případě konání takové akce platnost ověřit.

Platnost jízdenky Euro-Nisa-Ticket+, kterou můžete koupit v síti IDOL.

Ústeckým krajem do Saska s jízdenkou Labe-Elbe

Také Ústecký kraj připravil jízdenku, kterou ocení hlavně turisté. Jmenuje se Labe-Elbe a kromě dopravců spadajících pod DÚK (Doprava Ústeckého kraje) s ní můžete vyrazit i do Saska. Platí pro vlaky i autobusy a také na ni dostanete slevu 10 % na výletní loď Hřensko – Bad Schandau.

Jízdenka Labe-Elbe funguje také jako síťová, takže s ní můžete cestovat a přestupovat bez omezení kilometrů. Na rozdíl od své „sestry“ v Libereckém kraji Euro-Nisa-Ticket+ ale nemá třídenní variantu. Pokud plánujete cestovat déle, musíte si prostě koupit další den novou.

Kolik stojí?

Jízdenka Labe-Elbe pro jednu osobu stojí 410 korun a zahrnuje automaticky 2 děti. Pro rodinu se vyplatí varianta 2+4, případně varianta Max. 5. V Česku se platí v korunách, na německé straně ji pořídíte v eurech podle následující tabulky.

Ceník jízdenky Labe-Elbe (pouze jednodenní) 1+2 pro jednu osobu bez omezení věku

+ maximálně 2 děti ve věku před dovršením 15. narozenin 410 Kč 25,70 € 2+4 pro dvě osoby bez omezení věku

+ maximálně 4 děti ve věku před dovršením 15. narozenin 560 Kč 36,90 € Max. 5 pro max. 5 osob bez určení věku 840 Kč 53,70 € jízdní kolo/pes pro jedno jízdní kolo nebo jednoho psa 100 Kč 4,00 €

Jak dlouho platí?

Jízdenka Labe-Elbe platí od okamžiku zakoupení do 4:00 následujícího dne.

Kde ji koupit?

Na české straně ji koupíte v pokladnách všech dopravců DÚK, v informačních kancelářích DÚK a také ve všech autobusech, vlacích a lodích, které pod tento systém spadají. Dá se koupit jen v den jízdy, ne předem.

Jízdenku koupíte i v Sasku, a to pod názvem Elbe-Labe. Jak ale vidíte z tabulky, v Německu vás vyjde podstatně dráž. Seženete ji v zákaznických centrech svazu VVO (Verkehrsverbund Oberelbe, Dopravní svaz horního Polabí) a v centrech integrovaných dopravců, dále ve výdejních automatech Deutsche Bahn a u řidičů a u průvodčích v lokálních vlacích, které spadají pod VVO.

Kde platí?

Kromě Ústeckého kraje platí v Sasku tam, kde funguje VVO. Týká se to nejen vlaků a autobusů, ale také tramvají a MHD v Drážďanech, Míšni a v dalších městech, která najdete na přiloženém plánku.

Někde ale tato jízdenka neplatí: na lanovkách v Drážďanech, v historické tramvaji v Bad Schandau a ve vyhlídkovém autobuse v Míšni. V těchto dopravních prostředcích sám ale jízdenka Labe-Elbe může poskytnout aspoň slevu. Pozor si dejte na úzkokolejných drahách a ve vyhlídkovém výtahu v Bad Schandau, tam si musíte koupit samostatné plné jízdné.

V přeshraniční dopravě platí jízdenka v rychlících RE 20 do Drážďan, U28 přes Šluknov do Bad Schandau, na přívozu mezi Schöna a Hřenskem, na lodi T92 mezi Ústím a Bad Schandau přes Děčín, a dále v autobusech na linkách: autobusech 398/360, 217, 218, 219, 242, 401, 435, 521, 588 a 590. Jejich přesný seznam včetně směrů, odkud kam jedou, najdete na stránkách DÚK.

Jízdenka Labe-Elbe platí i v Sasku, tam ji ale pořídíte výrazně dráž.

Na skok do Německa: Turista Plzeňskem a Bavorskem

V Plzeňském kraji a v části Bavorska platí jednodenní síťová jízdenka, která nese název Turista Plzeňskem a Bavorskem. Má i ryze českou (a levnější) variantu pro ty, kdo hranice vlasti překračovat nehodlají. Ta se jmenuje Turista Plzeňskem, pro jednoho člověka stojí 140 korun (případně 190 včetně plzeňské MHD).

My se ale zaměříme na variantu, která vás za jedny peníze pustí i přes hranice. Konkrétně třeba do měst Furth im Wald, Regen nebo Cham.

Kolik stojí?

Pro jednoho dospělého člověka vyjde na 240 korun. Skupina je dražší, mohou v ní ale být dva dospělí a tři děti do 15 let, anebo 5 dětí do 15 let.

Cena jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem 1 osoba 240 korun Skupina 360 korun

Jak dlouho platí?

Oproti výše uvedeným síťovým jízdenkám v Libereckém a Ústeckém kraji má Turista Plzeňskem a Bavorskem jednu nespornou výhodu: platnost je 24 hodin, nikoli pouze po zbytek dne a pár hodin navíc. Platnost začíná buď jejím zakoupením, nebo aktivací na virtuální kartě.

Kde ji koupíte?

Jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem si můžete pořídit až těsně před jízdou, nebo i v předstihu. Prodají vám ji pokladny na železničních stanicích nebo průvodčí ve vlaku. Pokud cestujete nejdřív autobusem, je nejsnazší si ji pořídit u řidiče.

Elektronicky si koupi můžete zařídit v e-shopu Českých drah, v aplikaci Můj vlak nebo v aplikaci Virtuální Plzeňská karta. V tom případě si musíte jízdenku před nástupem do dopravního prostředku aktivovat.

Důležité upozornění: V minulosti Plzeňský kraj používal aplikaci Virtuální karta, její podpora ale skončila letos na jaře a od 15. dubna 2025 je funkční už jen její nástupkyně s podobným názvem Virtuální Plzeňská karta. Pokud máte tedy v mobilu staženou starou apku, musíte si stáhnout novou a jízdenky kupovat přes ni.

Kde platí?

Jízdenka platí v systému IDPK (Integrovaná doprava Plzeňského kraje). Název Turista Plzeňskem a Bavorskem může být trochu zavádějící, kromě Plzeňska platí jízdenka také v okresech Strakonice a Prachatice v Jihočeském kraji.

V Německu můžete využít vlakové a autobusové linky v okresech Cham, Regen a Freyung-Grafenau, včetně bavorských expresů až do stanice Schwandorf. Konkrétně můžete využít následující vlakové linky:

Vlaky v Bavorsku, kde platí Turista Plzeňskem a Bavorskem RE 25 Schwandorf - Cham - Furth i.W.(GR) RB 27 Schwandorf - Cham - Furth i.W.(GR) RB 28 Cham - Lam RB 29 Cham - Waldmünchen RB 35 Gotteszell - Zwiesel - Bayerisch Eisenstein RB 36 Zwiesel - Grafenau RB 37 Zwiesel - Bodenmais RB 38 Gotteszell - Viechtach RB 47 Schwandorf - Cham - Furth i.W. ITB

Autobusových linek v Bavorsku, na kterých platí Turista Plzeňskem a Bavorskem, je více než sto.

Jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem platí nejen v Plzeňském kraji, ale také v části Jihočeského kraje a ve třech bavorských okresech.

Jízdenka se slevou na památky: JIKORD plus Bavorsko

V jihočeském kraji platí speciální jízdenka JIKORD plus Bavorsko, která je určená přímo pro turisty. Název je odvozen od zkratky Jihočeského koordinátora dopravy (JIKORD). Kromě jízdného v kraji a jeho těsném okolí včetně Bavorska nabízí také slevy na všechny možné atraktce.

I tato jízdenka funguje jako síťová, a tak umožňuje neomezené cestování i přestupy v době její platnosti. Má dvě varianty: jednu pro všední dny a druhou pro víkendy, svátky a prázdniny.

Kolik stojí?

V základní variantě je jízdenka JIKORD plus Bavorsko za 290 korun. Nemá slevu pro děti, takže částka 290 na osobu platí i pro vaše ratolesti. Rodina nebo skupina s dětmi může ušetřit díky skupinové jízdence.

Co se rozumí skupinou? U JIKORD plus Bavorsko je definice poněkud matoucí. Po většinu roku ve všední dny zahrnuje skupina pouze jednoho dospělého a jedno dítě do 15 let. O víkendech, svátcích a letních prázdninách je to ale trochu jinak. Na jedno skupinové jízdné za 440 korun mohou v tuto dobu jet až 2 dospělí a 3 děti do 15 let.

Pro úplnost doplňujeme, že v Jihočeském kraji existují i jízdenky JIKORD plus (bez „Bavorska“ v názvu), které jsou o něco levnější, za hranice na ně ale nesmíte.

Ceny jízdenky JIKORD plus Bavorsko 1 osoba 290 Kč Skupina 440 Kč Zavazadlo, kolo dle tarifu dopravce

Jak dlouho platí?

Jízdenka JIKORD plus Bavorsko platí od chvíle nákupu do 3:00 následujího dne.

Kde ji koupíte?

Jízdenku JIKORD plus Bavorsko koupíte u řidičů v autobusech, na pokladnách na železnici a u průvodčích. Týká se to jak vlaků Českých drah, tak těch provozovaných dopravcem GW Train Regio. Tam všude vám vydají jízdenku, která má na sobě datum a čas vydání.

Naopak samoobslužná odbavovací zařízení, jaká jsou umístěná v některých vlacích, k nákupu jízdenky použít nelze. Tam koupíte jen „českou“ variantu jízdenky, která neplatí v Bavorsku.

Kde platí?

Můžete na ni jezdit ve vlacích, autobusech a také v MHD v Jihočeském kraji. Neplatí u soukromých dopravců (RegioJet) a také na různých přehlídkových a nostalgických jízdách.

V Bavorsku platí pro veřejnou dopravu na území okresů Cham, Regen a Freyung - Grafenau.

Pro sezonu 15. května až 12. října 2025 má jízdenka JIKORD plus Bavorsko rozšířenou platnost i pro lanovou dráhu Lipno Express a Stezkabus Lipno. Těmi ale můžete jet zdarma jen v případě, že si koupíte vstupné na Stezku korunami stromů nebo do Království lesa.

Jízdenka JIKORD plus Bavorsko vám také zajistí docela pěkné slevy do památek a muzeí v Jihočeském kraji. Třeba muzea v Písku, Prachaticích a v Českých Budějovicích vás dovnitř pustí za polovic, do Alšovy galerie v Hluboké n. V. se dostanete s třicetiprocentní slevou a observatoř na Kleti vám ze vstupného strhne 40 procent. Před plánováním výletu si prohlédněte seznam slev.

Jízdenka JIKORD plus a vlakové spoje, kde ji akceptují.

Z jižní Moravy do rakouských městeček

Integrovaný systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) nabízí turistům možnost si koupit jízdenku denní, která má platnost 24 hodin. Oblast, pro kterou jízdenky platí, je rozdělena do zón a také tzv. dojezdových oblastí. Většinou jde o místa v Jihomoravském kraji, omezeně se na lístek IDS JMK dostanete i dál: do Rakouska a na Slovensko.

Kolik stojí?

Celodenní jízdenku pro Jihomoravský kraj si můžete pořídit buď pro celou oblast, nebo jen některou její část – třeba Podyjí nebo Pálavu.

Pokud chcete ušetřit, vyplatí se vám pořídit si aplikaci Poseidon a lístky kupovat přes ni. Jízdenka vás pak vyjde až o 20 korun levněji. Cenu přes Poseidon uvádíme v tabulce za lomítkem. Ceny s hvězdičkou platí pro děti do 15 let a s výjimkou hromadné dopravy v Brně (zóny 100 a 101) také pro mladé lidi do 18 let, studenty s ISIC kartou do 26 let a seniory.

V tabulce níže je uvedeno základní jízdné, to ale v některých případech představuje cenu za celou skupinu. Zatímco ve všedních dnech zaplatí 250 korun za jednodenní jízdenku jedna osoba, o víkendech a svátcích může na jedno základní jízdné jet skupina až dvou dospělých a k tomu až tří dětí do patnácti let. „Osoby mohou být zaměněny za psy, zavazadla nebo jízdní kola,“ uvádí doslova web IDS JMK.

Ceny jednodenních jízdenek v Jihomoravském kraji Zóna Základní (někdy skupinové) Zlevněné všechny zóny 250 / 230 Kč 125 / 115 Kč* Brno (zóny 100 + 101) 90 Kč 45 Kč* všechny zóny mimo Brno 200 / 180 Kč 100 / 90 Kč všechny zóny pro kolo 80 / 70 Kč - Podyjí 130 / 110 Kč 65 / 55 Kč Pálava 130 / 110 Kč 65 / 55 Kč Slovácko 130 / 110 Kč 65 / 55 Kč Moravský kras 130 / 110 Kč 65 / 55 Kč

Jak dlouho platí?

Jednodenní jízdenky IDS JMK platí 24 hodin od zakoupení, případně od označení.

Kde ji koupíte?

Celodenní jízdenku si můžete koupit na e-shopu IDS JMK, v mobilní aplikaci Poseidon, kde si rovnou můžete i vyhledat spojení, ale také přímo ve validátoru na nádraží, u řidiče nebo v automatu v autobuse, u průvodčích a také v jízdenkovém automatu v Brně. Pořídit si jízdenku můžete také v některém z kontaktních míst IDS JMK, kde kromě celodenního lístku nabízejí i různé varianty předplatného na měsíc, rok a pro různé zóny.

U průvodčích a řidičů se dá platit hotově, ve validátorech a automatech ale počítejte s platbou platební kartou. Pozor, žádný papírový lístek přitom nedostanete. Ve vlaku byste lístek měli mít koupený předem, pokud to nástupní stanice umožňuje. Když si ho budete kupovat až u průvodčího, počítejte s přirážkou 50 korun. Vyhnout se jí můžete tak, že požádáte průvodčího o vystavení tzv. Dopravní peněženky, kterou si nabijete minimálně na 100 korun. Cena jízdenky se vám z ní pak strhne bez 50korunové přirážky. Riskovat cestu bez platného dokladu se nevyplácí, Jihomoravský kraj má poměrně vysoké pokuty – 1 525 korun.

Kde platí?

S jízdenkou IDS JMK se dostanete i za hranice Jihomoravského kraje. Od 29. března do 26. října 2025 jezdí o víkendech a svátcích linka 555, známá jako Turistbus. Její trasa je Podivín, Lednice, Hlohovec, Valtice, Schrattenberg, Herrnbaumgarten, Falkenstein, Poysdorf. Ve Schrattenbergu lze u vybraných spojů přestoupit na rakouský autobus VOR 560, který pokračuje dále do Mistelbachu.

Do Rakouska jezdí také vlaky linky S82 mezi Znojmem a městem Retz. Vyjíždějí ze Znojma zhruba každé dvě hodiny. Pokračují dál do Vídně, ale jízdenka IDS JMK v nich platí jen do Retzu.

Další možností, jak využít jízdenku Jihomoravského kraje v Rakousku, je cesta autobusem č. 816 přes Podyjí až do Drosendorfu. Odtamtud v turistické sezone o víkendech jezdí turistický vláček do Retzu, do kterého si ale musíte koupit jízdné zvlášť. Z Retzu se dá vrátit do Jihomoravského kraje už zmíněným vlakem S82.

V rámci jízdenky Jihomoravského kraje se můžete vypravit také do rakouských lázní Laa an der Thaya. Autobus 104 z brněnské Zvonařky vyjíždí ve všední dny každou hodinu, o víkendech každé dvě hodiny. Nástupní stanice a přesné časy odjezdů zjistíte z jízdního řádu.

Dojet můžete také až na Slovensko, konkrétně do královského města Skalica, které je památkovou rezervací. V rámci IDS JMK tam jezdí autobusová linka 910. Začíná na autobusovém nádraží v Hodoníně.

S jízdenkami IDS JMK můžete vyjet i třeba do několika míst v Rakousku.

Přes hranice levně: využijte jízdenky MPS

Rádi byste nakoukli za hranice Česka, ale stále jste si nevybrali? Využít můžete ještě jízdenky na vlak od Českých drah, které se prodávají v rámci tzv. MPS a vyjdou levněji než zahraniční. O co jde?

MPS, neboli malý pohraniční styk, umožňuje jet z Česka kousek za hranice na jízdenku, kterou si koupíte v Česku a za české ceny. Na rozdíl od jízdenek v jednotlivých krajích, které jsme uvedli výše, nemají tyto jízdenky síťovou platnost, ale kupujete si je vždy jen na jednu jízdu.

Kolik stojí?

Jízdenky koupené v rámci MPS jsou vždy na jednu cestu, nemají tedy síťovou platnost jako jízdenky v jednotlivých krajích, uvedené výše. Cenu si tedy vždy musíte zjistit individuálně. Vyjde ale levněji, než kdybyste si kupovali mezinárodní lístek nebo lístek český plus například německý.

Mohlo by vás také zajímat: Do Jeseníků za krásnými výhledy cyklubusem

Jen pro orientaci uvádíme konkrétní příklady cen: Český Těšín – Žilina 139 Kč, Ústí n. Orlicí – Klodzko Miasto 219 Kč.

Výhodou je také to, že za lístek můžete platit v korunách.

Jak dlouho platí?

Jde o jednosměrné lístky, to znamená, že platí jen po jednu jízdu. Tu musíte navíc nastoupit v první den platnosti, ukončit ji můžete maximálně do 6:00 dalšího dne. Musíte ale cestovat „v kuse“, jízdu nemůžete přerušit a udělat si třeba několikahodinovou přestávku po cestě.

Zakoupit tyto lístky můžete až 60 dní předem.

Kde takovou jízdenku koupit?

Jízdenku pro MPS můžete koupit klasicky na pokladnách v železničních stanicích, případně u průvodčních ve vlaku. Využít můžete také e-shop Českých drah. Jízdenky do Polska jsou k dostání i v aplikaci Můj vlak.

Kde platí?

Tento typ jízdenek platí v příhraničních oblastech. Využít je můžete ve vozech 2. třídy, naopak neplatí ve vlacích vyšší kvality (IC, EC apod.).

Slovensko: v rámci MPS lze cestovat až 40 kilometrů za české hranice přes hraniční přechod Čadca. Například jízdné Český Těšín – Žilina vás vyjde na 139 korun.

Polsko: příhraničí je rozdělené do několika oblastí MPS, např. Miedzylesie, kde se dostanete do měst Miedzylesie, Bystrzyca Klodzka a Klodzko Miasto, nebo MPS Jakuszyce z Liberecka do Szklarske Poreby, nebo MPS Cieszyn a MPS Chalupki.

Německo: jízdenku MPS Agilis lze využít na tratích 148 Cheb – Aš – Hof a 179 Cheb – Schirnding – Marktredwitz. V rámci MPS Länderbahn můžete jet vlakem č. 147 Cheb – Vojtanov – Plauen nebo 180 Domažlice – Futrh im Wald - Schwandorf.

Rakousko: na jízdenku MPS EURegio se dostanete až do Vídně nebo do Lince, platí ale jen na vybraných tratích.

Křížem krážem Českem vlakem: Jízdenka na léto

Pokud vás to do zahraničí netáhne a raději chcete pořádně procestovat Česko, můžete si o prázdninách pořídit Jízdenku na léto od Českých drah. Vybrat si můžete buď sedmidenní, nebo 14denní variantu. Jízdenka opravňuje k cestám 2. třídou ve vlacích ČD. Platnost není omezena počtem kilometrů.

Kolik stojí?

Jízdenka na léto má dvě varianty, na týden a na dva týdny. Držitelé In Karty mají slevu. Děti, studenti a senioři jízdenku koupí za polovic. Dopravce upozorňuje, že pokud máte jízdenku za jinou než základní cenu, musíte při kontrole předložit i příslušnou průkazku. Děti do 6 let ve vlacích ČD neplatí.

Kolik stojí Jízdenka na léto? Sedmidenní Čtrnáctidenní Základní cena 1390 Kč 1990 Kč Zvýhodněná cena pro držitele In Karty se zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50, nebo Časový doplatek do 1. třídy) nebo průkazu ITIC 1190 Kč 1690 Kč Zlevněná cena pro děti 6-18 let, studenty 18-26 let, seniory od 65 let a invalidy III. stupně 695 Kč 995 Kč

Jak dlouho platí?

Jízdenka na léto má dvě varianty, na týden a dva týdny. Jak její název napovídá, jde čistě o letní akci ČD, a tak je nejčasnější začátek platnosti stanoven na 1. červenec a konec maximálně na 31. srpen. Nejzazší termín se neposouvá, takže když si ji koupíte třeba 28. srpna, platit bude skutečně jen 4 dny zbývající do konce prázdnin. Cena se přitom nesnižuje.

Koupit si ji ale můžete už předem, od 15. června.

Kde ji můžete koupit?

Jízdenku na léto můžete koupit na pokladnách ve stanicích vlaku nebo na e-shopu Českých drah. Předprodej začne 15. června, před tímto datem ji nepořídíte.

Kde platí?

Jízdenka platí po celém Česku, ale jen ve vlacích Českých drah. Opravňuje k cestování 2. třídou. Pokud byste rádi jeli 1. třídou, musíte si ji doplatit. Nastupovat a vystupovat můžete podle libosti, takže si během 7 (nebo 14 dnů) můžete udělat hned několik výletů či zastávek cestou.

Ve vlacích s povinnou rezervací míst si musíte koupit místenky, jízdné ale neplatíte.

Jízdenka na léto platí jen po Česku, cesty za hranice v rámci malého přeshraničního styku, o kterých jsme psali výše, vám proto neumožní.